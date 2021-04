Más licencias para dedicarse a las campañas

El Congreso del Estado tuvo ayer su sesión con menos diputados asistentes, iniciando con solo 18 de los 25 legisladores.

Aunque luego asumió su curul Alberto Baltazar Novelo Pérez como suplente del priista Luis Borjas Romero, la actividad terminó siempre con 18 diputados porque a menos de la mitad de la sesión uno del PAN se fue y el también panista Manuel Díaz Suárez se presentó tarde, pero no pasó lista y se considera como ausente.

La sesión empezó con un minuto de silencio que solicitó Marco Rodríguez Ruz, presidente de la mesa directiva, en memoria de su suplente y candidato a diputado por el PRI Carlos Canché Baas, quien falleció el día anterior, víctima del coronavirus.

Luego del pase de lista alrededor de las 11:30 horas (media hora después de cuando fue convocada), Rodríguez Ruz informó que cinco legisladores justificaron su inasistencia. Éstos fueron:

Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, ambas sin partido; Fátima Perera Salazar, de Morena; Alejandro Cuevas Mena, del PRD, y Harry Rodríguez Botello Fierro, del Verde Ecologista.

Nuevamente, después del pase de lista se presentó el panista Díaz Suárez, a quien igual se le permitió el uso de la tribuna pese a que la Ley del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 22 fracción XIV, señala que una de las obligaciones de los diputados es:

“Asistir con puntualidad a las sesiones que celebre el Congreso y las comisiones de las que sea integrante. Se contará como inasistencia el no estar presente al pase de lista o cuando se realizare alguna votación”.

Además, el artículo 45 de su reglamento también remarca que “se computará como inasistencia del diputado a una sesión cuando no registre su asistencia en el pase de lista”.

Pese a esas normas, esta no es la primera vez que los diputados no las respetan y a quienes no pasan lista se les permite votar y hacer uso de la palabra en la tribuna, sin importar que se considera inasistencia, por lo cual no deberían votar ni hacer uso de la palabra.

Como pocas veces se ha visto, el diputado del PRI Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, hizo uso del artículo 52 de su reglamento, que a la letra dice lo siguiente:

“El presidente de la mesa directiva podrá otorgar permisos para ausentarse de la sesión de pleno, durante su transcurso, siempre que ocurran circunstancias que lo ameriten y se solicite por escrito, fundado y motivado”.

Él lo solicitó para salir de la sesión y asistir en representación del Congreso al homenaje que se realizó a Canché Baas, diputado suplente de esta Legislatura, quien falleció el miércoles por Covid-19.

Cervera Hernández regresó poco antes de que termine la sesión para incluso intervenir en el punto de asuntos generales.

Quien abandonó la sesión a los pocos minutos de iniciar, después del pase de lista, y ya no regresó fue el legislador panista Víctor Merari Sánchez Roca.

Campañas

Respecto a las licencias de los diputados locales, como estaba previsto, ayer se integró al Congreso el priista Novelo Pérez, suplente de Borjas Romero, quien la semana pasada pidió la licencia para separarse de su diputación local.

En la sesión de ayer también pidieron licencia para dejar sus curules las diputadas priistas Janice Escobedo Salazar y Lila Frías Castillo para dedicarse a sus campañas, la primera a diputada federal por el distrito V en el sur del estado y la segunda por la alcaldía de Progreso.

Por estas licencias se acordó mandar llamar a María Elena Ceballos González para suplir a Lila Frías y a Yusira Cab Ucán, por Janice Escobedo, quienes en la sesión plenaria de la próxima semana se integrarían a lo que queda de esta LXII Legislatura.

Por cierto, María Teresa Moisés Escalante y Warnel May Escobar, ambos priistas y también candidatos, al parecer no pedirán licencia para dejar sus diputaciones, seguirán cobrando en el Congreso y al mismo tiempo haciendo campaña.

La primera busca reelegirse como diputada del distrito XI y el segundo para tratar de repetir como alcalde de Izamal.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA