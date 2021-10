Mauricio Vila Dosal Mauricio Vila Dosal Mauricio Vila Dosal Una "limpia" a Michelle Fridman El exfiscal Wilberth Cetina Proyección sobre el estadio propuesto para el Norte Local de una empresa atribuida al equipo de Mauricio Vila "Sede" de una empresa en el gobierno anterior Pintas en el Palacio por el caso José Eduardo Ravelo ❮ ❯

Hoy se cumplen tres años de que Mauricio Vila Dosal tomó las riendas del Poder Ejecutivo del Estado, en una ceremonia en la que prometió férreo combate a la corrupción y manifestó compromiso con la transparencia.

“Voy a encabezar un gobierno eficiente, transparente, respetuoso de la ley, pero, sobre todo, enemigo de la corrupción y la impunidad”, declaró en su toma de posesión el 1 de octubre de 2018, en el teatro José Peón Contreras y ante representantes de los demás Poderes.

“Les exijo (se dirigía a sus colaboradores) que estén a la altura de las necesidades de los yucatecos… Lo digo con claridad: no toleraré de parte de ellos ni de nadie en el gobierno estatal ningún acto de corrupción”.

Y esos conceptos —el combate a la corrupción y la trasparencia— asoman precisamente como los grandes pendientes de su gobierno, según se desprende de una revisión que efectuaron reporteros de Grupo Megamedia al finalizar la primera mitad de la administración 2018-2024.

A continuación ofrecemos una síntesis de algunos de los asuntos más representativos de esa situación.

Empresas fantasmas

"Sede" de una empresa fantasma en el gobierno anterior

Antes de que terminara la gestión de Rolando Zapata Bello como gobernador surgieron evidencias de una red de desvío de dinero público mediante empresas fantasmas.

En 16 entregas, Grupo Megamedia publicó en sus diferentes plataformas pruebas de la existencia de esa red, que involucró a más de un centenar de empresas que expidieron facturas por servicios no prestados o con precios inflados. Al principio del actual gobierno se presentaron denuncias por esos hechos. Sin embargo, a la fecha no se conocen resultados de alguna investigación.

Dudosa entrega

Semanas después del cambio de mando en el Ejecutivo, el gobierno entrante presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por irregularidades en la entrega-recepción que implicaron presuntos desvíos de más de $520 millones. Como en el caso de las empresas fantasmas, tampoco se conocen avances.

En una entrevista que publicamos a principios de este año, el gobernador dijo: “Lo que puedo decir es que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Cuando encontramos posibles anomalías, lo que hicimos fue interponer las denuncias y ahora a quien compete resolverlas es a la Fiscalía...”

Exoneración de la Auditoría Superior

Local de una empresa atribuida al equipo de Mauricio Vila

Mauricio Vila no estuvo a salvo de las vinculaciones con empresas fantasmas, desde que fue alcalde de Mérida en el trienio 2018-2021. Finalmente fue beneficiado con la exoneración de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). Mario Can Marín, titular de ese órgano, declaró que se desecharon las denuncias después de las investigaciones. “Todas las operaciones que nos entregaron y la información fue documentada, y todos los trabajos que se realizaron y aparentemente no se realizaron. El resultado fue inexistencia y ya se acabó ese caso”, apuntó.

Foco de polémica

Una "limpia" para Michelle Fridman

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y su titular, Michelle Fridman Hirsch, han sido protagonistas de escándalos. Lo mismo han sido la contratación de “influencers” y el solapamiento de sus excesos que contratos dudosos por promoción turística y la cancelación de eventos asignados a empresas bajo investigación judicial.

Lea aquí puede leer el seguimiento y las notas publicadas sobre el tema

¿Y la apertura?

Siendo candidato a la gubernatura, Mauricio Vila firmó con el colectivo ciudadano ¡Ya Basta! el compromiso de establecer durante su mandato el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA-Mx), como una forma de transparentar las adquisiciones y licitaciones públicas. Al día de hoy, cuando ha transcurrido la mitad del gobierno, ese compromiso está en el rubro de incumplido. ¡Ya Basta! ha señalado que la importancia de ese modelo radica en que las operaciones de compra del gobierno del Estado pueden ser, sin vigilancia, terreno fértil para la corrupción. En medio del incumplimiento, no hay visos de la adopción de un mecanismo que permita el escrutinio público sobre ese tema.

El apoyo en la pandemia

La pandemia dio pie a programas de apoyos económicos

Entre las primeras medidas que se tomaron durante la emergencia por Covid-19 estuvieron programas de apoyo para quienes se quedaron sin empleo y para empresas afectadas por la suspensión de actividades. Se publicaron las listas oficiales. En el primer caso aparecieron nombres de familiares de funcionarios y de otras personas que estaban lejos de necesitar la ayuda. En el segundo programa se incluyó a empresas vinculadas a familiares de Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas.

Las ambulancias

A principios de septiembre de 2019, una solicitud de información pública puso al descubierto un proceso dudoso en la adquisición de unidades de traslado médico para los municipios yucatecos. Los 150 vehículos que entregó el gobierno del Estado a 104 municipios en el último trimestre de 2018 provinieron de un arrendamiento que en tres años representará una erogación de más de $63 millones para las finanzas públicas. La convocatoria se emitió el mismo día en que Mauricio Vila tomó posesión de la gubernatura y el contrato se firmó una semana después. La empresa arrendadora es Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., que ha sido favorecida también por el gobierno federal. Nunca hubo una respuesta satisfactoria sobre ese contrato.

Exfiscal con impunidad

Exfiscal Wilberth Cetina en el Congreso local

En octubre de 2020 salió a la luz la vinculación del entonces fiscal general del Estado, Wílberth Cetina Arjona, con operadores del tráfico de tierras. Según evidencias publicadas, habría utilizado su cargo para cometer una serie de actos delictivos, como tráfico de influencias. Varias grabaciones de audio ratificaron esa versión.

El escándalo levantó reacciones en el Congreso y en los partidos políticos. Cetina Arjona terminó por renunciar. Supuestamente se abrió una investigación, pero el caso ha caído en el olvido oficial.

Ninguna mejoría en el transporte

Uno de los paraderos del transporte urbano en el Centro

Blanco de promesas en cada campaña política, el transporte público de pasajeros sigue igual que hace varios años. El gobierno del Estado ha anunciado una nueva ruta para el Anillo Periférico, bautizada como “Va y ven”, pero en el servicio en general no se palpa mejoría. Lo más notorio en esta administración es la reubicación de paraderos, aunque solo de manera temporal por la pandemia de Covid.

Roces entre palacios

Aunque públicamente se muestra buena cara, en círculos políticos son motivo de múltiples comentarios las fricciones entre los gobiernos de Vila Dosal y del alcalde Renán Barrera Concha, que se trasladan a sus respectivos equipos de trabajo. Entre las expresiones más recientes de esas diferencias —que para la mayoría tienen un fondo político con miras a las elecciones de 2024— están la polémica por acusaciones contra agentes de la Policía Municipal y la actuación de la Fiscalía General en este caso, así como las declaraciones encontradas sobre proyectos de obra en el norte de Mérida.

Escándalo con gran resonancia

Pintas en el Palacio por el caso José Eduardo Ravelo

La muerte del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, presuntamente a consecuencia de una agresión sexual y torturas atribuidas a policías, desató un escándalo de resonancia nacional e internacional. Hay señalamientos contra las autoridades, principalmente contra el Ejecutivo, por supuesto manejo político del tema, que ha originado también la intervención del gobierno federal. Hoy prevalecen más dudas que certezas en el caso, del cual se inculpó desde un principio a policías municipales. No se han dado a conocer avances en las pesquisas.

Aeropuerto y Tren Maya

Entre los proyectos que mayor polémica han originado durante la presente administración están la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, en terrenos de Poxilá, y el Tren Maya, competencia del gobierno federal. En los dos casos se critica la posición de Vila Dosal, que en su defensa argumenta que su gobierno no tiene participación directa. En el caso del Tren Maya señaló a vecinos como responsables de que no se concretara la construcción de una estación en La Plancha.

Estadio con resistencias

Proyección sobre el estadio propuesto para el Norte

A diferencia de los planes del aeropuerto y el Tren Maya, en el proyecto del Estadio Sostenible sí hay injerencia directa del gobierno del Estado, que es propietario del terreno donde se levantaría la obra, en lo que fue la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”. Según la versión oficial, la inversión será privada en su totalidad. Hay descontento vecinal y críticas por los problemas que acarrearía la obra.