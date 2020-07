Mauricio Vila confirma que el semáforo podría volver a rojo el lunes en Yucatán

MÉRIDA.- En la conferencia de prensa vespertina sobre el avance del Covid-19 en Yucatán, el secretario de salud, Mauricio Sauri Vivas, informó que el lunes se anunciarán y se analizarán los indicadores de los próximos días, recalcando que el Estado podría volver al semáforo rojo, información que más tarde confirmó el gobernador, Mauricio Vila Dosal.

Las autoridades de salud informaron el jueves 30 de julio que el semáforo de riesgo epidemiológico en Yucatán se mantiene en color naranja.

Indicadores del semáforo estatal de Yucatán:

Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total (Covid + No Covid): 57.1% EN ASCENSO.

Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total (Covid + No Covid): 53.6% EN ASCENSO

El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en naranja y ascenso. La positividad de los casos está en ASCENSO y es de 49.5%.

Mauricio Vila Dosal confirma posibilidad

A través de sus redes sociales, el gobernador de Yucatán destacó la importancia de este fin de semana para tomar acciones que ayuden a reducir los casos del nuevo coronavirus en el estado.

“CONTINÚA EN COLOR NARANJA NUESTRO SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD. Aunque nuestro semáforo estatal de salud marca color naranja para esta semana, el día lunes se analizarán los indicadores de los próximos días y no se descarta implementar medidas adicionales”, puntualizó.

En otro mensaje detalló que no se descarta que el próximo lunes el semáforo cambie a rojo. “Es obligación de todos evitar los contagios, no rebasar la ocupación hospitalaria del Estado, pues si esta en algún momento se llega a ver amenazada en su capacidad, nos obligaría a cerrar de inmediato los negocios no esenciales. Siendo responsables saldremos adelante”, finalizó.

El reporte de Covid del jueves

El jueves se sumaron 244 nuevos contagios, además de 35 lamentables fallecimientos.