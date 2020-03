Mayor vigilancia a los comercios yucatecos

No hay desabasto ni alza de precios, reporta la Profeco

Las compras compulsivas generadas por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 no han generado escasez alimentaria ni sobreprecios en Yucatán, informó la directora de la Zona Metropolitana de Mérida de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Sisely Burgos Cano.

Durante el monitoreo diario en mercados, supermercados, central de abasto y tiendas de abarrotes se ven suficiente producto alimentario, artículos de la canasta básica, de higiene, afirmó, y aunque anteayer recibieron reportes de un alza al precio del huevo de plato, fue falso porque los precios están acorde a la competencia del mercado.

Solo en un establecimiento detectaron que el precio era de $2 por kilogramo superior al precio estándar de este producto alimenticio.

“No vemos desabasto, hay suficiente productos y los administradores de los supermercados nos informaron que reciben mercancías cada semana y tiene suficiente en sus almacenes”, señaló. “La Profeco está en pleno programa operativo de la temporada de cuaresma, tenemos un programa especial que arrancó por el Covid-19, tenemos vigilancia diaria del programa de control de precios de la canasta básica y el trabajo cotidiano que realizamos de monitoreo. Hay triple inspección para detectar sobreprecios o desabasto”.

Sobre el reporte de alzas al huevo por esta crisis sanitaria, la directora afirmó que verificaron varios establecimientos y constataron que no subió de precio; hay disponibles paquetes en todas sus presentaciones 30, 18 y 12 piezas y hay suficiente producto en los almacenes.

Donde sí hay escasez en todo Yucatán es de cubrebocas y alta demanda de gel antibacterial y alcohol antiséptico, al grado que apenas llegan estos productos a los establecimientos, enseguida se agotan.

Algunos consumidores también reportaron alzas en tomate, naranja dulce, frijol y arroz, pero tampoco fue cierto y los precios están acorde con la demanda de los productos.

La Profeco tiene el programa ¿Quién es quién en el precio?, de modo que a diario monitorea precios en la Central de Abasto, supermercados, mercados y tiendas, y corrobora que no hay escasez ni desabasto ni sobreprecios en estos momentos.

“En lo particular, cada sábado voy al mercado para comprar vegetales y frutas, y no percibo que hayan subido de precios los productos”, dijo.

“Estamos checando precios y vimos que una marca de arroz bajó de $20 a $17 la bolsa. No dudo que en algún establecimiento cobren de más algún artículo, pero si lo reportan, lo verificamos, y si se comprueba que hay alza sin justificación, se multa al establecimiento”.

La Profeco atiende todas las denuncias que recibe, dijo, y como resultado del coronavirus se ve que hay escasez de gel antibacterial, alcohol y cubrebocas, que no hay en existencia en el mercado. Sin embargo, señaló que la gente no se debe alarmar porque la mayoría de la población no requiere cubrebocas porque este artículo no impide que el que lo porta se contagie, ya que el virus se transmite a través de la mucosa y por la falta de cumplimiento del protocolo adecuado en los hábitos de higiene.

También comentó que la “compra de pánico” de papel higiénico a los pocos días de la aparición del coronavirus ocasionó que ese producto se agotara en los anaqueles, pero ya está disponible de nuevo, aunque bajo control de compra. — Joaquín Chan Caamal

Luego hizo un llamado a los consumidores para que no incurran en la especulación ni en el acaparamiento de productos porque no es sano, y si la gente compra de manera compulsiva ocasionaría encarecimiento de algunos productos como ocurre con el gel antibacterial.

En estos momentos hasta comerciantes de otros giros venden este antiséptico a precios muy altos y en estos días la Profeco actuará en consecuencia contra ellos.

“Tenemos algunas denuncias por incremento al precio del gel, tengo una denuncia de un establecimiento que funciona en el Centro que no se dedica a esta venta, pero por la alta demanda vende el bote de gel a $250; vamos a atender esta queja”, dijo.

“No hemos impuesto multas porque no hemos encontrado sobreprecios. Sin embargo, sí nos comprometemos a sancionar a todo aquel comerciante que se extralimite en los precios y que no justifique el alza”.

La Profeco reportó que todo está normal en el comercio y en todos lados hay mercancías y productos necesarios para cubrir las necesidades de las familias de Yucatán.

Pide a los consumidores que si detectan alguna escasez o precios exorbitantes que lo reporten a Profeco.

Sisely Burgos informó que la Profeco está informada de la limitación de algunos productos para evitar el acaparamiento y fue un acuerdo nacional con los comercios para garantizar que todos tengan acceso a los productos necesarios en esta pandemia y evitar las compras de pánico como ocurrió con el papel higiénico.

Lo que no es válido es que los comercios condicionen la compra de un producto de alta demanda por otro más y esto lo vigilan en forma estricta.

