Cierre de filas de PAN y PRI para la aprobación del presupuesto

Más allá de lo bien o mal que haya quedado el Presupuesto 2020 en Yucatán, lo que nos muestran los sucesos políticos recientes es una mayor intimidad entre el gobernador Mauricio Vila, el Congreso y los partidos de oposición, afirma el investigador Luis Ramírez Carrillo.

“Yo no desdeñaría que parte de este asunto venga también del miedo… Miedo a la situación política actual, miedo a la actuación de Morena y el presidente López Obrador”, subraya. “No desdeñaría que este miedo lleve a los partidos políticos a la necesidad de cerrar filas, aun siendo agua y aceite”.

No obstante, considera que por ahora no se avizora un avance de Morena en Yucatán, porque no tiene estructura política y se muestra como una fuerza débil en la que convergen intereses de grupos y la figura de Joaquín Díaz Mena ha sido rebasada, cuando pudo ser factor de crecimiento de ese partido.

Durante una entrevista, de la que anteayer publicamos la primera parte, el investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady señala que la aprobación del paquete económico 2020 de Yucatán, en los términos en que ocurrió, es vista como una victoria política del panismo y será capitalizada como un triunfo del gobernador Vila, aunque en términos reales no sea así.

“Yo creo que el gobierno del Estado no gana”, enfatiza. “La sensación general es que Mauricio Vila no gana. ¿Por qué no gana? Porque con todas las acusaciones de gasto inútil en el área turística, ponerle un impuesto adicional a la misma gente que se ha estado quejando es leído claramente como una venganza política, no como una necesidad presupuestal”.

“No nos han convencido, ni siquiera nos han explicado, que ese dinero específico del sector hotelero sea fundamental para el sector turístico. Si bien la promoción turística es importante, como también es lógico que la secretaria de Turismo viaje porque es parte de su trabajo, digamos que la soberbia con la que se ha manejado el gasto y la insensibilidad de la secretaria de seguir apoyando a su chef en funciones, entre otras cosas, hacían necesaria una operación cicatriz en el sector, pero en lugar de eso se ahondó la herida”.

El doctor Ramírez Carrillo añade que ya sea o no una medida calculada o un simple descuido de manejo político, el costo sí existe y se gana un enemigo gratuito en el sector hotelero, que aun cuando no genera tanta riqueza como el sector industrial y el comercio, sí es un amplio generador de empleo inmediato.

Otro tipo de cercanía

El analista político dice que, al margen de lo sucedido con los hoteleros, también se palpa la cercanía de los líderes empresariales con el gobernador del Estado.

“El ha negociado directamente con ellos”, apunta. “Y digamos que el sector empresarial, sobre todo los líderes de las cámaras, están más necesitados de acuerdos con el gobierno del Estado porque muchos de sus negocios y grandes empresas o bien se vinculan directamente al dinero del gasto público, porque son proveedores o concesionarios, o requieren del trabajo administrativo y de gestión con el gobierno, como licencias o permisos, los pagos al fisco en gran cantidad, la negociación para exportar o importar productos… Todo eso depende de la buena voluntad y la capacidad de gestión del gobierno y a ninguno de esos capitanes de cámara le interesa estar en malos tratos ni enfrentarse con quien puede de pronto entorpecer sus negocios personales”.

Más personal

Cuando se le pregunta sobre los efectos que tendrá la división que generó el Presupuesto 2020 entre hoteleros y las demás cámaras empresariales, el entrevistado indica que no ve muchas consecuencias a largo plazo.

“Siento que las consecuencias pueden ser más de carácter personal”, prosigue. “Creo que el sector empresarial está considerando esto como medidas individuales, es decir, aunque nosotros desde afuera vemos a los líderes de cada Cámara como representativos de sus sectores, éstos los ven mas bien como líderes coyunturales que surgieron de acuerdos internos y no creo que muchos empresarios se sientan verdaderamente representados por ellos”.

“Gandallez”

“En esa medida, los hoteleros no se van a molestar con los comerciantes y los industriales en general, ni se van a enfrentar como cámaras entre sí”, continúa. “Creo que lo están tomando como una ‘gandallez’ individual de los líderes de estas cámaras que obedece a enjuagues de carácter personal”.

El investigador de la Uady reitera sus conceptos sobre el PRI, que publicamos en nuestra entrega de ayer: es el gran perdedor tras la aprobación del Presupuesto 2020, pero sus diputados ganan en lo individual por los acuerdos a que hubieran llegado con el gobierno.

También se refiere a la votación diferenciada de los diputados de Morena y al impacto que podrían tener los nuevos cobros del gobierno en la elección de 2021. Son temas que abordaremos en próxima edición.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Detalles

Más conceptos de la entrevista con el doctor Luis Ramírez que abordaremos mañana:

Está a tiempo

Aunque el gobierno se enfrenta ahora a un costo político muy grande por la aprobación de nuevos impuestos, tiene tiempo para recuperar el camino en la ruta a la elección de 2021.

Cuerpo desmembrado

Morena sigue como un partido desarticulado en Yucatán. Es como un cuerpo desmembrado cuyas piezas se mueven solas, sin dirección.

Juegan contra él

Desplazado incluso por la estrategia centralista que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, el delegado del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, no ha podido levantar una estructura porque no tiene a Morena a su favor, sino en contra.

Varias cabezas

Por el contrario, el PRI se muestra como un cuerpo con varias cabezas que se muerden entre sí, pero que no se separan. Tiene todavía una estructura que los demás partidos no deben ignorar.

