Más obras en Yucatán

Se hará planta de durmientes para el tren peninsular

En el marco de la novena visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos del Tren Maya, ayer en Halachó se anunció una inversión de unos 280 millones de pesos para instalar en Mérida una fábrica de durmientes prefabricados.

También que se aceleraría el ritmo de estas obras, que incluirán dobles turnos, lo que aumentaría a más de 800 empleos diarios en esta obra el próximo año.

En su intervención de apenas 18 minutos, López Obrador habló también de la pandemia y la vacuna contra el coronavirus que está por llegar a México.

Asimismo, adelantó que volverá en marzo para el inicio de los trabajos de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, y que le informen de los avances sobre la construcción del gasoducto y de las dos nuevas plantas de electricidad.

Contrario a los últimos eventos del Presidente en Yucatán, el de ayer en Halachó fue casi de trámite y prácticamente solo, sin la presencia de empresarios, salvo el constructor de este tramo del ferrocarril.

Tampoco asistieron funcionarios federales y estatales, solo el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons; el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Halachó, Rodolfo Castillo Huchim.

Incluso a pocos medios de comunicación le dieron cobertura en el lugar.

El evento se realizó en una zona despoblada, a poco más de un kilómetro de la carretera cerca de los límites entre Campeche y Yucatán, donde habrá instalaciones del ferrocarril.

El único vehículo que llegó al sitio, hasta unos metros de la mesa de honor bajo unos toldos improvisados, fue la Suburban negra en la cual llegaron el Presidente y el gobernador a las 11:35 de la mañana.

Trabajos a detalle

El tramo de construcción sobre el que se informó en este caso fue el 3, que comprende Calkiní e Izamal.

José María Martínez Benavente, director de la constructora Grupo Indi —a cargo de los trabajos— recordó que ese tramo consta de 157 kilómetros, de los cuales ya tienen diseñado el proyecto ejecutivo de 110 kilómetros, que representa el 70%.

López Obrador llegó por carretera procedente de Campeche, donde encabezó otro evento de supervisión de los avances del Tren Maya, y por la tarde concluyó su visita a Yucatán en Tinum, con el mismo tema del ferrocarril, además de una visita al alcalde de Valladolid en el Palacio Municipal.

Al informar al mandatario federal sobre los avances de la obra, el director de Grupo Indi explicó que hoy trabajan en 41 de los 157 kilómetros totales, zona donde ya se hizo el rescate de flora y fauna.

El empresario añadió que en la obra se han identificado 2,500 monumentos arqueológicos, cada uno de los cuales requerirá diferentes medidas de salvamento y están listos para iniciar con estas acciones.

Con 12 frentes de trabajo activo, ocho en terracerías y cuatro en drenaje y estructuras, construyen sobre una longitud de unos 38 kilómetros de los 41 mencionados, donde hay tres actividades totalmente terminadas: la retirada de vía del antiguo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la labor de desmonte del terreno y el despalme de la tierra vegetal.

Siguen igual los trabajos de obras de sistemas de drenaje, pasos de fauna y estructura de pasos vehiculares, donde los equipos desarrollan las primeras tres obras de drenaje y elevando las subestructuras de los primeros dos pasos vehiculares.

Nueva obra

El constructor dijo que una obra de esta característica requiere instalaciones fijas, fundamentales, como las de prefabricados. En este caso se encuentran al 100% preparados para producir prefabricados para los tableros de los pasos vehiculares del proyecto, y están por terminar la prefabricación de estructuras tipo marco para obras de drenaje y pasos de fauna.

En este punto Martínez Benavente anunció que empezarán a construir en Mérida una planta de refabricación de los 370 mil durmientes que se usarán en esta obra, con la participación del tejido industrial y el tejido empresarial local.

De esta nueva planta se informó que esperan que empiece a funcionar en agosto del próximo año, en ella se invertirá cerca de 280 millones de pesos. Lo que falta definir es en qué parte de Mérida la instalarán.

Al continuar su reporte, el empresario añadió que hasta hoy suponen un avance financiero de 710 millones de pesos, 130 millones en el proyecto ejecutivo y el resto en obra ejecutada, suministros e instalaciones fijas.

