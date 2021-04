Más que un servicio

Un “granito de arena” para los futuros sacerdotes

Addy María Martín Vázquez ha sido testigo de la historia del Seminario Conciliar de Yucatán durante los últimos 20 años, con la alegría de poner un “granito de arena”, en la formación de los sacerdotes.

Su trabajo no es un apostolado, porque recibe sueldo, pero es una de las actividades que le hace muy feliz, desde 2000 cuando ingresó a la casa formadora como secretaria de la rectoría.

Addy Martín comenzó su servicio cuando era el rector monseñor Jorge Carlos Patrón Wong y su “novatada” fueron las celebraciones de los 250 años de fundación del Seminario Conciliar de Yucatán, que ahora conmemora 270 años.

Addy ha servido también a los padres rectores Jorge Laviada Molina (fallecido), Antonio Escalante Pantoja, (ahora vicerrector), Pedro Echeverría López (estuvo un tiempo corto), José Gilberto Pérez Ceh y el actual, Luis Alfonso Rebolledo Alcocer.

Todos tienen su estilo, dijo Addy Martín. “Yo estoy detrás del telón. Soy como un nexo entre todos los departamentos y si fuera una escuela (sería) como la oficina de la dirección”.

“Aquí por ser un seminario se ve la cuestión de documentos de los seminaristas, con sus expedientes privados. Cuando hay actividades soy nexo entre los medios de comunicación y cuando hay solicitudes”.

En la rectoría se lleva un archivo histórico en el que se almacenan fotografías, los artículos que salen en periódicos, la información en general. De cada actividad existe un expediente.

“Nunca me hubiera imaginado trabajar aquí, es una experiencia bonita, no lo veo realmente como un trabajo, sino como una experiencia de vida”, indicó.

“He sido muy afortunada realmente, en ver tantas generaciones de sacerdotes, de cambio de rectores, cada cual con su estilo, modo y su tipo de testimonio”.

La entrevistada comentó que cursó estudios de secretaria ejecutiva y cuando ingresó al Seminario para prestar servicios estudió la Licenciatura en Administración en el Tecnológico de Mérida, debido a que le quedaba tiempo durante el día.

Al terminar la licenciatura pensó en trabajar en lo que estudió y hablándolo con los padres optaron para que continuara en la rectoría, donde tenía muchas funciones y trabajo, aunque ahora por la pandemia todo ha estado más tranquilo.

Mis rectores han sido representantes de Osmex, Oslam, entonces hubo mucho contacto con actividades de estas organizaciones y del Seminario.

Ella tenía varios cargos y trabajo siempre había, los ayudaba en sus ponencias ya sea en presentaciones de Power Point o para hacer resúmenes de sus textos, también he aprendido más cosas.

Han habido muchas cosas que hacer referente a los cargos de los rectores.

Es tanto mi gusto de estar en el Seminario que es parte de mi vida, añadió Addy, quien tiene 44 años de edad, es esposa y madre de una adolescente.

Independientemente de los salarios y el beneficio de ser un colaborador de acá, siento esa experiencia de dar, de ser parte de la formación de los seminaristas.

Cuando fui a las últimas ordenaciones sacerdotales realizadas en la Catedral, refirió, vi la fila de los padres cuando pasaban para ir al altar y a un 80% los conozco por sus nombres porque los conocí desde seminaristas, desde sacerdotes, de maestros, de párrocos y digo “qué gran bendición es la mía”.

Asimismo, recordó que ingresó en el Seminario fue en agosto de 2000 y en marzo de 2001 ya estaba todo organizado para los 250 años del Seminario.

No le sorprende que al primer rector que sirvió sea un funcionario del Vaticano: monseñor Jorge Carlos Patrón, secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación del Clero.

Cuando lo nombraron obispo fue una bomba porque se iría y estaba tan acostumbrada a él, pues más que un jefe es un amigo. Ya sabía que en cualquier momento lo nombrarían obispo y no me sorprende que esté en Roma trabajando para los seminarios porque él es “el master” de los seminarios y me da mucha alegría, en lo que lo puedo ayudar desde Mérida sabe que lo apoyo.

Addy Martín expuso que el momento más fuerte que ha vivido en la casa formadora fue la muerte del padre Jorge Laviada Molina, cuando era rector. Comentó que su sentimiento fue triste, pero también con la esperanza de que él llegó dónde quería, estar junto a Dios por lo que vivió.

También relató que ese día como otros salió a las 2 p. m., tranquilamente y pendiente de algún mensaje del trabajo en el Seminario.

Ese día lo vi a temprana hora cuando se iba a una junta en Itzimná y luego para participar en la misa de aniversario sacerdotal de monseñor Joaquín Vázquez Avila.

Hablé con él un momento y me pidió cancelar una cita porque surgió lo de la junta y chocaba un poco el horario, narró.

“Cancelamos una cita y simplemente pasó el pasillo y se despidió. Le dejé una cosas en su escritorio, me fui y en la tarde me avisaron de su fallecimiento. Mi teléfono quedó medio loco, pero sí fue algo muy impactante y solo porque un padre del equipo formador me avisó lo creí”.

Recibí esa noticia tan fuerte y además me pidieron que avise a algunas de las hermanas del padre Laviada, a algunos de sus familiares que vengan. Fue una experiencia muy fuerte y tardas meses en asimilarlo porque de un día para otro ya no estaba el rector.

Ella comentó que en esta época moderna no ha tenido que aprender tanto y en cuestión de las redes los seminaristas son los que se encargan.

Ahora vivo pegada al celular por cuestión del WhatsApp porque desde el rector hasta padres del equipo, formadores, sacerdotes y los mismos seminaristas y gente de apostolados es más fácil la comunicación por mensaje, consideró. Al venir la pandemia ahora más que por correo electrónico la vía es por WhatsApp y es muy eficiente porque hay una respuesta rápida.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Seminario Yucatán

Addy María Martín relató su experiencia como parte del Seminario Conciliar yucateco.

Tecnología

A veces digo que mi celular es del pueblo de Dios porque por ahí todos me buscan, pero mientras pueda ayudar y sirva de algo la tecnología, adelante, relató. Archivos, fotos, mucho se puede compartir por mensajería.

Satisfacción

Addy Martín compartió que su mayor satisfacción en su servicio de secretaria de la rectoría es cuando los seminaristas se ordenan como sacerdotes.

“Lo máximo”

“Ver a los seminaristas llegar a ser sacerdotes es lo máximo”, compartió, entre otros conceptos.