Más medidas: cubrebocas obligatorio y una persona por auto

Cierre de vías no esenciales para la circulación

En Yucatán se ordena uso obligatorio de cubrebocas y una persona por auto

Ante la declaratoria de la Fase 3 en el país por el avance del coronavirus, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció ayer en un nuevo mensaje medidas más drásticas para hacer frente a la pandemia, así como sanciones para quienes no las cumplan.

El mandatario informó que a partir de mañana viernes será obligatorio el uso de cubrebocas en todo el Estado.

Los yucatecos que no tengan esa protección no podrán usar el transporte público y los negocios considerados esenciales que no respeten esa disposición serán clausurados. Es decir, todos los trabajadores de esas empresas con permiso para operar en esta emergencia tienen que tener el cubrebocas.

Otra medida es que solo se permitirá a una persona por cada vehículo de uso particular, es decir, el conductor. La excepción es cuando se traslade a alguien para recibir atención médica. Los taxis y vehículos de las plataformas solo podrán llevar un pasajero.

Vila Dosal informó que habrá operativos y retenes para vigilar que se cumplan esas disposciones. Además se realizarán cierres de calles y avenidas no esenciales.

En el reporte diario de casos en Yucatán se informó de cinco contagios más para llegar a 207 y dos muertes para sumar 17 en la entidad.

En el ámbito nacional, ya son 10,544 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales hay 3,618 activos. Asimismo, hasta ayer se había registrado 970 defunciones, informaron autoridades federales.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que realizan la prueba PCR dan positivas al Covid-19, es del 22 por ciento, número que aumentará en las próximas semanas.

El funcionario insistió a la población en no confiarse porque “el Covid-19 es una enfermedad que puede tomar por sorpresa a cualquiera”.

Añadió que, de acuerdo con la experiencia de otros países, se ha registrado que de cinco a siete por ciento de las personas enfermas en conjunto puede perder la vida, por lo cual, si aumentan los casos, en consecuencia también habrá más muertes.

