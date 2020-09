Más manifestantes irían a la capital a plantón antiAMLO

Organizadores del movimiento Frente Nacional Anti AMLO (Frena) reforzarán el plantón que realizan en la Avenida Juárez de Ciudad de México, llevando a mayor número de ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El compromiso, reveló el coordinador y vocero de Frena en Yucatán, Ricardo Mendoza Elizondo, es que cada entidad federativa mande por lo menos 100 personas más a la otra protesta masiva que realizarán en la Avenida Juárez, donde un numeroso grupo permanece encapsulado desde el sábado pasado por la Policía capitalina, como una forma de evitar que tomen y acampen en la explanada del Zócalo, de lo cual abundamos en la sección Nacional-Internacional.

Frena ya programó otro plantón con mayor número de participantes del 9 al 14 de octubre próximo, donde demandarán de nuevo que los dejen llegar al Zócalo capitalino, donde originalmente programaron realizar la protesta contra López Obrador.

“Ya estamos de regreso (a Mérida) para organizar el otro plantón”, informó Mendoza Elizondo en entrevista telefónica. “Estaremos cinco días completos en el plantón de la Avenida Juárez en octubre, pero iremos con mayores participantes. El objetivo es llegar al Zócalo como lo tenemos planeado”.

Yucatán participó en esa protesta del fin de semana con un grupo de 15 personas encabezadas por Mendoza Elizondo y una aportación de 100 casas campañas que armaron en la Avenida Juárez para la gente que no llevó este artículo.

Trece “antiamlo” yucatecos regresaron ayer lunes temprano y dos se quedaron en representación del estado, pero dejaron instaladas las casas de campaña para quienes lleguen de improviso o para quienes quieran sumarse a esta protesta en la capital.

Lo primero que hizo Ricardo Mendoza en la entrevista con el Diario fue precisar que el movimiento Frena no se debilita, es un movimiento que tiene 10 años de existencia “y si vieron al líder Gilberto Lozano subir a un taxi y retirarse del plantón no quiere decir que haya abandonado el movimiento, como lo quieren plasmar los periódicos”.

“Se sintió mal de la garganta por las arengas que hizo durante el plantón, todos nos sentíamos mal, pero él prefirió retirarse temporalmente; pero eso no quiere decir que está abandonando la protesta, que está grave ni que deja la vocería de Frena. Gilberto es un miembro más, es un vocero nacional al igual como lo soy yo en Yucatán. El día que no estemos, alguien tomará nuestro lugar”.

De hecho, dijo, él ya tiene una posible suplente en la señora Ana Rosa Cuevas Espinosa, una mujer de 70 años, quien fue seleccionada por los otros participantes del plantón para que diera unas palabras por los yucatecos. Ella dio un mensaje contundente desde el punto de vista de los yucatecos y no está alejada de la forma de pensar de este movimiento.

Tramita un amparo

Mendoza Elizondo también informó que un simpatizante de Frena que no es de Yucatán tramitó un amparo contra el bloqueo de los policías, por impedir el libre tránsito.

El juez federal que lo recibió concedió esta garantía constitucional con el argumento de que no se puede mantener detenidas a unas personas cuando no quieren quedarse allí. Sin embargo, la Policía capitalina no respetó el amparo y aun cuando esa persona mostró la orden judicial, los policías informaron “que mientras su jefe no ordene que lo dejen pasar, no lo harán”.

“Sería ridículo que cada uno de nosotros tenga que ampararse para pasar al Zócalo”, subrayó. “No le queda el acto de bondad que quiere proyectar López Obrador ante la sociedad al decir que podemos quedarnos, que nos cuidará. Él y sus simpatizantes están mandando infiltrados que llegan al plantón con buena actitud, ofrecen café y platican sobre lo bueno de AMLO, pero como no les hacen caso, empiezan a insultar, a ofender y provocan a la violencia”.

“Sabemos bien que nos quieren proyectar como intolerantes, como groseros, violentos. Son gente del presidente porque cuando les pedimos que se identifiquen, que digan de qué estado provienen, se retiran y luego abordan a otras personas con la misma táctica”.

Ricardo Mendoza informó que Frena había organizado una logística para permanecer el tiempo necesario en el Zócalo capitalino. Rentaron baños portátiles, servicio de comida para todos, desinfección de las casas de campaña y se consideraron los gastos que genere este movimiento ciudadano.

Todos estos gastos, dice, se cubren con las aportaciones ciudadanas porque no tienen ningún nexo con partidos, ni políticos ni gobiernos. Sin embargo, el bloqueo de la policía capitalina rompió toda esta organización y obliga a los coordinadores del Consejo Rector para que reorganicen no solo la logística y servicios, sino para que refuercen la participación ciudadana.

