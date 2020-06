Mauricio Vila a empresarios: Es necesario trabajar unidos

Durante una reunión de trabajo virtual con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que ante las dificultades que vive el estado es momento de cerrar filas y hacer a un lado las diferencias para apoyar a los yucatecos e intentar darle a todos las mismas oportunidades para salir adelante, se indica en un comunicado.

En un ejercicio de diálogo que duró más de 2 horas, Vila Dosal aseveró que frente a esta situación complicada, causada por la pandemia del coronavirus y las afectaciones que dejaron a su paso las tormentas tropicales “Cristóbal” y “Amanda”, es necesario trabajar unidos, ser solidarios y empáticos, así como entender la situación y aplicar los mejores mecanismos para hacer más llevadero este momento, “que no es bueno para nadie, pero del que necesitamos recuperarnos lo más pronto posible”.

“No se tiene el afán de perjudicar a nadie, simple y sencillamente es salir lo mejor librados de esta difícil situación que todos estamos pasado y que la estamos enfrentando, el gobierno del Estado y los ayuntamientos, solos, con muy poco apoyo del gobierno federal y con base en la información y herramientas que tenemos en nuestras manos, pero con el mejor esfuerzo posible”, puntualizó el gobernador.

Vila Dosal recordó que como gobierno estatal la función es ser fiel de la balanza y ver que ningún sector vulnere a otro, “porque lo que para unos puede resultar bueno, no es lo mejor para todos, ya que, si algún sector quiere jalar por su lado y velar solo por sus intereses, se estaría vulnerando mucha gente en el camino”

Ante dirigentes de las diversas cámaras empresariales que integran el CCEY, el gobernador aseguró que en su administración hay la apertura para escuchar a todos y que así, escuchando y con apertura, se van a seguir tomando las decisiones, siendo responsables para tener el menor riesgo de contagio y llevar al cabo una reapertura económica lo más pronto posible, pero siempre teniendo como prioridad la salud de todos los yucatecos.

Escuchar

Que no se haga lo que ustedes quieren, no quiere decir que no se les escuche, simplemente es que no consideramos que sea lo correcto, para un sector puede ser lo mejor, pero no lo es para el resto de la población. Todas las decisiones que se han tomado para la reactivación económica están basadas en un método científico que establecimos desde hace tiempo en materia de salud, precisó el mandatario estatal.

En ese marco, se explicó que el plan de reactivación económica está basado en tres olas que marcan la reanudación de actividades por giro y tipo de negocio, actualmente nos encontramos en la “ola uno”.

“Entre ola y ola se da un tiempo de 14 días para tener un panorama del comportamiento de la pandemia luego de retomarse las actividades, para avanzar a la siguiente”, dijo.

Asimismo, se detalló que como resultado de las mesas de consulta del plan de reactivación económica y después de escuchar a los representantes de los diversos sectores se adelantó un gran número de actividades a la “ola uno”, bajo ciertas restricciones y protocolos que permitieran mitigar el riesgo de cada actividad.

Así, por ejemplo, los hoteles y el comercio al por menor que estaban considerados para retornar hasta la “ola tres” y con base en lo que escuchamos en estas mesas, se reanudaron sus actividades en la “ola uno”. El mismo caso con los restaurantes, que también estaban contemplados en la “ola dos”, y de acuerdo a sus solicitudes en las mesas se determinó que abrieran en la uno pero con aforo limitado. “Para poder adelantar su reapertura en las olas y así abrir más rápido, tenemos que tomar medidas para disminuir el riesgo de contagios, como no trabajar los sábados y domingos y reducir los aforos”, indicó el gobernador

Con estas medidas, en el caso de comercios al por menor y hoteles, se adelantó al menos 30 días el retorno a las actividades y, en el caso de los restaurantes, se adelantó 15 días. Además nos adelantamos siete días en la reapertura económica en el Estado, ya que el Semáforo Estatal de Yucatán marcó naranja siete días antes que el Semáforo Federal.

Sector salud

Tras escuchar los planteamientos de los empresarios del comercio y de restaurantes, así como de otros sectores, quienes proponen abrir los fines de semana y ampliar la capacidad de aforo en los establecimientos, el titular de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, indicó que, con base en los indicadores del comportamiento de la pandemia y la recomendación del comité de expertos en salud pública y privada, que éste no es el momento y nos es prudente aplicar estas acciones.

“Cuentan conmigo y con mi gobierno para defender los intereses de Yucatán, tomaremos las decisiones difíciles, dando la cara y asumiendo la responsabilidad que nos toca, confiamos en que así lo harán ustedes”, expresó Vila Dosal.

Asimismo, el gobernador recordó que la metodología que se está aplicando en el proceso de reactivación económica y con la cual se están tomando las decisiones está basada en las mejores prácticas internacionales y en la opición de los expertos en salud pública que integran el comité de asesoramiento, conscientes de que todas las acciones que se toman tienen una repercusión en la vida muchas personas, “en situaciones delicadas como ésta, las decisiones que se toman a unos les gusta y a otros no, pero finalmente la historia nos va a juzgar”.

Al hacer uso de la palabra, el presidente local de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Ponce Díaz, manifestó que en el sector empresarial hay disposición para apoyar al gobierno del Estado para seguir enfrentando esta situación y avanzar conjuntamente ante ella.

De igual forma, el dirigente de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, destacó el manejo que se le ha dado hasta el momento al tema de la emergencia sanitaria y al proceso de reactivación económica, en particular porque las autoridades estatales han tomado en cuenta los comentarios del sector empresarial.

En el encuentro se hizo un recuento de las acciones desarrolladas de manera anticipada por el gobierno del Estado para atender la emergencia por el coronavirus, el fortalecimiento del sector salud, así como del plan de reactivación económica y se presentó un panorama del comportamiento de la pandemia.

Asimismo, se recordó la alerta ante la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical “Cristóbal”, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia.

De igual forma, Vila Dosal, junto con Sauri Vivas y los con los titulares de las Secretarías de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, y de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, así como el secretario Técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek y el coordinador General de Asesores, Álvaro Juanes Laviada, atendió las inquietudes y respondió a las preguntas que externaron los representantes de los empresarios yucatecos.