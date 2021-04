Más voces contra lista de aspirantes morenistas locales

Alberto Nolasco Sosa, directivo del comité estatal de Morena y aspirante rechazado a la candidatura por el tercer distrito local, consideró que las decisiones del comité nacional sobre las candidaturas comprometen el mayor activo político de este partido, que es su credibilidad ante la sociedad.

Nolasco Sosa declinó atribuir al presidente Andrés Manuel López Obrador la designación como candidata a la alcaldía de Mérida de la senadora Verónica Camino Farjat, quien se reunió en privado con el jefe del Ejecutivo federal en el hotel Fiesta Americana durante una gira de supervisión del Tren Maya, como lo informó el Diario en su columna política Plaza Grande el 11 de marzo pasado.

¿Fue nombramiento directo del presidente la candidatura de Verónica Camino?, preguntó el reportero del Diario durante la rueda de prensa ayer en un hotel de la calle 64 con 53.

“No quiero desviar la atención. Estaría yo especulando y conociendo el oficio periodístico, me arriesgo que este tema sea la nota”, respondió. “No, no opinaré al respecto porque es simplemente una especulación”.

Ante la molestia y división en Morena por las candidaturas, ¿cree que su partido pueda competir y ganar Mérida?, preguntó de nuevo el reportero del Diario.

“A título personal digo que había una posibilidad de que se ganara Mérida en 2021 yendo unidos, muy unidos, ahora tengo la impresión que se está minorizando el trabajo de Morena y de sus simpatizantes. En el último corte de 2019 estábamos hablando de cerca de 30,000 afiliados al partido en Yucatán y con la actualización del padrón es lógico que la cifra sea mayor”.

“Le deseo éxito a la candidata, más allá de la forma como llegó, nos hubiera gustado que hubiese sido de otra forma, en otras circunstancias, la hubiésemos cobijado, apoyado e impulsado; sin embargo, representará a mi partido y estaremos trabajando desde nuestra trinchera”.

¿Esperaban estas imposiciones del centro?, se le planteó de nuevo.

“Desde luego que las encuestas son muy dudosas, con todo respeto, no quiero sonar soberbio. Como dice el presidente López Obrador, teníamos nuestros propios datos y si yo estuviera en la encuesta hubiera arrasado”.

“Es muy extraño que el delegado nacional (Ovidio Peralta) me haya dicho que perdí en esa dichosa encuesta en el distrito local 4 porque en 2018 competí en esa demarcación y obtuve casi 20,000 votos, Morena estuvo a la par con el PRI cuando ese distrito estaba muy lejos de la posibilidad de que ganara mi partido”.

¿Fueron “fantasmas” las encuestas?, insistió el reportero del Diario.

“A ustedes le corresponde interpretar los datos duros y los hechos”, dijo. “No me inscribí al distrito 4, me inscribí, trabajé y formé mi estructura en el distrito 3 local porque allí pertenezco, allí vivo desde hace 15 años. Ahora nombraron como candidata de ese distrito a Gilda Escobedo. Vamos a meter un recurso de inconformidad ante el comité estatal y luego ante el Iepac. Si no me son favorables esas impugnaciones, le deseo el mayor de los éxitos a mi compañera”.

Nolasco Sosa estuvo acompañado de otros candidatos rechazados, entre ellos Edwin Palomino Sulub, a la diputación del distrito 7, y Juan Bojórquez Ruz, por la alcaldía de Maní, quienes también manifestaron su inconformidad por la imposición de candidatos no arraigados en el trabajo partidista de Morena.

“Estábamos convencidos que Morena necesitaba gente externa con ideas frescas, que pudieran coadyuvar al fortalecimiento del partido, aspirábamos que sean de alta honorabilidad y así se lo dijimos al delegado nacional y al coordinador de la tercera circunscripción”, narró Nolasco Sosa, quien es secretario de comunicación del comité estatal.

“Le pedimos que volteen a ver a la estructura partidista que ha trabajado desde la fundación de Morena, pero vemos que los delegados nacionales impusieron candidatos. Este proceso de candidaturas compromete el mayor activo político que tiene Morena, que es su credibilidad ante la sociedad”.

“A pesar de todos los pesares de este proceso, no renunciaré, no me iré a otro partido, haré trabajo interno para que siga creciendo Morena en Yucatán y generar un verdadero contrapeso en las decisiones de líderes que manda el comité ejecutivo nacional”.

Cuando le preguntaron si hubo agandalle de candidaturas por parte de Ovidio Peralta o solo cumplió órdenes del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el político dijo que por respeto a los estatutos no podría hacer declaraciones muy abiertas y tenía que ser cuidadoso de sus palabras.— Joaquín Chan Caamal

Imposición Elecciones

Daño “al pueblo maya”

Palomino Sulub, aspirante a la diputación del distrito local 7, señaló que los líderes nacionales de Morena de plano impusieron a sus candidatos y dejaron fuera a los auténticos partidarios de Morena, por lo que violaron los derechos del pueblo maya y de los militantes morenistas.

Otros rechazados

Conforme avanzó el día llegaron más aspirantes rechazados del interior del estado, pero no participaron en la rueda de prensa.