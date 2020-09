“Me hice a un lado”, Patricio Patrón sobre una candidatura

El exgobernador panista Patricio Patrón Laviada dice que no descarta totalmente la posibilidad de volver a presentar su candidatura a un puesto de elección popular, aunque tendría que haber “razones muy graves” para hacerlo.

En la sexta parte de la entrevista que sostuvo con Diario de Yucatán, Patrón Laviada revela también que se opuso en su momento a la candidatura de Xavier Abreu al gobierno del Estado en 2007 y confirma que no refrendó su registro como militante del PAN.

No lo hice, afirma, porque “ante los argumentos totalmente falsos de una campaña brutal que se hizo en mi contra, de que yo manejaba todo en el PAN, preferí hacerme a un lado para demostrar que yo no quería manejar o poner a alguien en el poder. Jamás lo hice, jamás me ha interesado y por eso me hice a un lado”.

No obstante, añade, “sigo apoyando en todo lo que puedo y luchando por los principios del PAN que, hay que reconocerlo, a veces resulta muy difícil cuando ves barbaridades, cuando ves que en nombre del PAN se hacen cosas que nunca pensaste que se pudieran hacer. Pero bueno, esa es la friega. Hay que seguir luchando hasta donde se pueda...”.

Patrón Laviada refiere luego que México está en una situación crítica.

“La corrupción es un problema”, dice, pero también le preocupan la cuestión económica, los problemas de salud y del aumento de la violencia y lo que está pasando con los fondos (del gobierno federal), “¿dónde se está quedando ese dinero?”

Por esto se necesitan partidos de oposición fuertes y con principios, señala.

Paso político

En este contexto, ¿descarta totalmente la posibilidad de lanzar una candidatura suya en los próximos años, dentro o fuera del PAN?, le pregunta el Diario.

“No me interesa y no creo que sea prudente. Lo descarto totalmente, aunque nunca se puede decir ‘descarto totalmente’, pero no me interesa ni lo he buscado”.

Pero, ¿eventualmente podría considerar esa posibilidad?

“No me interesa, insisto. Llegué (a ser candidato en diferentes puestos), digamos, por casualidad. Soy un ciudadano que quería solo servir. Llegué a lo más alto del estado de Yucatán y me siento orgulloso de haberlo logrado. Mi mayor aporte, más allá de ser gobernador o presidente municipal, fue demostrar que no busqué nunca imponer nada dentro del PAN, ni candidatos”.

“Me sentí un panista más. Nunca intenté imponer ni apoyar a alguien desde algún puesto en el que manejaba recursos. Siempre procuré que la democracia se impusiera y creo que ese fue el mayor legado que dejé, a pesar de que las ‘campañas negras’ de mentiras y difamaciones, se dedicaron a decir todo lo contrario”.

“Esto fue precisamente lo que me obligó a salirme del PAN, para demostrar que no me interesaba nada poner candidatos, fue al revés”.

En este sentido lamenta “que muchos de los candidatos que ha puesto el PAN, lo dije claramente en su momento, no debían ser candidatos, pero llegaron a candidatos, muchos de ellos achacándolos a mí, aunque en ningún caso participé”.

“Esta es una razón suficientemente grande para no buscar algún puesto, pero también decir ‘nunca jamás’ es muy aventurado, pueden haber razones muy especiales, pero tendrían que ser muy graves para que yo decida hacer algo”.

Contra postulaciones

“Creo que en definitiva, desde afuera puedo hacer más para demostrar que las acusaciones en mi contra eran falsas totalmente”.

¿Una de esas acusaciones era, en efecto, que usted manejaba al PAN y ponía candidatos?

“En ningún momento participé y en muchos de ellos, incluso me opuse a que fueran candidatos. ¿Puedo decir nombres?”

Sí, claro.

“Pues desde Xavier Abreu hasta Raúl Paz”.

¿Se opuso al nombramiento de Xavier Abreu?

“Le dije a Xavier que no debía ser candidato...”

¿Y qué contestó?

“Que si yo lo ordenaba públicamente, no lo sería”.

¿Por qué, según usted, no debía ser candidato?

“¿Te lo digo? Porque Diario de Yucatán le iba a partir la ma..., estas fueron las palabras que le dije y, pues, se cumplió completamente”.

¿Eso le dijo?

“Sí, porque los militantes del PAN dependen mucho del Diario, él salió con la misma historia de siempre de que el Diario ya no contaba tanto y demás...”

Pero aparte de eso, ¿no vio otras razones para no apoyarlo?

“No, esa fue la causa principal, luego vino la campaña y la gente que lo rodeaba y todo..., pero la principal razón fue el Diario. Le dije que el Diario iba a partirle la cara completamente. Tú no debes ser el candidato y fue cuando él pidió que yo lo dijera públicamente”.

“Yo respondí: no voy a salir ni a favor ni en contra, no me meto en quién será mi sucesor”.

Según Patrón Laviada, sí él lo hubiese hecho, “el siguiente (gobernador) iba a poner a su sucesor y así íbamos a seguir eternamente, íbamos a seguir la misma historia del PRI, donde nadie le dice nada al gobernador, donde todo el mundo quiere caerle bien para que lo nombre su sucesor. Por eso decidí no meterme” (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA