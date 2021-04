Aspecto de la afluencia este jueves al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú, en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia este jueves al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Policías ayudan a un adulto mayor a llegar al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú, en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia este jueves al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú, en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia este jueves al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú, en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz) Aspecto de la afluencia este jueves al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) Policías ayudan a un adulto mayor a llegar al módulo de vacunación contra Covid en el Cobay de Chenkú (Foto de Carlos de la Cruz) ❮ ❯

"Si yo no me dejo vacunar me podría contagiar en cualquier lado", opinó María Teresa Vázquez, vecina de Chenkú, al llegar hoy al Colegio de Bachilleres en esa zona de Mérida habilitado como módulo de vacunación contra Covid-19.

La mujer expuso que decidió a vacunarse para estar bien, “porque es una protección”.

Poco antes de llegar al colegio, acompañada de su hija María Teresa Vázquez, expuso que era una de las personas que no se quería vacunar, como muchas, pero lo pensó bien y decidió recibir la vacuna (de AztraZeneca).

"Hay muchas personas que no se quieren vacunar. De hecho así estaba, pero analizando bien nos puede proteger la vacuna", comentó

"Nos da una protección y si nos da (el Covid) no será fuerte", indicó la vecina del poniente de Mérida.

La mujer acudió al módulo de vacunación poco después de las 9 de la mañana, en la novena jornada de aplicación de dosis para adultos mayores, correspondiente a los nacidos en septiembre.

La jornada matutina de vacunación fue ágil y tranquila, sin formación de filas y con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en vigilancia y control del tránsito por medio de instalación de conos.

Opiniones de adultos vacunados

Entrevistado al salir de recibir la vacuna, el vecino Mario Andrade Sandoval expuso que se sentía bien y tranquilo.

"La verdad es que estamos tratando de evitar esa serie de contagios de la pandemia tan fuerte que nos tocó", expuso.

"El trato acá fue muy amable, la organización estuvo excelente".

Detalló que acudió al módulo diez minutos antes de las 9 de la mañana, ya que lo citaron a las 9, con su folio e información solicitada.

"Yo creo que muchas veces es cuestión psicosomática pero tener la vacuna como que te baja un poco el estrés", agregó.

"Como dicen las autoridades, el hecho de que estés vacunado no impide que seas portador del virus y en casa puedas llevarlo a los menores".

"Entonces no hay que bajar la guardia. Hay que continuar con tu gel (antibacterial), tus medidas sanitarias como debe de ser", continuó.

El vecino de Residencial del Norte aseguró que en lo personal recibió una atención excelente.

"Hay que cuidarse como siempre"

Por su parte, María Guadalupe Reinoso compartió que se sentía muy bien después de recibir la vacuna.

La vecina de Pedregales de Tanlum añadió que ahora, pese a estar vacunada, hay que cuidarse como siempre.

Llamó a las personas que no quieren vacunarse a que acudan a los módulos para recibir el biológico "porque es lo mejor".

A la jornada también asistió el matrimonio que integran Manuel Jesús Cruz Conrado y Ana Hu Pat, vecinos de Tanlum.

Comentaron que se sentían bien después de recibir la vacuna.

Manuel Jesús Cruz añadió que no tenía dolor de cabeza y no le dolió cuando lo inyectaron.

Su esposa compartió que tampoco le dolía nada del cuerpo.

Manuel Jesús comentó que su esposa tenía miedo de vacunarse, pero él si quería.

Señaló que cuando vio que él iba acudir a la vacunación su esposa se animó finalmente.