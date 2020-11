MÉRIDA, Yucatán.- Este domingo, el excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, envió una carta en respuesta a la publicación del Diario sobre la grave crisis por el tráfico de tierras en Yucatán, revelada por su equipo de investigación periodística Central 9.

La publicación de este domingo: "Tibia reacción oficial ante una crisis por tráfico de tierras"

A continuación publicamos el texto íntegro del documento enviado por Mauricio Sahuí Rivero:

Mérida, Yucatán a 1 de noviembre de 2020

Diario de Yucatán

A quen corresponda:

Respecto de la nota publicada por su medio el día de hoy en el espacio relativo a Central 9 donde se menciona el nombre de un servidor, me permito hacer mención de lo siguiente:

Desde mi participación en la contienda electoral por la gubernatura en el año 2018, fue debidamente aclarado el tema de mi patrimonio y del predio en particular que en dicha nota se menciona identificado como el Tablaje 881 del municipio de Tixkokob.

La copropiedad a la que se hace mención, no significa otra cosa que el derecho que tengo en lo individual sobre dicho predio. Es decir, ser copropietario no me da derecho sobre otros intereses que puedan tener los copropietarios ni a ellos sobre los míos y mucho menos me hace partícipe en sociedades o negocios que desde su esfera privada puedan realizar o no otras personas.

Desconozco el número de propiedades y los negocios realizados por otros copropietarios. El predio en cita, se reitera, no me da derecho sobre otras propiedades de ningún ciudadano ni me hace ser parte de negocios que cada quien desde su espacio personal pueda realizar o no y, que encaso de ser contrarios a derecho, espero sean debidamente resuletos en beneficio de quienes resulten afectados.

Entiendo la cercanía de los tiempos políticos y mi condición de hombre público, por lo que considero importante sea aclarado este punto. Apelo a la buena fe y credibilidad de este medio para que sean considerados mis argumentos en caso de haber futuras publicaciones respecto de este mismo tema.

Mauricio Sahuí Rivero