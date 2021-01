Mauricio Vila: “Quieren volver 40 años”

Vila defiende dos de los proyectos sobre movilidad

El gobernador Mauricio Vila Dosal aceptó que las medidas para el control de la pandemia causan molestia y disgusto en algunos sectores de la población, que son hasta cierto punto impopulares, pero la salud de los yucatecos no puede estar supeditada a los intereses económicos de unos cuantos empresarios.

Se pidió su opinión sobre el rechazo de la Canacome al Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida y de la Fundación de Paseo de Montejo contra el Plan de Infraestructura de Ciclovías. Defendió ambos proyectos de su gobierno y afirmó que quienes se oponen y critican es porque velan por sus intereses y quieren seguir viviendo en la Mérida de hace 40 años.

En la entrevista que concedió al Diario con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, que será este domingo 17 y cuya primera parte publicamos ayer, Vila Dosal afirmó que las críticas son buenas, evidentemente todos viven una situación muy complicada, todos los negocios, estén en el Centro o no, venden menos.

Nadie vende lo mismo como antes de la pandemia. Y lo dice como empresario restaurantero activo porque sus negocios registran bajas ventas. Tiene dos restaurantes en el Centro y en ambos vende menos, lo mismo en las sucursales que están fuera del primer cuadro, es que todos los empresarios están igual con menos ventas.

“Estas críticas son entendibles, es normal por los cambios que han sido necesarios”, señaló.

“Hoy día, y todos lo supimos cuando reactivamos la economía, el principal foco de contagio de coronavirus era el Centro Histórico porque es el lugar donde mayor número de personas se concentra por el transporte público y la actividad comercial, y las banquetas son más estrechas”.

“Con la experiencia del primer rebrote que tuvimos en julio cuando la reapertura económica coincidió con la movilidad adicional causada por las tormentas tropicales, aprendimos que no íbamos a transitar en esta pandemia con un sistema de transporte público y un Centro organizado como estaba en los últimos 40 años”.

El mandatario estatal afirmó que con mucha responsabilidad y consultando a expertos en movilidad y salud pública diseñaron el plan de movilidad que no está enfocado para que los comerciantes vendan más o vendan menos.

Objetivo

“Este plan está enfocado para disminuir la posibilidad que la gente que está en el Centro Histórico se contagie. Es un plan enfocado para salvar vidas y en ese sentido se diseñó”.

“El riesgo es que había una parte del Centro muy pequeña donde se concentraban todos los paraderos de camiones y donde la gente se estaba contagiando. No había manera de que respetaran la sana distancia porque las banquetas son tan angostas que no hay manera de evitar la aglomeración. Lo que se hizo fue ampliar el área peatonal con los maceteros”.

“¿Por qué no se usaron los conos? Porque cuando una persona ve un cono de plástico no se siente seguro de bajar de la acera por el temor de que lo atropelle un coche o camión. La maceta de concreto evidentemente es una barrera de contención que da seguridad al peatón, puede bajar de la banqueta y habrá algo que lo proteja”.

La otra acción fue quitar todos los paraderos de camiones que estaban en una zona del Centro y expandirla a lo largo y ancho de las calles del Centro Histórico.

Por ello es entendible que si por años un negocio tenía 10 paraderos y se los quitan es normal que venda menos, porque no va a ese lugar la cantidad de personas que abordan los autobuses urbanos. Entiende y lamenta ese perjuicio, pero la salud de la población no puede estar supeditada a los intereses económicos de unos cuantos empresarios. La salud es la prioridad en su gobierno, lo que ofrecieron a los comerciantes es que trabajen juntos y así lo han hecho.

Desde que se inició este plan de movilidad tienen mesas de diálogo semanales que se interrumpieron en Navidad, pero se retomarán. Cada semana los participantes en esta mesa llevan propuestas, la gran mayoría las aceptan, pero también rechazan las que ponen en riesgo la salud de los yucatecos y ven que son enfocadas para obtener un beneficio económico de los comerciantes.