“No sabemos cuánto tiempo vamos a estar atorados en esa avenida. Quizá hasta que el presidente se convenza que no estamos haciendo mal”, señaló. “Este bloqueo policiaco nos fortalece porque presenta a López Obrador como un dictador, como un presidente que solo expone su punto de vista nada más y que no cumple sus promesas”.

“La gente que ya no cree en él va aumentando, no hay fuentes de empleo como ofreció, los que tiene un empleo no ganan un sueldo que les permita vivir bien. Antes con un sueldo podías mantener a tu familia de hasta cuatro hijos, tenías para comprar una casa y un cochecito; ahora ni trabajando la señora, ni teniendo dos trabajos ni viviendo con los abuelos vives bien, eso quiere decir que el presidente no está cumpliendo ni lo va a cumplir. Y está quitando propiedades con la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Fiscal. Para quitar propiedades y bienes debería empezar con ‘Napito’ (Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena), (Manuel) Bartlett (director de la CFE), Elba Esther (Gordillo, exlideresa del SNTE), cuyas fortunas están documentadas por la historia, pero no, el presidente los tiene sentados en la mesa junto a él”.

Frena Yucatán marchó con los demás contingentes del país el sábado 19 pasado. Salieron del Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana rumbo al Zócalo. Cuando pasaron por el Palacio de Bellas Artes se toparon con un bloque de tres filas de policías, una valla de muros de plástico y un cuerpo policiaco de reacción que esperaba que los manifestantes se aventaran contra ellos. Eso no sucedió, la columna humana se detuvo y quienes iban al frente del contingente dialogaron con los policías, quienes pidieron 20 minutos para dar una respuesta sobre si los dejaban continuar su marcha. Pero la respuesta nunca llegó.

Cuando los integrantes de Frena vieron que no los dejarían pasar, se acordó que instalaran las casas campaña a todo lo largo y ancho de la Avenida Juárez, lo que dispersó a la gente y algunos se fueron momentáneamente después de unas horas.

Unos fueron a comer, otros a caminar o estirarse, y eso aprovecharon algunos medios de comunicación para tomar fotografías y difundir que las casas de campaña estaban desocupadas, que no había gente en el plantón.

El domingo temprano un integrante de Frena tramitó y obtuvo un amparo contra el bloqueo policiaco. Caminó ante la fila de policías para pedir que dejaran libre el paso, pero los policías no respondieron, no hablan con nadie y tampoco se identifican. Desde ese instante entendieron que no podrían avanzar y cantaron el Himno Nacional como respuesta al bloqueo y a la provocación de los infiltrados, que quieren una reacción violenta para que entre la policía y levante a la gente y las casas de campaña.

Vieron que la policía recogió las casas campañas igual como lo hace con los vendedores ambulantes y tampoco los integrantes cayeron en la provocación. Lo que hicieron fue sentarse en el piso rodeando la patrulla para que no se vaya del lugar y eso hizo que los policías devolvieran las casas campañas decomisadas.

“La gente se incomoda, se calienta por las mentadas que reciben de los hostigadores, pero sabemos que a eso van, van a molestar. Toman fotos a las casas de campaña vacías, aprovechan que la gente va al baño, a comer o realizar algo particular, aprovechan cualquier pretexto para dar informaciones incompletas, como pasó en el caso de Gilberto”, indicó.

“No dan valor al trabajo del ciudadano que aporta y participa porque ve que el país está muy mal. Ya lo dijimos, el objetivo es hacer la protesta en el Zócalo. Eso sí, tengo que reconocer que no recibimos agresión de los policías. La mayoría somos gente con más de 60 años de edad, no estamos para ser correteados o que nosotros nos enfrentemos a la policía. Eso sí, hablamos fuerte, nada más, no ofendemos, no amenazamos ni nos burlamos de la gente como lo hace el presidente de México”.

El vocero de Frena Yucatán dice que la recomendación es no hacer caso a las burlas, hostigamientos o provocaciones, y “no contestar a la gente de López Obrador porque sabemos que no van a cambiar su ignorancia o fanatismo que tienen por AMLO”.

“Sabemos que hay grupos de choque, hay alborotadores y reventadores profesionales, no queremos estar a ese nivel”, señaló. “No nos vamos a agarrar a trancazos. Si en algún momento empiezan a golpear, todos los de Frena se quedarán sentaditos y tirados en el suelo. Con ello vamos a identificar a los infiltrados y dejaremos que se los lleve la policía”.

Ya hubo una caravana de 700 vehículos en Ciudad de México en apoyo del plantón de Frena y la instalación de casa campañas sigue creciendo. Hasta anteayer domingo había unas 3,200 a lo largo de la Avenida Juárez hasta la glorieta de El Caballito.— Joaquín Chan Caamal

