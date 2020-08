Medicamentos en la 4T

La compra y distribución

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“Si los refrescos embotellados y las papitas llegan a todos los rincones del país, por qué no todos las medicamentos que los mexicanos necesitan? Que levanten la mano los que quieran doctores y medicinas gratis”.

Este fue uno de los discursos repetitivos en donde los asistentes levantaban unánimemente la mano y ya no en los mítines del candidato, sino en las giras vespertinas del señor Presidente. “En menos de dos años tendremos un sistema de salud gratuito con calidad como el que tiene Dinamarca”.

Estos señalamientos, el gremio médico los veía a modo de arengas sin fondo. Sin embargo, hoy día el panorama del sistema de salud ya no es gris; es tan obscuro que ni el color negro alcanza para describirlo.

Freno

Hace cerca de diez años, el gobierno promovió el empleo de los medicamentos llamados Genéricos Intercambiables (GI). La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano del gobierno con casi 20 años de existencia, vino a poner en cintura a muchos laboratorios, con un efecto benéfico y colectivo; se le puso freno a los medicamentos “similares” obligándolos a subir sus estándares de calidad, logrando un crecimiento de la industria farmacéutica mexicana, a tal grado que hace un poco más de dos años representaba el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 6% del PIB manufacturero.

La industria farmacéutica cobró relevancia incluso en las exportaciones y llevó cada vez más a la extinción a los laboratorios “patitos” que cada sexenio tenían convenios con el Sector Salud, desde luego sin dejar de reconocer el derecho de los laboratorios con el producto original.

La patente cuesta dinero, años en investigación y recursos financieros; la investigación científica es uno de tantos rubros a los que denosta el gobierno actual con importantes recortes presupuestales.

Durante muchos años la Cofepris se encargó de mantener la calidad, y la industria farmacéutica creció. Sin embargo, la distribución de los medicamentos es otro punto.

Con el propósito de combatir la corrupción, el gobierno de la llamada 4T se dirige contra los intermediarios, por robar y por ser corruptos. No se discute lo anterior. Era bien sabido a qué precio compraban los intermediarios los medicamentos en los laboratorios, y cómo al venderlos, le sumaban al precio de los mismos lo invertido en infraestructura y personal, y después se los vendían al sector salud a un precio tres o más veces caro. ¿Ganancia desalmada, aves de rapiña?: en parte.

Muchos gobiernos estatales e incluso dependencias federales se caracterizaban por mal pagar o no pagar lo estipulado, por lo que este costo elevado asumía el riesgo del distribuidor a que nunca le pagaran lo invertido.

Lejos de poner en su lugar a los corruptos, pactar mejores precios, comprometerse a pagos oportunos, desterrar cualquier tipo de moches o corruptelas, en tanto se trabajaba en crear un sistema gubernamental para la adquisición y distribución de los medicamentos, los de la 4T decidieron irse directo contra los intermediarios y de paso confrontarse con la industria farmacéutica nacional.

Machetazo

Vino, como ha sido costumbre, no un corte quirúrgico, sino la resolución a golpe de machete. Hay desabasto de medicamentos, y no es de ahora, desde antes de la pandemia ya había pleitos personales con laboratorios mexicanos (en efecto, PISA es el más castigado, pero no el único), y vino la valentonada de comprar directo a otros países.

Basta ver el problema que se tuvo solamente para adquirir el metrotrexate. Con la nueva ley que se acaba de aprobar, que por cierto, una vez más, no se tomaron la molestia de consultar a los Colegios Médicos su opinión, ahora el gobierno podrá comprar directamente al extranjero, para que no haya moches, ni corrupción, bajo el manto protector de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al mejor precio.

Ahí está el tema que preocupa. Los mejores postores dudo que sean países con excelencia en la industria farmacéutica, no creo que los medicamentos sean adquiridos en Suiza, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, y con todo respeto, espero que las sales y los medicamentos no provengan de la India, Paquistán o China, cuya calidad es tan cuestionada y sin garantías de certificación, o de otros países, como ocurrió con el metrotrexate traído de Francia, sin cumplir muchos de los requisitos exigidos por la misma Cofepris.

Calidad ganada

¿Se cuestiona acaso la calidad de la industria farmacéutica mexicana que no fue gratuita, que se ganó a pulso y en donde la Cofepris fue pieza clave? Por cierto, este es otro organismo golpeado con el recorte de personal y convertido en punta de lanza del Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI).

La industria farmacéutica mexicana, orgullo de nuestro país, aliada de nuestro gremio médico, forzosamente va a resentir los efectos de una orden dirigida por el mismo gobierno, que se está dando un auténtico “disparo en el pie”.

Si el problema era la compra y la distribución, ¿por qué ir en contra o darle la espalda a nuestra industria nacional? El gobierno dice que ahora se encargará de la adquisición y distribución; antes de la pandemia, dijo el Presidente que lo haría el Seguro Social, pero ahora, en efecto, no nos extrañaría que lo haga el Ejército.

No es tarea fácil, en un gobierno que no tiene recursos: se requiere invertir en bodegas y otros sistemas de almacenamiento, una flotilla mayor de transporte para contenedores (algunos de ellos con sistema de refrigeración), otra flotilla menor para distribuirlos, otros sitios de resguardo para la distribución final, sin contar en todo el personal que se requiere.

Tal vez lo único rescatable sería la generación de empleos. El tema de la futura compra y distribución de la vacuna contra el Covid es aparte, y tan vital, que ahí hasta comprársela al mismo diablo si hace falta.

Pero el tema de los medicamentos es otro. No hay ni siquiera punto de comparación en lo que se requiere para llevar medicamentos con el ejemplo de los refrescos embotellados y las papitas. Tomarnos un refresco sin gas o unas papitas rancias nos llevaría al popular refrán de que “lo que no mata engorda” o en el peor de las casos, a sustituirlos por agua y otros alimentos, o simplemente prescindir de ellos.

Nada comparado con la tragedia de adquirir medicamentos caducos o de baja efectividad. Ojalá no veamos en Mérida escenas como las que se ven en CDMX en La Lagunilla, donde abundan los tianguis con la venta de todo tipo de medicinas, y lo triste es ver a la gente amontonada comprándolos.

Por si no bastara

Por último, en un ambiente tan enrarecido, en plena pandemia, una vez más, aunque sea en forma indirecta: un golpe al Sector Salud. Por si no bastara la falta de insumos, los hospitales atestados, el personal insuficiente y desgastado, los ataques a los médicos, en un país en donde se encarcela en forma irracional a un doctor, pero se le da trato preferente a un delincuente de cuello blanco. Ahora este encono gubernamental contra la industria farmacéutica que se traducirá en un incierto panorama para nosotros los médicos, los que nos encargamos de prescribir —sin olvidar que también nos enfermamos— y por supuesto: los pacientes.

Lo anterior lo digo desde mi perspectiva de agnóstico político convencido. Otra más de la 4T: “en aras de que todos tengamos medicamentos gratis”… Lo digo y lo vuelvo a sostener: las buenas intenciones cuando carecen de sustento se convierten en ocurrencias.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor