Matrimonio igualitario: trámite más complicado

En uniones del mismo sexo hay un requisito extra

Las parejas del mismo sexo en Yucatán que desean formalizar legalmente su unión tienen que cumplir varios requisitos, como las tradicionales, pero además tramitar un amparo ante instancias federales debido a que en el estado no está reconocido legalmente el matrimonio igualitario.

Información recabada en el Registro Civil señala que si ambos contrayentes son de nacionalidad mexicana los requisitos para casarse en Yucatán son, primero, llenar una solicitud de unión matrimonial que otorgan en cualquiera de las 163 Oficialías del estado.

Dicha solicitud debe llenarse con los datos generales de ambos, de sus padres, testigos y el lugar donde pretenden hacer la boda. Este es el documento en el que indican el régimen patrimonial por el que se casarán.

Los documentos que deben acompañar a la solicitud son: certificado actualizado del acta de nacimiento de los contrayentes; identificación, puede ser credencial para votar, cédula profesional o pasaporte vigente; análisis y certificado médico prenupcial, el cual debe incluir pruebas de V. D. R. L. (sífilis), VIH (sida) y Grupo y RH (por ejemplo, A+, B- , O+) de ambos contrayentes con fotografía testada, firma del médico y sello del laboratorio, con vigencia de 15 días naturales a la fecha de boda.

Asimismo, deben tener tres testigos mayores de 18 años con identificación oficial. Para el trámite no es necesario llevar a los testigos, solo es indispensable entregar una copia de su identificación oficial.

Se imparte un taller de orientación prematrimonial en el Registro Civil, al cual deben asistir porque a los contrayentes se les explican las obligaciones y los derechos que adquieren al casarse, así como las condiciones de acuerdo con el régimen, que puede ser sociedad conyugal o separación de bienes.

Una vez cumplidos estos pasos debe pagarse el derecho de boda y el precio varía de acuerdo con el lugar donde se celebre. Es importante tomar en cuenta que en caso de haber existido un divorcio anteriormente se debe presentar el certificado actualizado del acta de divorcio, lo mismo que en el caso de ser viudo alguno de los contrayentes.

Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, comentó al respecto que si alguien quiere unirse en un matrimonio igualitario tiene que promover un amparo si se quiere casar aquí, o se puede casar en Campeche o Quintana Roo donde ya tienen paquetes turísticos de boda civil, paseo y todo eso.

Aquí, si se quieren casar, forzosamente necesitan ampararse, de otra manera no se puede y eso requiere una suma dependiendo del abogado, aquí no pueden porque se discriminan los derechos humanos, dijo.

No hay un protocolo especial para los matrimonios igualitarios, añadió; es el mismo cuando se casan, aunque ya se logró quitar la epístola de Melchor Ocampo, aquella de obediencia y todo eso ya no está. Se leen los datos, se declaran casados, firman los novios, firman los testigos y se les da una copia de su acta. Es un matrimonio normal, no pueden señalar nada, el único problema es que te tienes que amparar.

La maestra Ligia del Carmen Vera Gamboa, investigadora de la Uady, explicó que una pareja que decide casarse, acude al Registro Civil a decir que quiere contraer matrimonio y como el Código de Familia tal cual está y la ley del Registro Civil no lo permite, porque sigue hablando de un hombre y una mujer, le dicen, por escrito, que no se puede.

“Con esta negativa por escrito la pareja se ampara, y ahora el tiempo es de unos dos meses, antes podían ser hasta dos años. Hay que pagar un amparo que, dependiendo de los abogados, puede ir desde los mil hasta los 20 mil pesos.— Luis Iván Alpuche Escalante

Una vez que se tiene el amparo acuden con éste al registro para decir, ya me amparé, se dictaminó y puedo casarme; y si procede, entonces el registro ya tiene la obligación de casarlos.

En términos generales, dijo la entrevistada, para cualquier pareja que quiere casarse va y checa los requisitos, pero si una persona homosexual quiere hacerlo le piden el amparo.

En la actualidad se habla de tres o cuatro meses para casarse, antes podía ser un año o más. El precio de los derechos del Registro Civil es de $250, más el pago del amparo para las personas del mismo sexo.

