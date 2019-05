Médicos todos los días

Arranca un nuevo programa estatal en los municipios

Con la advertencia a los nuevos médicos de que “no voy a tolerar ningún maltrato a un paciente, a gente que no la atiendan, a gente que le hagan dar vueltas y a nadie que esté faltando”, el gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha ayer en Chapab el programa “Médico 24/7”.

Aunque este programa ayer inició en 25 municipios, en 2020 funcionará en los 105 del interior del estado “para que ya nunca, ni en sábados o domingos se queden sin servicio médico”, dijo el mandatario estatal.

“Ahora habrá al menos un doctor pendiente las 24 horas, todos los días en los ayuntamientos”, afirmó.

Ante 19 de los 25 alcaldes de los municipios donde desde ayer cuentan con este programa, así como de funcionarios estatales, vecinos de Chapab y Juan José Canul Pérez, diputado federal del PRI, el gobernador pidió a los 110 médicos recién contratados para este programa que “atiendan a la gente como se merece, haciéndolos esperar lo menos posible, de preferencia, que no los hagan esperar. El que no dé el extra no nos sirve en este gobierno”, afirmó Vila Dosal.

“Nada de que a las cuatro de la tarde está cerrado el consultorio, que el doctor se fue a comprar su refresco, o peor aún, ya consiguió novia y se fue de visita”, dijo.

Vila Dosal dijo estar contento porque con este programa cumple una promesa a los yucatecos: brindar atención médica complementaria en los 105 municipios del interior del estado a través de módulos que ofrecen servicios de salud durante el tiempo en que los Centros de Salud que laboran en las comunidades se encuentran cerrados.

El gobernador explicó que cuando los centros de salud que funcionan de las siete de la mañana a las tres de la tarde dejen de trabajar, empezarán a funcionar los módulos de este nuevo programa, para que los vecinos de los municipios las 24 horas puedan contar siempre con un médico en su población, todos los días.

A los médicos les dijo que “así como yo voy a estar muy pendiente y voy a estar haciendo todo lo que esté en mis manos para que ustedes cuenten con buenas instalaciones, buenos equipos, que siempre tengan los medicamentos que necesitan, sí les quiero decir que no voy a tolerar ningún maltrato a un paciente”.

Los municipios beneficiados con la primera etapa de este programa son Bokobá, Dzoncauich, Kantunil, Mocochá, Samahil, Sanahcat, Sotuta, Sudzal, Buctzotz, Cenotillo, Cuncunul, Chankom, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Chacsinkín, Chapab, Chumayel, Dzan, Maní, Santa Elena y Tahdziú.

De acuerdo a lo proyectado, en su segunda etapa se ampliará el servicio a otros 30 municipios adicionales, mientras que en la tercera, en 2020, se planea llegue a 50 municipios más, de tal manera que a principios del próximo año se logre la cobertura total de los 105 municipios del interior del estado.

Se emplearía a un total de 450 médicos, contratados con un presupuesto anual de más de 58 millones de pesos.

El titular del Ejecutivo dijo que garantizar la salud de todos los yucatecos es uno de los principales intereses de su gobierno, por lo que este esquema viene a ofrecer atención médica complementaria a los servicios de salud a fin de que siempre haya un doctor y medicamentos del cuadro básico para la gente cuando los centros de salud de las comunidades no estén laborando.

En ese contexto el mandatario estatal recordó que el programa Médico a Domicilio, dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y enfermos postrados, ya se aplica también en 50 municipios del interior del estado, y a mediados del próximo año se alcanzará la cobertura total.

En infraestructura médica, añadió, se dotó de un tomógrafo al Hospital General de Valladolid para que los pacientes no tengan que viajar hasta Mérida para ser atendidos.

También se distribuyeron estratégicamente en diferentes hospitales 18 electrocardiógrafos y 6 carros rojos equipados, los que contribuirán a favorecer directamente a más de 1 millón de usuarios, indicó.

Además, dijo, gestionó la adquisición de cuatro ambulancias asignadas a los Hospitales Comunitarios de Ticul y Peto, General de Tizimín y al Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso, lo que representó un beneficio para cerca de 300 mil habitantes.— David Domínguez Massa

Salud Territorio yucateco

Más de las afirmaciones del gobernador Mauricio Vila al arrancar el programa médico.

Atención

Cámara hiperbárica

También anunció el gobernador que echará a andar la cámara hiperbárica que el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín donó para Progreso y no se instaló en la administración anterior.

Quejas

En la pasada campaña electoral una de las quejas que más escuchó el entonces candidato Vila Dosal fue por la deficiencia en los servicios de salud.