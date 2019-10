“Me habló 3 veces”

Diputada se dice extrañada de unas declaraciones

Creo en la buena fe, pero no entiendo la mentira, expresó ayer Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, al responder a Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, que el desinformado es él y no ella, sobre el programa “Peso a Peso”, que “se ha pervertido al entregarlo a algunos alcaldes para que lo repartan, lo cual es ilegal”.

Para comprobar quién miente, la legisladora invitó al funcionario a que la acompañe a los pueblos donde eso ocurre, “para que se lo digan en su cara”.

“Me extrañan las declaraciones del secretario, más cuando esta misma semana me habló por órdenes del gobernador y admitió este problema argumentando, entre otras cosas, que sucede porque les es imposible llegar a todas las comisarías. Tengo el registro de sus llamadas en mi celular y lo puedo demostrar en el momento que quieran”, afirmó la diputada.

La legisladora reiteró que tan existe la situación de los alcaldes que se aprovechan de este programa para repartirlo a quienes ellos quieran, y lo que quieran, que a raíz de que se publicó en el Diario surgieron más casos le han hablado de otros municipios y otros diputados le han informado que también lo han detectado en otros ayuntamientos.

Ayer publicamos declaraciones de Díaz Loeza que ante la denuncia hecha por la diputada en el Congreso, en el sentido de que el programa “Peso a Peso” se ha pervertido, porque se permite a los alcaldes manejar los apoyos, el secretario dijo que los presidentes municipales no tienen injerencia en el programa, el cual lo maneja directamente su dependencia con los campesinos, y no hay quejas por estos apoyos.

Silvia López al pedir su derecho de réplica por las declaraciones del secretario, dijo que el pasado jueves le hablaron del despacho del gobernador Mauricio Vila Dosal para agradecerle a nombre del mandatario que se hagan estos señalamientos, porque eso es lo que quiere, que le señalen lo que se esté haciendo mal, para corregirlo y le dijeron que el secretario se comunicaría con ella para atender este problema.

“Ese mismo jueves estaba en una comida con mi familia, y el secretario me habló tres veces, hable con él y no solo admitió que esté pasando lo que denuncié, sino que se justificó diciendo que fue su primer año y no tuvieron la capacidad de darlo directamente al productor, admitió que no les fue posible llegar a todas las comisarías, pero que bueno que se corrija, que trabajarían en corregirlo”, explicó.

La diputada reiteró que el mismo secretario por órdenes del gobernador le habló para atender este problema, “por eso no puedo decir que me diga que estoy desinformada y que no existe este problema, miente en sus declaraciones al Diario, no sé si lo haga por defender su trabajo, pero en todo caso el desinformado es él”.

“Me dijeron del despacho del gobernador que estaba agradecido, que me daba las gracias por denunciarlo, y que el gobernador está muy interesado en cumplir como marca la ley, por eso insisto, no puedo aceptar las declaraciones del secretario”, expresó la legisladora.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Legisladora Reunión con el titular de la Seder

Silvia López manifestó que acordó con el secretario reunirse la próxima semana para checar agendas.

Carta

“Ahora lo que voy a hacer el próximo lunes por mañana), es mandarle una carta al secretario diciéndole que salgamos juntos a las comisarías a escuchar a la gente, que se lo digan en su cara, que lo corrobore y comprometerlo a ir corrigiendo esto”.

Abejas

“Que vaya al campo y vea como se le murieron las abejas a los apicultores, porque no les llegó el azúcar que esperaban como parte de los apoyos de este programa, y eso tan solo por citar un ejemplo”, puntualizó.

Registro

La legisladora reiteró que todo esto de las llamadas que recibió del despacho del gobernador y del mismo secretario lo puede demostrar, porque le hablaron a su celular, y se quedaron registradas, y se las puede mostrar a quien desee comprobarlo.