“Esta inversión realizada ha derivado en la generación diaria de 719 empleos directos y 1,800 indirectos, en estos tiempos de dificultad que nos toca vivir la generación de empleo es una responsabilidad absoluta de todos”.

“Para el año entrante seguiremos trabajando en incrementar el ritmo y acelerar los trabajos, para eso lo primero será implementar doble turno en los centros de trabajo”, comentó.

El empresario explicó que hoy trabajan con turnos extendidos. Establecer el doble turno no solo logrará un mejor rendimiento, sino que generará 180 nuevos puestos adicionales y se iniciará la producción de prefabricados de tipo cajón.

“Pasaremos de ocho a 21 los frentes de trabajo en tierra, estos 13 nuevos permitirán terminar en marzo los primeros 29 kilómetros de la infraestructura del tren”, reportó.

“Iniciaremos la construcción del camino de servicio, incrementaremos la fuerza de trabajo en estructuras, pasando las obras de drenaje terminadas a ocho al final de ese trimestre, los pasos vehiculares, y por último iniciaremos el transporte y suministro a obra del balastro de naturaleza basáltica procederá de Veracruz”.

Próxima firma

En su intervención, el gobernador Vila Dosal agradeció que en el marco de esta visita, como el Presidente le ofreció y como estarán firmando hoy domingo, habrá otros municipios que entrarán como parte de la ruta del Tren Maya: Izamal, Valladolid, Mérida, Tinum y Chemax, donde también se recibirá una inversión bastante importante.

“Tras un año complicado, anhelamos que sigan los proyectos como el Tren Maya, que den oportunidades a los yucatecos de probar que podemos salir adelante, trabajando juntos, pues lo retos siguen y la pandemia no ha cesado”, afirmó.

López Obrador reiteró que mantendrá el trabajo coordinado y la buena relación con el gobernador para seguir llevando al cabo proyectos que impulsen el desarrollo de Yucatán, sobre todo ahora que tanto se necesitan para la generación de empleo y la reactivación económica.

“Llevamos una muy buena relación con el gobernador Mauricio Vila, porque no mezclamos lo político y lo electoral con la función de gobierno, trabajamos para todos por el bien de Yucatán y de México”, manifestó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El Presidente añadió que en tres meses, o sea en marzo próximo, estará de nuevo en Yucatán para supervisar el avance en este tramo, pero también para cerciorarse que se inicie el proyecto de ampliación del puerto de Progreso, informar sobre el avance en la conducción del gas natural mediante el gasoducto para la Península y la construcción de la termoeléctrica Mérida 4.

“Vamos a seguir invirtiendo, seguiré visitando esta obra, no le tenemos desconfianza a las empresas que están construyendo Tren Maya, pero me gusta ir a todos los pueblos, conozco todos los municipios de México, tengo esa dicha enorme, soy andariego, me gusta estar recorriendo el país”.

Al hablar de la vacuna contra el coronavirus y a pregunta del gobernador, confirmó que este mes comenzará la aplicación con los trabajadores de salud que están en casi 1,000 hospitales de todo el país que atienden a pacientes de Covid-19.

A su decir, luego continuará con adultos mayores de 65 años en adelante, a los que padecen de una enfermedad crónica y de manera inmediata a los maestros para que se regrese a las clases presenciales y, finalmente, al resto de la población.

López Obrador Más de la visita presidencial

Llamada con Biden

El gobernador Mauricio Vila Dosal atestiguó ayer el primer saludo oficial vía telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario electo de Estados Unidos, Joseph Biden, quienes reafirmaron el compromiso de trabajar por el bienestar de ambos países.

Valladolid

Tras encabezar la supervisión de obra del tramo 4 Izamal-Cancún del Tren Maya, en el municipio de Tinum, Vila Dosal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, estuvieron presentes en la charla que tuvieron López Obrador y Biden desde el Palacio Municipal de Valladolid.

Expectativa

El gobernador afirmó que México y Yucatán mantienen una fuerte relación de amistad y cooperación comercial, la cual seguramente se ampliará y fortalecerá en los meses y años por venir.

Cooperación

El gobernador y el jefe del Ejecutivo federal realizaron una gira de trabajo para constatar los avances del proyecto del Tren Maya en el estado, tanto en el tramo 3 Calkiní-Izamal como el 4 Izamal-Cancún.