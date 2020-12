Médicos se solidarizan

Trabajadores del IMSS Yucatán, a Ciudad de México

La Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se solidarizó con la atención de personas diagnosticadas con Covid-19 y confirmó que 28 trabajadores de la salud, entre personal médico y de enfermería del Estado, acudirán a la capital del país con la finalidad de reforzar la capacidad de atención para pacientes con el virus SARS-CoV-2, durante una de las partes más críticas de esta pandemia en esta zona.

La doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, titular de la oficina del IMSS en Yucatán, en un comunicado agradeció a cada uno de los trabajadores de la salud que se unió a esta brigada y que apoyará en estos momentos para garantizar una atención oportuna a quienes más lo necesitan.

Además, dijo, estas acciones son un reflejo de gran solidaridad y unión; por tanto, Yucatán no podría ser la excepción.

Con base en la estabilidad de los casos por el momento en el estado y la gran necesidad de apoyo médico en el Valle de México, la comitiva del IMSS Yucatán se suma a la Operación Chapultepec, donde ayudará a la capital del país con sus servicios durante diciembre.

La visión es que nadie se quede sin atención y todos puedan recibir un servicio oportuno en las clínicas; considerando de igual forma que en cuanto se requiera ellos estarán de vuelta en la entidad.

El director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, agradeció y reconoció de manera pública a la doctora Sánchez Castro y al personal en Yucatán que se solidariza con esta labor: “es una gran noticia que se sume la Oficina de Representación Yucatán del IMSS en estas acciones para sacar adelante la atención médica durante esta etapa crítica de la pandemia y para que todos reciban atención médica por Covid-19”.

“Deben estar muy orgullosos en la entidad de tener una jefa que nuevamente se pondrá la bata y el equipo de protección personal para entrar en las áreas de Cuidados Intensivos y las áreas críticas de los hospitales”, manifestó el funcionario.

“Ese es el espíritu que necesitamos en esta etapa que esperamos sea la final y el último jalón de esta pandemia”, expresó.

Finalmente, el IMSS reiteró que en esta etapa de la pandemia está fortaleciendo sus servicios con el firme objetivo de que nadie se quede sin atención porque, como ha señalado en diversas ocasiones su director general, en el Seguro Social todos tienen derecho a atención por Covid-19, sean derechohabientes o no.

De un vistazo

Insisten en medidas

“No hay que bajar la guardia contra el Covid-19 y seguiremos insistiendo en que los héroes del Instituto Mexicano del Seguro Social pueden estar fatigados, pero no se han rendido y así es como debemos tener conciencia de lo que nosotros podemos hacer por ellos, entre otras cosas, es no tener fiestas, no reuniones y no salir a la calle si no es necesario”, dijo el director general del instituto, Zoé Robledo.