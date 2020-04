Mayor acercamiento

Piden vincular al Congreso con el sector educativo

La Secretaría de Educación no le da importancia, y hasta parece ignorar las reformas que hacen los diputados a las normas educativas en la entidad, un ejemplo claro es la ley de educación emocional que se aprobó y la autoridad parece ni estar enterada, así como de otras disposiciones, por lo cual buscarían un acercamiento con funcionarios de esa dependencia.

Por cierto ayer se emitieron nuevos dictámenes en el Congreso estatal sobre educación, uno para establecer los protocolos de seguridad en las escuelas, por la desaparición o secuestro de estudiantes, y otra para decretar que el 11 de febrero se conmemore en Yucatán el “Día de la Mujer y la niña en la Ciencia”.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso estatal sesionó ayer para emitir los dictámenes antes citados e iniciar los trabajos de análisis y estudio a la iniciativa sobre el servicio social de pasantes en áreas relacionadas con la educación de personas en situación especial.

En asuntos generales la diputada Milagros Romero Bastarrachea planteó la necesidad de un acercamiento con las autoridades educativas, porque pareciera que no les interesa o ni siquiera están enteradas de estas reformas que hace el Congreso en materia educativa, y han sido varias tan sólo en esta legislatura.

Como un ejemplo de esta situación la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) recordó que en la última comparecencia de Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de Educación del Estado, a pesar de que acudió al Congreso con todo su equipo de asesores y ayudantes, cuando le preguntó sobre los preparativos para aplicar la nueva Ley de Educación Emocional, que implica incluir una materia para enseñar a los estudiantes a conocer mejor sus emociones, ni siquiera supo responder.

Reformas

Esta misma legislatura aprobó el año pasado reformas que hacen obligatoria la enseñanza del lenguaje de señas y de la lengua maya, en las escuelas públicas del nivel básico, y cuando el Diario preguntó sobre sus avances en la Secretaría de Educación tampoco dieron respuestas claras, más bien evidenciaban que no están listos para cumplir con esta obligación.

En defensa de la secretaría, Manuel Díaz Suárez, diputado del PAN, recordó que esta dependencia siempre ha tenido la mejor disposición al diálogo, lo cual fue corroborado por la misma diputada, pero el legislador señaló que la Ley de Educación es a la que más cambios se le ha hecho, al grado de considerarla “la más manoseada”, con “más parches”.

“Lo digo porque lo he visto no solo en esta administración, también en la anterior me decían que, cuando apenas estamos atendiendo, aplicando un decreto del Congreso, nos llega el aviso de que ya salieron dos o tres más, no se les da el tiempo para observar y trabajar con una reforma y ya tienen otros cambios por aplicar”, comentó.

Paulina Viana Gómez, diputada del PAN, comentó que para hacer un trabajo legislativo serio no se debe legislar “por modas”, sino con seriedad, por la generalidad, ir más allá de cambiar solo una palabra para presumir que ya legislaron, y definitivamente es necesario dar seguimiento al trabajo legislativo que hacen.

Acercamiento

Milagros Romero añadió que ojalá se hiciera pronto este acercamiento, incluso de manera virtual, como trabaja el gobierno del Estado, hasta en el Poder Judicial, solo en el Congreso se niegan a aprovechar la tecnología para avanzar en el trabajo legislativo, sin poner en riesgo a los diputados y el personal.

Luis María Aguilar Castillo, legislador de Nueva Alianza y presidente de esta comisión en el Congreso del Estado, ofreció que buscará el acercamiento con la Secretaría de Educación, sobre todo porque anticipó que el Ejecutivo del Estado está por enviar al Congreso una iniciativa de reformas para armonizar las leyes secundarias de educación en la entidad y ponerlas acorde a la federal.

El legislador estatal señaló que la federación le dio de plazo a los estados hasta el viernes 15 de mayo próximo para armonizar sus leyes secundarias con las federales, esto implicará hacer una revisión completa a la Ley de Educación, y el tiempo ya empieza a contar en contra.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Reunión de trabajo

Ayer sesionó la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso.

Efeméride

En cuanto a los dictámenes aprobados y emitidos ayer para su aprobación y discusión en la siguiente sesión plenaria del Congreso estatal, el primero fue propuesto por Lila Frías Castillo, legisladora por el PRI, para declarar el “Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia” cada 11 de febrero, para lo cual el gobierno del Estado también tendrá que realizar actividades conmemorativas.

Protocolos

El segundo dictamen fue propuesto por Kathia Bolio Pinelo, diputada del Partido Acción Nacional, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación y al Código de Administración Pública de Yucatán, y, establecer protocolos en los planteles escolares ante la posible desaparición de estudiantes, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado.

