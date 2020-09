Más polémica en la Uady

Piden datos claros para acabar con las especulaciones

Contra lo que afirman las autoridades universitarias, un análisis de la información contenida en la nómina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) en junio de 2019 y la del segundo semestre del mismo año no refleja los supuestos ajustes para reducir los ingresos de sus funcionarios y trabajadores de confianza, sostuvo el Sindicato de Personal Académico de la institución.

El gremio sindical subrayó que, en efecto, en el análisis se palpan inconsistencias, pero son responsabilidad de las propias autoridades de la universidad y se pueden corregir si se actualiza la información detallada de la nómina, sin conceptos ocultos, para que se puedan verificar los supuestos ajustes.

“Solo de esa manera acabarán las especulaciones sobre la veracidad de la información relativa a la nómina”, enfatizó.

Hace unos días publicamos que, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, al menos 17 directivos de la Uady tienen salarios superiores al del presidente de la República, en montos que van de 150,000 a 200,000 pesos brutos al mes.

En respuesta, la rectoría afirmó, entre otras cosas, que no se tomaron en cuenta los datos del último semestre de 2019, donde se reflejan medidas de austeridad y ahorro, y añadió que han detectado inconsistencias en la Plataforma de Transparencia, sobre todo en el período 2017-2018, razón por la cual se pondrían en contacto con el órgano garante de la información para verificar posibles errores de captura y rectificar.

Entrevistado ayer, Luis Aldana Burgos, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Sipauady), subrayó que es responsabilidad de la universidad el contenido de la información publicada en su página de transparencia, así como de la información solicitada por los ciudadanos mediante la plataforma respectiva.

“Esa responsabilidad recae en los funcionarios de la Uady, que proporcionan la información a la unidad de transparencia de la propia institución”, recalcó.

El dirigente señaló un dato que llama la atención: la nómina pública del primer semestre de 2019 tiene 5,792 registros y la del segundo semestre presenta 2,088.

Otro dato relevante, prosigue, es que la información que aparece en la página de transparencia no coincide con la nómina de junio de 2019 que se obtuvo mediante la plataforma.

“En el segundo semestre de 2019 desaparecen compensaciones, como si ya no las otorgaran, pero el ingreso mensual publicado no ‘cuadra’ sin dicha compensación, además de que no se proporcionan detalles. Simplemente se mencionan sueldo bruto y neto, supuestamente después del Impuesto sobre la Renta (ISR)”, apuntó.

El sindicato presentó un ejemplo de las discrepancias, con la información sobre Manuel Escoffié Aguilar, director general de Finanzas:

El sitio de transparencia de la Uady, en la parte correspondiente al segundo semestre de 2019, presenta los siguientes registros: salario bruto, $169,725.09; salario neto, $139,164.44; compensación 100 (de funcionario), $85,204; aguinaldo $64,572.80; previsión social (vales de despensa), $12,563.35.

No hay desglose de los salarios bruto y mensual, que permitiría conocer los rubros que los conforman.

Con esa información se puede deducir que lo pagado por ISR son $30,560.65. También se puede deducir que el salario mensual final, que debería ser la suma del salario neto más la compensación, es de $224,368.44, cantidad distinta a la del primer semestre de 2019, sin incluir aguinaldo y vales de despensa. La suma del salario bruto más compensación arroja $254,929.09 al mes.

La nómina del 30 de junio de 2019, obtenida por la Plataforma de Transparencia y proporcionada por la Unidad de Transparencia de la propia Uady, proporciona la siguiente información del mismo funcionario: salario, $32,286.40; antigüedad, $24,214; antigüedad adicional, $14,851.74; apoyos (renta y transporte), $1,290; subsidio al ISR, $72,018.54; previsión social (vales de despensa), $7,028.36; compensación 100, $85,204.

El salario bruto mensual (salario más antigüedad, antigüedad adicional, apoyos y subsidio al ISR), sería de $144,660.68, menor que el correspondiente al segundo semestre. Al sumarle la compensación 100 asciende a $229,864.68 mensuales. El salario neto sería de $72,642.14 y con la compensación 100 llegaría a $157,846.14, sin tomar en cuenta vales de despensa y aguinaldo.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Recursos Sustento

El Sindicato de Personal Académico reitera sus puntos de vista sobre las finanzas.

El servicio médico

Al hacer señalamientos sobre los excesos solo estamos defendiendo nuestra postura y hacemos notar que hay rubros donde se pueden hacer ajustes sin que nos tengan que cobrar un porcentaje por el servicio médico, como pretende la rectoría, dice Luis Aldana Burgos, secretario general del gremio.

Medidas justas

También reitera que no se niegan a pagar, pero lo harían si ven que se toman medidas justas y equitativas para todos. Hoy en día, afirma a modo de ejemplo, vemos pagos de medicamentos a sobreprecios.

Como un acto de fe

En cuanto a los recortes que pregona la rectoría, dice que la autoridad quiere que le crean a ciegas, pues no presenta informes que sustenten sus anuncios.