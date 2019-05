Mayor control vehicular

Salen las normas para el uso de las unidades oficiales

En tanto se elabora un reglamento o protocolo específico sobre las unidades de traslado de pacientes que tienen en comodato los ayuntamientos de Yucatán, se les aplicarán los Lineamientos para el Uso y Control de los Vehículos Oficiales de la Administración Pública, que entraron en vigor ayer jueves, según informaron en el gobierno del estado.

Mientras se hacen tales especificaciones para la operatividad de esas unidades de traslado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado continuará decomisando esos vehículos, que son considerados vehículos oficiales, cuando los sorprendan haciendo servicios distintos para los que fueron entregados, como se viene haciendo por órdenes del gobernador, Mauricio Vila Dosal.

En la Secretaría de Seguridad se informó que cuando decomisan estos vehículos, debe acudir el alcalde al que se le entregó en comodato, pagar las infracciones que hubiesen cometido y se les advierte que si incurren en una segunda vez y se les sorprende usando esos vehículos para servicios distintos para los que se les entregó de nuevo se les decomisará y ya no se les devolverá, sino que se entregará a otros municipios que cumplen dándoles el uso correcto.

En cuanto a los lineamientos publicados el pasado miércoles por la tarde en el Diario Oficial del Estado, estos fueron emitidos por Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas, y se incluye desde la forma de asignar los vehículos oficiales, su resguardo, obligaciones, prohibiciones y sanciones a quienes se les entregue en caso de hacer mal uso de esas unidades.

Destinatarios

Los lineamientos son dirigidos a las dependencias, entidades del gobierno, los encargados del resguardo de los vehículos oficiales, los servidores públicos a quienes se les asigne, así como a ter ceros, entre los que se encuentran los ayuntamientos, asociaciones civiles, sindicatos y usuarios de esas unidades.

En el caso de los ayuntamientos, la mayoría de los vehículos que tienen en comodato son las unidades o camionetas para el traslado de pacientes, que por cierto constantemente son decomisadas por la policía estatal al sorprenderlos en servicios distintos para los que fueron entregados.

Por eso, todo vehículo oficial deberá asignarse mediante un contrato de comodato suscrito entre la subsecretaría de Administración y Finanzas como comodante, y el resguardante como comodatario, estableciendo cuáles serán los servicios por los que se entregan. El artículo 12 de estos lineamientos contiene lo que es prohibido en el uso de los vehículos oficiales, como el usarlos de manera particular, familiar o personal, menos para actividades político-electorales, o de cualquier índole.

Tampoco se deberán usar para apoyar actividades ajenas a las dependencias, entidades o terceros (ayuntamientos), así como no usarlos los fines de semana, días de descanso, o en vacaciones o sin la autorización debida.

Se prohíbe también conducir sin licencia los vehículos oficiales, no se debe permitir que los usen personas no autorizadas para conducirlos, tampoco rentarlos, transportar o consumir en su interior bebidas embriagantes, drogas, enervantes, sustancias tóxicas, y no conducirlos bajo los efectos del alcohol o drogas.

También se prohíbe transportar o llevar adheridos en los vehículos oficiales cualquier tipo de propaganda política, comercial, deportiva, religiosa o de cualquier otra índole, salvo aquellos que formen parte de los programas del gobierno.

No deberán transportar un número de personas superior al permitido, no estacionarlos en lugares prohibidos ni realizar cualquier actividad que dañe la imagen del gobierno del estado; tampoco realizar o permitir que se realice cualquier acto que dañe las características físicas de los vehículos oficiales.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Las dependencias, ayuntamientos o servidores públicos que tengan a su cargo los vehículos oficiales, serán los responsables y deberán pagar por las infracciones a que se hagan acreedores.

Las sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones, serán independientes de las responsabilidades administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en que se puedan incurrir en el uso de los vehículos oficiales.

En el caso de los terceros, como los ayuntamientos, en caso de incumplimientos, se procederá en los términos del contrato de comodato. En el artículo 17 se dispone que cualquier persona que tenga conocimiento de que a los vehículos oficiales se les da un uso distinto al acordado, o para el que fueron autorizados, deberá ser reportado a la Secretaría de Seguridad Pública y a las unidades administrativas competentes, para que se proceda a su aseguramiento y se proponga la recisión del contrato de comodato.

Reglas Vehículos oficiales

Anteayer se publicaron en el Diario Oficial los lineamientos para el uso de esas unidades.

Responsabilidad

Sanción

Contrato

