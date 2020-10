“Ivonne Ortega se ha forjado en la adversidad”

Como se anticipó, ayer el partido Movimiento Ciudadano presentó en una conferencia de prensa virtual a la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco como su coordinadora nacional para el empoderamiento ciudadano, que tendrá como principal responsabilidad seguir sumando a hombres y mujeres que quieran participar en ese instituto político.

“Ivonne es una mujer que se ha forjado en la adversidad…comprometida, con causas similares a las nuestras; como la protección de los derechos, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Reconocemos en ella, a una persona que se ha forjado en la adversidad, que con firmeza y energía ha demostrado defender sus convicciones hasta el último momento”, señaló Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC.

“Me siento en casa, ya que cuando uno se siente en casa lucha con el corazón, con las causas”, dijo la exgobernadora en el acto.

Además mencionó que en MC están reflejadas sus causas y luchas para escuchar a quien nadie escucha y a luchar por quien nadie lucha. “La evolución mexicana nos compromete y MC te da libertad de construir”, señaló Ivonne Ortega.

Por otra parte, al confirmar que la expriista se sumaba a su partido y calificarla como una personas de claroscuros, Silvia López Escoffié, dirigente estatal de MC, dijo ayer que aún no decide si se queda o renuncia a permanecer en ese instituto político.

“Sigo siendo la coordinadora en Yucatán, como tal y sin ninguna pretensión a futuro, quiero decirles que escuché atentamente todos los señalamientos (de la reunión en Ciudad de México con la dirigencia nacional de su partido e Ivonne Ortega), pensé en toda la gente que fue el domingo a todos nuestros eventos, tengo que hablar con la militancia y después decidiré si me quedo o me voy”, expresó.

“Soy una mujer fuerte, no soy una chiquita que hace berrinches, soy una mujer que toma decisiones, bien analizadas y pensadas, sobre todo con mucha responsabilidad, y con esa misma responsabilidad les quiero decir que voy a hablar con toda la estructura de MC en Yucatán, plantearles que son ellos a los que me debo, porque yo no soy un militante más, soy la coordinadora estatal de movimiento ciudadano”, puntualizó.

La diputada señaló que después de plantearles a las estructuras y todos los posibles candidatos, a todos los que tienen aspiraciones y los que creen en MC, entonces se tomaran las decisiones o el camino a seguir de acuerdo a lo que consense con la dirigencia.

“Por lo que estoy diciendo, mi decisión personal puede afectar a muchos y yo tengo que hablar con todos, plantear la incorporación de Ivonne y hacer un análisis de los positivos y negativos y cada quien o en conjunto tomaremos una decisión, por tanto aún no decido si me quedo o me voy de MC”, indicó.

Al opinar de Ivonne Ortega expresó “la neta, yo creo que puede ayudar”.

Al recordarle las críticas, los escándalos que ella misma señaló a la exgobernadora, Silvia López consideró que a pesar de eso ayudará a su partido, incluso con la llegada de priistas que esperan por Ivonne Ortega.

“Así es, o sea hay, yo veo que es una mujer de claros y de oscuros, sin duda ¿qué veo de oscuro y qué veo mal? Pues lo que tú señalas que lo he señalado en múltiples ocasiones, otra cosa que veo es que también hay gente que está con ella, puede ser gente valiosa que está acá, hay gente valiosa, que venga a incorporarse a MC”.

Por su parte, Lila Frías Castillo, como secretaria general del comité estatal del PRI, lamentó que siga el éxodo de liderazgos en su partido, como es el caso ahora de Ivonne Ortega Pacheco, quien se fue a MC.

La también legisladora priista dijo “en primer lugar mi opinión como persona, como mujer en la política, en ese ámbito respeto todas las decisiones que tomen en el ámbito personal, relacionadas con los temas políticos y partidistas”.

“Ahora como priistas siempre lo he dicho, lamento cada vez que un liderazgo de la dimensión que sea, decide abandonar las filas de nuestro partido tricolor, como en esta ocasión”, añadió.

Como dirigente de su partido expresó: “yo espero hoy como secretaria general, que nuestro partido entre en esta profunda reflexión, para redimensionar estos espacios, porque hoy es cuando más necesitamos mujeres dentro de las fuerzas políticas de nuestro partido”.—David Domínguez Massa

Sobre las posibilidades de que ahora puedan recuperar al estado, con Ivonne Ortega fuera de su partido, la secretaria general señaló: “yo creo que en Yucatán tenemos todas las condiciones para recuperarlo, para mantener los 58 municipios que tenemos, recuperar algunos donde hay grandes retos, conservar nuestras posiciones en el Congreso local y el federal”.

Exgobernadora Proyectos polémicos

El nombre de Ivonne Ortega Pacheco en los últimos años ha estado ligado a polémicas obras en la entidad.

Recinto

Uno de los proyectos más conocidos es el Gran Museo del Mundo Maya. La operación de este recinto está en manos de Promotora de Cultura Yaxché, la empresa de Carlos Hank Rhon que obtuvo de la exgobernadora el contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) para construir y equipar el edificio y operar el museo hasta 2032. En total, en ese año el gobierno debería pagar por la operación del recinto, que recibe 41 visitantes al día en promedio, la cantidad de $6,415 millones.

Abandono

También destaca la creación del Palacio de la Civilización Maya en Yaxcabá, cuya construcción se abandonó en plena selva, después de gastar inútilmente más de $90 millones de recursos públicos.

Otra de las obras polémicas fue el hospital de Ticul, cuyo constructor nunca entregó los trabajos listos, por lo que quedó abandonado.