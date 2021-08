Matrimonio igualitario en Yucatán: ¿Qué se vota y cuáles son los antecedentes?

Congreso Protestas y sesión para aprobar el matrimonio igualitario. Abril 10 de 2019. Foto: Ramón Celis. Congreso Protestas y sesión para aprobar el matrimonio igualitario. Abril 10 de 2019. Foto: Ramón Celis. Congreso Protestas y sesión para aprobar el matrimonio igualitario. Abril 10 de 2019. Foto: Ramón Celis. Congreso Protestas y sesión para aprobar el matrimonio igualitario. Abril 10 de 2019. Foto: Ramón Celis. Antecedentes de la votación por el matrimonio igualitario en Yucatán. Fotos: Megamedia. Congreso Protestas y sesión para aprobar el matrimonio igualitario. Abril 10 de 2019. Foto: Ramón Celis. ❮ ❯

El Congreso del Estado tendrá su tercer periodo extraordinario para abordar más de 10 asuntos legislativos, entre los que destacan la votación sobre el matrimonio igualitario en Yucatán, los cambios por “Terapias de Conversión”, el Registro de Deudores Alimentarios, entre otros. En un principio se negaban a incluir lo del matrimonio igualitario, con el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no le notifica al Congreso la orden que ya se ha hecho pública, de que los diputados deben repetir la votación del asunto del matrimonio igualitario en la que no se aprobó. La Corte indicó que la votación fue inconstitucional, ya que el voto no debió ser en secreto.

Te puede interesar: Esperada votación: el matrimonio igualitario será analizado hoy en Yucatán

Antecedentes del matrimonio igualitario en Yucatán

Hace dos años, en 2019, se realizó una votación secreta en la que se rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán, el Congreso repetirá hoy el proceso por orden de la SCJN.

Un amparo

El asunto llegó en 2020 al máximo tribunal, que concedió un amparo en contra de la decisión del Congreso del Estado, a una asociación civil y a personas integrantes de la comunidad LGBTI+ y sus familiares.

¿Qué dice la Corte sobre el matrimonio igualitario?

En 2015, la Corte declaró que son inconstitucionales los códigos civiles de cada estado que impiden este tipo de matrimonios, pero en Yucatán, hay resistencias por reformar la ley, por lo que las parejas que son miembros de la comunidad LGBT+ recurren a amparos para poder casarse.

¿Qué estados aprobaron el matrimonio igualitario?

Cada vez son más estados, en junio lo aprobaron en Sinaloa y Baja California. También es válido en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí.

¿Qué ocurrió en el Congreso de Yucatán?

El abril y junio de 2019, el Congreso del estado de Yucatán votó secretamente una iniciativa de reforma constitucional local. El argumento fue "velar por la seguridad y el voto libre, sin presión de los legisladores". Los diputados pasaron a poner su voto en una urna entre abucheos por parte de la comunidad LGBT+ y gritos y rezos de algunos miembros de la sociedad.

La reforma fue rechazada en ambas ocasiones, pero no se dio a conocer públicamente el sentido del voto de los legisladores. Solo se informó el resultado final, con lo que le cerraron la puerta al matrimonio igualitario.

¿Qué dijo la Suprema Corte?

La Suprema Corte emitió un comunicado en el que se indicaba que el sistema de votación que se usó es inconstitucional y que viola la libertad de expresión.

"La Primera Sala concluyó que haber usado el sistema de cédulas secretas, sin haber justificado razonablemente su aplicación, transgrede por sí mismo los derechos a la libertad de expresión en su vertiente política, acceso a la información en su vertiente colectiva, y participación activa en los asuntos públicos del estado de las personas solicitantes de amparo”, se señala.

Las votaciones serán nominales

De acuerdo con el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo de Yucatán, las votaciones deberán ser nominales, siempre que se trate de minutas de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Se contraviene la obligación del Poder Legislativo de implementar mecanismos de transparencia, en tanto que se priva a los gobernados de conocer el sentido de la votación emitida, la cual constituye información de carácter público a la que los gobernados tienen derecho de acceder y que es necesaria para la formación razonada de una opinión pública, así como para la toma de decisiones político-electorales informadas", concluye el comunicado.

Es por este motivo que se repondrá el procedimiento sobre el matrimonio igualitario, pero la votación será pública y nominal.