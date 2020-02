Más impulso al autoconsumo

“Sembrando para la mesa”, plan de Grupo ASUR

Grupo ASUR continúa con la campaña denominada “Sembrando para la mesa”, cuyo objetivo es promover la siembra de plantas frutales para el autoconsumo.

Ahora de suman a este proyecto la Liga de Acción Social y sus escuelas afines alistando la entrega de mil injertos para marzo.

A inicios de febrero el Aeropuerto Internacional de Mérida dio el “banderazo” de inicio a esta campaña que ha tenido muy buena respuesta entre la comunidad aeroportuaria y que ahora será vinculada con escuelas que ayuden a fortalecer esta iniciativa que procura regresar a una de las prácticas más sanas para la alimentación, se indica en un boletín.

“Con esta iniciativa no solamente buscamos que las familias adopten una planta, sino que aprendan a producir el alimento que se tiene que llevar todos los días a la mesa y valorar los esfuerzos y la dedicación que esto necesita, porque no es fácil llevar alimento a la mesa, y además de las empresas las escuelas son organismos de la sociedad que pueden contribuir a for talecer esta cadena de esfuerzos que beneficien a la población a largo plazo”, señaló el licenciado Héctor Navarrete Muñoz, director de aeropuertos regionales de grupo ASUR.

Selección

La campaña fue diseñada de manera integral, de tal forma que se garantice el crecimiento y cosecha en cada planta, “se hizo una selección de los productos endémicos y con alto consumo en nuestra ciudad y cada una de ellas tiene una ficha técnica con los cuidados y tratamiento que debe recibir” indicó el administrador del aeropuerto meridano, Óscar Carrillo Maldonado.

A nivel mundial la agenda de desarrollo sostenible para el 2030 promueve en distintos sectores, acciones que mejoren la calidad de vida eliminando desigualdades y brindando para todos el cumplimiento de los derechos básicos para una vida saludable y en paz, es por ello que Grupo ASUR a través de la oficina de representación de UNITAR, Cifal Mérida busca contribuir de está forma promoviendo acciones con con un impacto relevante para la comunidad.

Entrega

En su primera entrega fueron más de 300 plantas repartidas entre empleados de la comunidad que reconocieron, ya no contar con estas prácticas en sus hogares y gustosos adoptaron una nueva planta para cosechar.

Colaboración

En marzo se realizará junto con escuelas de la ciudad un nueva entrega con injertos de distintos cítricos y frutos para autoconsumo.

Síguenos en Google Noticias