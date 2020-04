Mauricio Vila, con populares tuits de media noche

MÉRIDA.- "Con chance hasta dos". Esa fue la respuesta que Mauricio Vila Dosal dio durante los primeros minutos de hoy a quien le dijo en Twitter que cuando todo esto termine "usted, mi gober, se habrá ganado una caguama". Este mensaje fue marcado con "me gusta" 2,419 veces.

Y es que, en los últimos días, mejor dicho durante las últimos noches, el gobernador de Yucatán se ha vuelto más activo en su cuenta de Twitter.

Con chance hasta 2 🤣 https://t.co/TlJHWUxOZ2 — Mauricio Vila (@MauVila) April 28, 2020

Los mensaje suelen ser muy nocturnos, entre eso de las 11:30 de la noche y las tres de la madrugada varios de ellos. En las publicaciones, con un tono más relajado que el que usa durante el día cuando comunica acciones oficiales en medio de la pandemia de Covid-19, responde con humor a peticiones o dichos de los usuarios.

Incluso corrige a detractores, comparte memes en los que él es protagonista y pide aguantar a aquellos que piden "una caguamita, plis" o preguntan por la fecha que terminará la "ley seca".

Calma, ya habrá chance para eso, ahorita a cuidarnos entre todos que viene la parte más complicada. https://t.co/P3YaFOcXaq — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

La "ley seca" seguirá

Sobre este último tema ha recibido varios mensajes. Aunque la fecha del decreto de "ley seca" termina el 30 de abril, todo indica que habrá uno nuevo. Poco después de la medianoche de ayer escribió que "por el momento no hay fecha para levantarla; la ley seca ayuda a disminuir los índices de violencia familiar...", escribió durante los primeros minutos de ayer.

Buenas noches Emmanuel. Por el momento no hay fecha para levantarla, la ley seca ayuda a disminuir los índices de violencia familiar especialmente contra las mujeres y el abuso infantil. Saludos. — Mauricio Vila (@MauVila) April 27, 2020

El tema del uso del cubrebocas es otro de los que también han generado varios tuits. Desde la respuesta a Tila María Sesto, comediante regional, sobre si debe comenzar a usar calzón o cubrebocas hasta quienes le recuerdan lo dicho por el subsecretario Hugo López-Gatell. A la "estimada Tila" le dijo a las 11:38 de la noche del sábado pasado que "el cubrebocas es obligatorio..., lo demás ya decide cada quien". Ese mensaje ha sido el más "favoriteado" del "timeline" de Mauricio Vila. Tuvo 1,113 RT´s y fue marcado con corazones de favorito 5,421 veces.

Estimada Tila, el cubrebocas es obligatorio ya que ayuda a reducir la posibilidad de contagios, lo demás ya decide cada quien 😉 https://t.co/fnsFkeuHFo — Mauricio Vila (@MauVila) April 26, 2020

Sobre los dichos de López-Gatell, dijo que respeta mucho al doctor, "pero está comprobado que el uso de tapabocas reduce la posibilidad de contagios. Aquí en Yucatán vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a nuestra gente", escribió.

Respeto mucho al Dr, pero esta comprobado que el uso de tapabocas reduce la posibilidad de contagios, aquí en Yucatán vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a nuestra gente. https://t.co/JPgEeRi2Nw — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

En otro mensaje en que lo llamaron irresponsable por "contradecir" a la Organización Mundial de la Salud respondió que "irresponsabilidad sería saber que algo es útil y no hacerlo" y junto con el mensaje adjuntó un enlace al sitio web de Diario de Yucatán sobre el cambio de opinión de la OMS ante el uso del cubrebocas.

Irresponsabilidad sería saber que algo es util y no hacerlo. Por cierto ya la Organización Mundial de la Salud cambió su opinión sobre el uso de tapabocas, acá te dejo el link: https://t.co/YIg5fCteJC https://t.co/04DcU6vrvy pic.twitter.com/ZB4eRuQXDZ — Mauricio Vila (@MauVila) April 26, 2020

También ha respondido con un tono más enérgico: "Antes de criticar, infórmate bien", escribió en respuesta a quien criticaba el supuesto uso de drones por parte del Gobierno del Estado. Ese mensaje fue marcado con corazones 3,063 veces. Los drones para sanitización, así como los que tienen los letreros de "Quédate en casa" son auspiciados por el Ayuntamiento de Mérida.

Hola, antes de criticar infórmate bien, esos drones no son del Gobierno Estatal, saludos https://t.co/BkVHk87V7u — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

"Me saluda Vila y me muero"

Salúdamela mucho pero sobre todo cuídala mucho https://t.co/rBCSIYxj0J — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

No todo es pandemia. Vila también se toma tiempo para mandar saludos a sus fans. Cual rockstar responde a frases como "mi madre te ama" o "a mí me saluda Vila y me muero", todo esto después de las 2:30 de la madrugada.

Saludos también para ti Karina 😃 https://t.co/d0gFGI4567 — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

Y es que el gobernador admite que en fechas recientes las noches son largas: "Digamos que no duermo mucho", escribió a la 1:52 de la madrugada del sábado pasado.

Digamos que no duermo mucho 😢 https://t.co/U9eeQ4Lmxp — Mauricio Vila (@MauVila) April 25, 2020

Incluso, en días pasados durante los tuits de medianoche alguien abogó para que "ya dejen dormir a los community manager de Mau Vila". A lo que la cuenta del gobernador respondió a la 1:48 de la madrugada: "Ojalá fueran ellos". Esto, para dar a entender que en esos horarios es el jefe del Ejecutivo estatal quien responde.

Ojalá fueran ellos 😉 https://t.co/5Mh4q3ftOz — Mauricio Vila (@MauVila) April 24, 2020

Otro dato que corroboraría esto es que esos tuits se emiten desde la aplicación de Twitter para iPhone, marca del celular que usa el político; mientras que los mensajes institucionales se hacen desde las versiones para web o Android.

En medio de todo esto es una realidad que la actividad en Twitter del gobernador subió drásticamente en el último mes, siendo los fines de semana cuando más tuits ha emitido, de acuerdo con la aplicación Twitonomy.com. Según esta, su día más activo fue el domingo 19 de abril cuando emitió 81 "trinos". El sábado 4 de abril emitió 63 y el sábado 25 publicó 58.

A la fecha, @MauVila está cerca de los 65 mil seguidores en Twitter y de agosto a la fecha ha emitido un promedio de 12 tuits por día. En ese tiempo, el 44% de sus mensajes han sido respuestas a usuarios. Sobre la repercusión de lo publicado, en ese periodo de tiempo, el 69% de sus tuits han sido recompartidos y el 80% fueron marcados como favoritos.

Así, estos tuits de medianoche elevan la popularidad virtual de Vila, con retuits y corazones, mientras enfrenta la presión de los tiempos de pandemia en lo que él llama "gajes del oficio".