Preparados para el semáforo rojo en Yucatán... si es necesario

Restringirían la actividad económica antes de decretar semáforo rojo en Yucatán

En caso de que avance más el coronavirus en Yucatán se aplicarían de nuevo restricciones en la actividad económica antes de decretar el semáforo rojo, según dieron a conocer ayer empresarios que participaron en reciente reunión privada con el gobierno estatal.

Entre las medidas que se adoptarían estaría el reducir los horarios y días de actividad económica.

Se indicó que una de las preocupaciones era que las fiestas de Navidad y Año Nuevo generarían una gran cantidad de contagios que obligarían a decretar el semáforo rojo, pero afortunadamente eso no ocurrió y por ahora no hay ese riesgo, aunque el problema de la pandemia sigue y por eso el gobernador pidió en esa reunión seguir cuidando las normas y no bajar la guardia.

En la reunión privada se recalcó la importancia de seguir respetando las normas sanitarias y no bajar la guardia ante el Covid-19.

Los diferentes empresarios entrevistados, que pidieron el anonimato porque uno de los acuerdos fue que el gobierno sería el vocero y no ellos, añadieron que también se aprovechó tocar otros temas, entre los que destaca la situación del Centro Histórico, el proyecto de las ciclovías y el asunto de las vacunas contra Covid-19.

Laboratorio de pruebas en el aeropuerto

En el aeropuerto internacional de Mérida empezó a operar el laboratorio para hacer pruebas a quienes viajan a Estados Unidos. Su puesta en marcha evitó ayer que una decena de pasajeros perdiera su vuelo, pues se les aplicó al instante la prueba de antígenos y les entregaron un certificado médico.

Los entrevistados, dirigentes de tres cámaras de las que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, recordaron que esta reunión se realizó el pasado viernes por la mañana y duró alrededor de dos horas.

Los temas que se trataron en la reunión

De los diversos temas que abordó el gobernador con los representantes del sector de empresarios, estos últimos consideraron que destacan tres: primero el de la salud, sobre el cual el gobernador expuso la situación precisa por la que transita la pandemia.

“Lo más importante fue la petición del gobernador de transmitir a los afiliados de las cámaras que en la medida de nuestras posibilidades se deben seguir las medidas, porque estamos en una curva que va en ascenso y, si no se estabiliza la próxima semana, se aplicarán medidas que esperan no sea llegar a ser el semáforo rojo”, añadieron.

Los empresarios señalaron que el mandatario estatal les hizo una comparación de Yucatán con otros estados, muchos de éstos ya en semáforo rojo, y otros “en naranja, pero tirando ya al rojo”, y aquí de ser necesario se tratará de aplicar otras medidas antes de llegar al rojo, según les dijo para tranquilizarlos.

Planes que se aplicarían para evitar el rojo

Por esa situación y para no llegar al semáforo rojo, el gobernador les insistió en mantener todas las precauciones porque la curva de contagios va en ascenso y si no se logra dejar que crezca, habrá medidas como restricciones de horario y otras sin tener que llegar a rojo hasta donde sea posible, reducir días de trabajo, intercalación de horarios, todo destinado a que nadie tenga que cerrar otra vez.

El segundo de los puntos importantes —añadieron los informantes— también tiene que ver con el de la pandemia, son las medidas adoptadas como parte de la reactivación económica en el Centro Histórico de la ciudad, el tema de los maceteros, sobre lo que nos dejaron en claro que no habrá cambios mientras siga la pandemia.

“En este punto nos dijeron que si habrá o no movimiento de los paraderos eso está ligado a la pandemia, hasta que no concluya no se modificará o habrá ningún cambio”, señalaron.

Los empresarios agregaron que incluso al concluir el problema de la pandemia, se hará una evaluación de estas medidas para definir si se rescata en total o se quedan con parte de lo que hay y como está ahora se revisará que sigue, si funciona o no, arrancando de cero, así será la evaluación para aprovechar lo que funcionó mejor.

El tercer punto destacado fue el de las ciclovías, donde para empezar les pidieron más que nada esperar a que alcance un porcentaje muy considerable en su funcionamiento para ver ventajas y beneficios que hoy no se perciben, porque apenas llevan un 30% de ejecución.

Piden a los empresarios "una oportunidad"

“Nos pidieron la oportunidad de que lleguen por lo menos al 80 ó 90 de su porcentaje, hoy no se percibe y no se entiende, eso causa desesperación pero que hasta el 90% se podrá percibir como funcionarán”, según indicaron.

Por ejemplo, señalaron que en el “remate” del Paseo de Montejo hacia el Monumento a la Patria, la ciclovía tiene 1.20 m y habrá cajones de estacionamiento que aún no se ven, así como dos carriles de tránsito vehicular.

Parte de los trabajos que se realizan en Paseo de Montejo como parte del plan de ciclovías. El gobierno pidió al sector privado una oportunidad para demostrar las ventajas que ofrece ese proyecto

Se recalcó que a todos los que buscaron acercamiento fueron atendidos, como es el caso de los hoteleros, para hablar sobre las islas que les pondrán para el ascenso y descenso de huéspedes, hay mucha flexibilidad para atender los casos de afectación directa.

En el Monumento a la Patria hacia el Club Campestre ya la ciclovía será más ancha, porque habrá un carril mixto donde transitarán también vehículos del transporte y bicicletas, pero todavía no se percibe, al igual que del Club Campestre hasta la torre de Banamex.

El gobernador les pidió en este punto tener paciencia, hoy apenas tiene el 31% o 33% de avance, cuando ya 80% o 90% se distinguirá como funciona, que sí habrá estacionamientos y carriles libres y esto sería alrededor del 15 ó 20 de febrero próximo, que se considere que además este es un tema mundial, para bajar contaminación y contar con transportes alternativos al vehículo.

Ayer se reportaron 109 contagios nuevos y seis muertes. Hay 220 enfermos de Covid-19 en hospitales públicos.