Mauricio Vila, criticado por los cuartos de ''vivienda social''

MÉRIDA.- El gobernador Mauricio Vila Dosal compartió ayer en sus cuentas de redes sociales la fotografía de Crescencia Uch, beneficiaria de una de las acciones de vivienda hechas por el Gobierno del Estado con fondos federales.

Aunque no es la primera vez que publica sobre las obras entregadas del programa "Vivienda social 2019" en esta ocasión el mensaje se hizo viral. En las cuatro imágenes que acompañan la publicación se muestra un cuarto entregado a la vecina de Xalaú, comisaría de Chemax.

De acuerdo con la información del la página del gobierno del Estado, los "cuartos dormitorio" que construye tienen "una superficie de hasta 15.22 m2, que incluye los trabajos de cimentación, muros, cadenas, castillos, losas, cerramientos, acabados en el techo, acabados sobre muros exteriores, pisos de concreto, instalación eléctrica, puertas, ventanas y pintura".

Me da gusto que la señora Cresencia Uch de #Xalaú , comisaría de #Chemax ya cuente con su cuarto que forma parte de las 17,000 acciones del programa "Vivienda Social 2019" que realizamos con la @Conavi_mx , construyendo hogares más dignos para los yucatecos que más lo necesitan. pic.twitter.com/bnhtaqHLSz

Esta obra forma parte de las 17 mil obras de vivienda que forman parte del citado programa, detalló el gobernador en su mensaje. El convenio con el gobierno federal para estas acciones, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, se firmó en junio pasado e incluye el ejercicio de 900 millones de pesos.

Mauricio Vila remató su mensaje con la frase "construyendo hogares más dignos para los yucatecos que más lo necesitan". Entonces cayeron las críticas.

El mensaje del gobernador fue interpretado como que el jefe del Ejecutivo estatal considera un hogar digno lo que en realidad es solo un cuarto.

En Twitter, el mensaje publicado ayer tiene 1,800 retuits y 3,100 comentarios. Entre quienes cuestionan a Vila Dosal están los actores Claudia Ramírez y Héctor Suárez Gomís. Este último lo consideró "indignante" y lo retó a "vivir en uno así durante su mandato".

Creo que hay que establecer un parámetro sobre qué es vivienda digna. Y 5 metros cuadrados con una ventana no lo es.

Analistas políticos y periodistas de medios nacionales también le externaron sus opiniones. "Creo que hay que establecer un parámetro sobre lo que es vivienda digna", escribió Víctor Hugo Michel.

Mauricio, no te pases🤯 No les puedes dar algo digno y que al menos no tenga el logo de tu gobierno en la puerta y tapete? 😱😱