Médicos se movilizan

Colegio yucateco no participaría en una convocatoria

El Colegio de Médicos de Yucatán no tiene programado participar hoy miércoles en una marcha de galenos, ya que no tienen convocatoria oficial por parte de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica (Fenacome), A. C., más que una publicación que habla de esa actividad.

Esta marcha es de Yo Soy Médico #17 e indica que la marcha será hoy a las nueve de la mañana. Partirán del Monumento a la Patria, a la Plaza Grande por el Paseo de Montejo.

La doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, expuso que la organización está afiliada a la Fenacome e informaron que por ahora no participarían como organización.

Asimismo, precisó que este es el caso del Colegio, pero desconoce si otros galenos espontáneamente irán allá.

Luego expuso que Yo Soy Médico #17 no se comunicó con la Fenacome ni con la dirigencia del Colegio de Médicos de Yucatán.

La doctora González Álvarez comentó que así como otras personas han recibido mensajes de la convocatoria, ellos la recibieron, pero no existió ninguna comunicación directa con los organizadores.

Como no hubo contacto con los colegios estatales ni federales, entonces no nos podemos lanzar porque debieron hablar a la Fenacome y comentarles esto para que ellos nos dieran la orden, no vaya a hacer que nos paremos allá solitos, expuso.

No sabemos si la fuente es la correcta ni nada, si es verdad o no, pero si es verdad qué bueno, subrayó.

También recordó que el Colegio de Médicos de Yucatán ha hecho manifestaciones y solicitado vacunación de personal de salud, y no descarta que vuelvan a hacerlo.

Nosotros ya estamos en otro momento pidiendo las vacunas, refirió.

La presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán comentó que hay un vídeo de la ONU en el que hablan de la necesidad de la vacunación para todos los trabajadores de salud, independiente de donde trabajen. También se expone que galenos que trabajan en el sector privado con pacientes Covid que han sido relegados.

La Fenacome subió recientemente el vídeo y ella lo acaba de recibir, dijo, el cual es un tema que no se ha conversado en el Colegio.

Mediante la cuenta de Facebook de la organización Yo Soy Médico #17 se informa de la lista de 76 ciudades del país que harán la marcha hoy miércoles y en ésta incluyen a Mérida.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Movilización Personal de salud

Hoy se realizaría en Mérida y otras ciudades una protesta para que se vacune a médicos.

Organización

Yo Soy Médico #17, en su página de Facebook, indica lo siguiente: Ante la negativa contundente de aplicar de inmediato la vacuna a todo el personal de salud, convocamos a toda la comunidad médica y a la sociedad en general a protestar nuevamente “por mientras lo esperamos…”

Héroes

“En un principio nos llamaron héroes, y por esos héroes y heroínas que murieron en cumplimiento de su deber nuevamente salimos a marchar. Convocamos para este miércoles 14 de abril a protestar en todos los estados del país con el único propósito de que se nos aplique la vacuna a todo el personal de salud en forma expedita”.

Petición

“Solicitamos con todo el respeto que las federaciones, asociaciones y colegios médicos se sumen nuevamente a estas protestas, hoy más que nunca debemos estar unidos”, refiere la información.