“Hoy te puedo decir que todas las peticiones de los comerciantes que quedan pendientes van en contra del tema de la salud. Son quejas entendibles, no somos ajenos a la situación que están pasando, pero no podemos autorizar algo que solo vela por los intereses económicos de algunos cuantos y ponen en riesgo la población”, indicó el mandatario.

“El Centro concentra personas que pasan para ir al trabajo y los que vienen del interior del estado para realizar alguna compra o gestión. Si el Centro se convierte otra vez en foco de infección, estamos poniendo en riesgo la economía no solo la del Centro, sino de todo el estado. Es entendible la molestia, pero en este momento la prioridad es la salud y después la reapertura económica”.

Respecto al plan de ciclovías, Vila Dosal recordó que Mérida es una ciudad que ya ronda en el millón de habitantes y el gobierno estatal tiene que empezar a forjar la Mérida del mañana.

Hay algunos que se quieren quedar en la Mérida de hace 40 años porque beneficia sus intereses económicos y es válido, pues los críticos son empresarios que tienen negocios para ganar dinero. Sin embargo, el futuro de Mérida no puede estar supeditado a los intereses económicos de unos cuantos, las ciudades tienen que cambiar, cambiar para bien por la pandemia.

Hoy, todas las ciudades del mundo construyen ciclovías para disminuir el número de vehículos que circulan en las calles, para que contaminen menos y algo especial que tiene Mérida es que el transporte público es caro.

Muchas familias meridanas destinan el 60% o 70% de su ingreso para el transporte público y como no hay un sistema de transporte más barato, la Sedatu aprobó el proyecto del plan de ciclovías en la ciudad desde 2019.

Se cumplieron todas las normativas vigentes de ese año, en 2020 hubo nuevas normativas adicionales, pero como es un proyecto de 2019 no se puede hacer uno diferente, se tiene que realizar el aprobado.

“Cuando leo los argumentos de los que están en contra de este plan veo que reflejan una falta de empatía. Uno no puede ver la realidad desde su zapatos, tiene que ver la realidad desde los zapatos de los demás”, comentó. “El Instituto de Políticas del Transporte y Desarrollo respondió en un hilo de tuits a una publicación que hizo en el Diario los comerciantes que se oponen a la ciclovías”.

“Lo primero que dice ese Instituto es que Mérida es una de las cuatro ciudades de México con el mayor uso de la bicicleta, el 4% del total de los viajes se hacen en bicicletas”.

“Somos la cuarta ciudad donde se usan la bicicleta, esto quiere decir que 30,000 personas usan la bicicleta como medio de transporte. La última encuesta nacional entre ciclistas de Hermosillo, Mérida, León, Morelia y Tlaquepaque arrojó que los ciclistas de Mérida tienen el salario promedio más bajo con $4,638 al mes. Es decir, los miles de yucatecos viajan en bicicleta por necesidad”.

“El uso de triciclos representa el 15% de las bicicletas en Mérida, lo que es mucho mayor que en el resto del país, los triciclos además como medio de transporte son herramientas de trabajo que sostienen a un importante porcentaje de la población de Mérida, y eso es cierto”.

“La mayoría de los ciclistas encuestados, el 57.4%, dijo que la principal dificultad que enfrentan en Mérida es la falta de seguridad vial y el 18.7% reportó que falta infraestructura ciclista. Solo el 3.8% mencionó que el clima era un factor en contra. Cuando conoces estos datos ves que es una realidad diferente la que tienen los empresarios de Paseo de Montejo, que se mueven en su vehículo”.

El mismo instituto señala que la infraestructura ciclista segregada es una oportunidad de mejorar el acceso a oportunidades en condiciones de seguridad para cerca de un millón de personas, si los convencen de usar más las bicicletas.

“Por ello, nos guste o no, la gente de Mérida ya está utilizando la bicicleta y este número aumentó por la pandemia porque mucha gente no quiere subir al camión urbano y usa la bicicleta para moverse y ahorrar en el pago de pasajes”.

“Con 71 kilómetros de ciclovías que construyen actualmente, Mérida será una de las ciudades mexicanas que más infraestructura tendrá. Da un paso hacia adelante, un paso hacia el futuro y un paso para convertirse en una ciudad más justa y equitativa”.

En Yucatán la mayoría no tiene un coche y por ello cuando dice que no hay que ver nuestra realidad propia, sino ver la realidad de una ciudad completa, este tema de las ciclovías funcionará.

“El gobierno estatal realiza trabajo muy coordinado con el Ayuntamiento de Mérida, con el Observatorio de Movilidad de la Universidad Modelo que es de altísima calidad y con la agrupación Cicloturixes que fomenta el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte”.

“Se ha hecho un buen trabajo con el plan de ciclovías. Nos queda claro que los cambios no a todo mundo le gustan, cuando se hace algún cambio seguro algunos que salen perjudicados criticarán, pero cuando el cambio es para tener una mejor ciudad, para brindar mayores y mejores condiciones, las autoridades estamos obligados a apoyar”, subrayó.

¿Por qué se oponen abiertamente al plan de movilidad y de ciclovías?, se le preguntó.

“Creo que durante muchos años estas iniciativas de tener calles peatonales en el Centro, de tener ciclovías, más árboles, habían estado paradas o frenadas por los intereses económicos. Los interesados utilizaban sus influencias para presionar a los gobiernos para que no hagan ciertas cosas, aun en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos, que son los que caminan en el Centro Histórico y utilizan el transporte público”.

“Nosotros llegamos para gobernar Yucatán, gracias al apoyo de la gente, pero no llegamos para administrar lo que se venía haciendo. Venimos para transformar Yucatán, venimos para hacer un cambio y ese cambio implica romper con estas inercias de muchos años”, dijo.

“Esos cambios no tienen que ser un rompimiento violento o que cause fricciones, que seguramente las hay y siempre las habrá, los que estamos en esto sabemos que todo lo que hagamos hay algo que no le gustará a todos”.

“En este gobierno ha habido un diálogo amplio, especialmente con los comerciantes para que las propuestas abonen a estos planes y ayuden a minimizar los posibles perjuicios. A estas alturas, como está la situación del país con la pandemia, con lo que estamos viendo a nivel nacional, yo creo que hoy no hay cabida para estas posturas tan extremistas, no hay cabida para estas posturas que vienen de hace 40 años atrás”.

Luego recordó que Mérida, hasta hace 40 años tenía unos 300,000 habitantes, pero hoy tiene un millón y no puede seguir funcionando igual. No se puede pensar que hoy en el mundo donde hay otras tendencias de movilidad, un enfoque a una vida más sana, donde se practica más la activación física, la gente se desplazarse de otras maneras, pueda pensarse que Mérida se quedará a atrás.

“Mérida y Yucatán siempre tienen que estar a la vanguardia porque es lo que siempre han hecho los yucatecos. Entonces el llamado del gobernador es al diálogo, a la concordia, que todo se solucione si todos se ponen en los zapatos de los demás”.

“Al gobierno le toca no solamente ponerse en los zapatos de los comerciantes, sino de todos los habitantes, del maestro, del doctor, del campesino, del que usa la bicicleta, del que camina, del que usa el transporte público, y lo que hace el gobierno es mirar hacia un Yucatán que vaya sobre el futuro y que evidentemente los cambios que llevan a ese objetivo siempre generarán resistencia”.

Policía

Por otra parte, a dos años de su administración y a pesar de las acusaciones contra agentes y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador manifestó abiertamente su estima por el trabajo de la corporación policíaca.

“Desde que quedé como gobernador electo me reuní con el comandante Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP con los gobernadores Víctor Cervera Pacheco, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello) y lo invité a participar. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado esa invitación y le pregunté qué podía hacer para seguir siendo un estado de vanguardia en materia de seguridad”, recordó el jefe del Ejecutivo estatal.

“El comandante Saidén me dijo dos cosas principales: la mejora para los agentes para que vean una oportunidad de realizar una carrera policial; más y mejor tecnología para enfrentar a los criminales.

“Por ello implementamos el programa ‘Yucatán Seguro’ con el cual reforzamos la seguridad y blindamos al estado y mejoramos la calidad de vida de los policías con becas completas para que estudien sus hijos desde la primaria, secundaria, preparatoria y profesional en la escuela que ellos escojan, quienes estudian una carrera profesional reciben $2,600 bimestrales para sus gastos de transporte y alimentación, los policías tienen oportunidad de tener un crédito del Infonavit y gozan de mejores salarios”.

Para Vila Dosal el trabajo de la SSP es de alto valor en la dinámica de su gobierno porque en la promoción que realiza el gobierno del Estado en el país y el mundo para atraer inversiones destaca las condiciones de seguridad que se viven en Yucatán, las cuales son inigualables.

“En el tema de seguridad en 2020 logramos reducir más de un 50% los delitos comparados con el año pasado. Lo logramos en un año muy complicado por las carencias económicas generadas por la pandemia y los cinco fenómenos meteorológicos que nos azotaron”, recalcó.

“Continúa la modernización de la Policía Estatal, se construye el centro monitoreo C-5i, tenemos lanchas rápidas en funcionamiento, dotamos con 600 patrullas el parque vehicular, creamos la Policía Metropolitana, se adquirió de un helicóptero que ya demostró su utilidad en los desastres naturales porque sirvió de puente aéreo con las comunidades inundadas, trasladó personas accidentadas y mujeres que estaban a punto de dar a luz en condiciones difíciles”.

Sobre las acusaciones por la muerte de al menos cuatro detenidos que estaban bajo custodia de agentes de la SSP y de presuntos narcos que operan en Cancún contra mandos de la corporación yucateca, el gobernador dijo que algunos casos de esas muertes competen a policías municipales, que no son competencia del gobierno estatal, y en otras a la Policía Estatal.

En el caso de los policías municipales involucrados, la Fiscalía General integra la denuncia y la remite al Poder Judicial que es el encargado de definir si hay o no responsabilidad de los señalados.

Cuando es un caso que involucra a la Policía Estatal, el comandante Saidén valora si hay indicios de un abuso de autoridad y toma una decisión: los pone a disposición de la autoridad correspondiente, les da de baja o presenta la denuncia para que se esclarezcan los hechos y el Poder Judicial determina si existe o no responsabilidad.

Como justificación al actuar de la Policía Estatal, el gobernador dijo que hay que reconocer que ese tipo de casos de abusos policíacos se dan en todo el mundo.

“Lo que sí quiero decir es que en Yucatán no vamos a tolerar a ningún elemento que realice abusos policíacos”, indicó. “Creo que no solo se trata de tener buena seguridad, sino también de cómo vamos a tener la seguridad y creo que las formas son muy importantes”.

“El comandante Saidén ha sido muy claro con los policías, si incurren en algún tipo de responsabilidad los pondrá a disposición de las autoridades investigadoras y pierden todos los beneficios”.—Joaquín Chan Caamal

A su decir, un poco de la enseñanza que quieren transmitir a los policías y personal de la SSP es que sepan que si hacen bien su trabajo y son honestos, tienen las necesidades básicas resueltas para su familia.

Las necesidades básicas son un salario digno, el salario de los policías yucatecos está por encima del promedio nacional, tienen acceso a servicios de salud tanto para él y su familia, cuando se trata de accidentes en trabajo ellos son atendidos en hospitales privados, tienen oportunidad de obtener una vivienda para que la familia pueda crecer, y el deseo que todo padre de familia quiere en esta vida: que sus hijos lleguen a la universidad y estudien una carrera con gastos pagados en su totalidad.

Una visión diferente expresó el gobernador Vila Dosal sobre la impartición de justicia, principalmente porque a dos años que su administración presentó 31 denuncias contra funcionarios del gobierno de Rolando Zapata Bello no tienen resultados; el fiscal que propuso, Wílbert Cetina Arjona, se vio involucrado en tráfico de influencias, en nexos con compradores de tierras ejidales y litigó casos particulares aun siendo el fiscal del Estado; y la Fiscalía Anticorrupción que creó no ha resuelto las 31 denuncias que interpuso su administración por un presunto desvío de $520 millones.

“Lo que puedo decir sobre las denuncias contra el gobierno anterior es que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Cuando encontramos posibles anomalías interpusimos las denuncias”, recordó.

“A quien compete resolver las denuncias, decir si son ciertas o no, es a la Fiscalía Anticorrupción. Hoy esa Fiscalía es autónoma por ley y la propuesta para que lo fuera salió del gobierno del estado actual y fue aprobada por la mayoría de los diputados. Así que será la Fiscalía Anticorrupción es el cauce que siguen las denuncias. Hemos dado toda la información solicitada por la Fiscalía y seguiremos aportando la información que nos requiera”.

Con todo lo que ha salido a la luz pública en el Diario sobre el exfiscal Cetina Arjona, ¿se equivocaron al nombrarlo, hay delitos en su actuación?, se le preguntó al gobernador.

“Hay que recordar que lo que hace el gobierno es proponer una terna y los tres candidatos cumplían todos los requisitos de ley”, respondió. “Fue competencia del Congreso elegirlo. Mi partido (el PAN) no tiene mayoría en el Congreso estatal y lo que puedo decir ahora es que está en un proceso de entrega-recepción la Fiscalía, si se llegara a detectar una anomalía será denunciado”.

“La Fiscalía Anticorrupción también ya informó que realiza una investigación contra el exfiscal, por supuesto que aquí estamos abiertos para dar toda la información que sea necesaria para esclarecer y resolver alguna irregularidad por si existiera alguna violación a la ley o no”.

“De nuestra parte, tenemos la mayor disposición de colaborar con la autoridad competente, que es la Fiscalía Anticorrupción, para resolver este y todos los casos pasados y los que se puedan presentar, porque en el ejercicio público siempre habrá denuncias y lo importante es que se investigue y que se acate la ley”.

¿Está investigando las tres narcomantas que aparecieron en Cancún con amenaza a yucatecos y mandos medios de la SSP?, se le preguntó.

“Estas mantas fueron puestas en Quintana Roo y todos conocemos la situación que hay allí. En Yucatán la situación es totalmente diferente, existe un trabajo policíaco muy intenso que se realiza todos los días para que no suceda lo que vemos en otros lugares de la República”, contestó.

“Evidentemente, no creo que a los grupos de la delincuencia organizada les guste la manera en que trabaja la Policía yucateca, que es muy eficiente. Durante mucho tiempo los policías han impedido que estas bandas del crimen organizado echen raíces en Yucatán”.

“No es normal este tipo de situaciones, pero sí es normal que los grupos de la delincuencia organizada se sientan de cierta manera frustradas y en ese sentido amenacen a los mandos policíacos y otros funcionarios de gobierno que están expuestos”.

“ Creo que hoy día, nuestras fuerzas policíacas realizan un gran trabajo, desde el gobierno los seguimos equipando y mejorando la vigilancia con más de 3,000 cámaras de seguridad, con más semáforos inteligentes y otros equipos para seguir blindando a Yucatán contra posibles amenazas”.

“No estamos exentos de que pudieran pasar cosas, como las que pasan en muchos otros lugares de la República, pero la diferencia que hay en Yucatán y que no se ve en otros lugares, es que cuando pasa algo, casi en todos los casos se encuentra y detiene a los responsables. Esto manda un mensaje de que aquí en Yucatán se hacen las cosas en forma diferente. En ese sentido vamos a seguir apoyando a la Policía y los mandos de la SSP”.

