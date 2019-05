Más privilegios y beneficios le dan a “El Cachorro”

Quiere hasta nutriólogo

Por una solicitud a Luis Mugarte Guerrero, juez segundo de control, el procesado Juan Ramón Moreno Hernández, alias “El Cachorro”, implicado en asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, goza de muchos privilegios y beneficios que no tienen otros internos del Centro de Reinserción Social de Mérida.

De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, Rubén Martínez Arellano, en los últimos meses, por medio de su defensor legal, el imputado solicitó ante un juez que lo cambien de celda, lo atienda un nutriólogo, le den una dieta especial porque es diabético, le asignen un especialista en activación física para que haga ejercicio, le pongan hamaqueros y que las autoridades del Cereso entreguen al Juzgado Segundo de Control, donde se lleva su caso, videos sobre su estancia en la celda “para demostrar que lo tienen encerrado las 24 horas”.

El informante añadió que entre sus peticiones, la mayoría de las cuales le fueron concedidas por el juez, está también que su familia le lleve su comida, sin que eso signifique que el Cereso deje de proporcionarle sus alimentos, y le den un colchón para sus visitas conyugales, cuando todos los demás internos tienen colchonetas en sus celdas.

“El Cachorro” ha llegado al grado de pedir también que le pongan un timbre en su celda para que, en caso de que necesite algo, pueda ser escuchado, a pesar de que los custodios pasan constantemente por el módulo y no hay necesidad de instalarle ese artefacto”.

Inexplicablemente, el juez Segundo le ha concedido sus peticiones y le ha exigido a las autoridades del Cereso que cumplan tales solicitudes, no obstante de que varias de ellas parecen contravenir las normas del centro penitenciario, dijo. Ante tal situación, Martínez Arellano señaló el martes pasado, tras otra audiencia solicitada por la defensa, que no es posible que le den tantas concesiones al procesado, ya que el Cereso no es un centro de esparcimiento para exigir comodidades, menos cuando el procesado recibe en el penal un trato que cumple con los estándares establecidos.— MEGAMEDIA

Ayer, en el marco de otra audiencia en el Juzgado Segundo de Control, siempre para tratar otra petición de “El Cachorro”, la señora Ligia Canto, madre de la víctima, consideró que no es posible que el juez “esté pasando los límites” ante tantas concesiones, y recordó que su extinta hija fue recluida injustamente en un penal de Tabasco y allí nunca recibió un trato como el que ahora exige su presunto victimario.

“Mi hija estuvo en una celda de tres metros por tres metros con otras 11 mujeres, siendo inocente”, expresó.

La madre de Emma Gabriela indicó que las autoridades del Cereso deben interponer recursos legales para ponerle un alto a tales exigencias y dijo que hace un llamado a la sociedad “para ver qué está pasando allí, tenemos que estar pendientes, no podemos ser apáticos”.

Señaló que un interno del Cereso está sujeto a lo que el Estado le puede dar y no tiene porque exigir privilegios que no tienen otros.

Ayer hubo otra audiencia en el Juzgado Segundo para tratar otra petición de “El Cachorro”.

Ahí la señora Ligia Canto, madre de la víctima, consideró que no es posible que el juez "esté pasando los límites" ante tantas concesiones

La madre de Emma Gabriela hizo un llamado a la sociedad “para ver qué está pasando allí, tenemos que estar pendientes, no podemos ser apáticos”.