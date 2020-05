Hoteleros afrontan retos

Medida prudente aplazar Tianguis Turístico a 2021

Es una disposición sensata. Así, en términos breves resume Jorge Torre Loría, exsecretario estatal de Turismo, el anuncio del nuevo cambio de fecha del Tianguis Turístico Yucatán, que ahora se pospone para marzo del próximo año.

Para el empresario hotelero, como informamos, la noticia que dieron a conocer ayer Miguel Torruco Marqués, secretario federal de Turismo, y el gobernador Mauricio Vila Dosal que el máximo evento turístico en el país cambiará su formato y tendrá dos sedes siempre en el estado. En septiembre, como se anticipó hace un par de meses, con una modalidad virtual, y presencial en el cuarto mes de 2021. El ampliado y remodelado Centro de Convenciones Siglo XXI será siempre el escenario de ambos eventos.

“Es una medida prudente, porque aunque para septiembre próximo probablemente ya se comience a salir de la contingencia en muchos países, la gente no tendrá la confianza para viajar. Y el Tianguis es una inversión muy grande y ante la falta de compradores sería contraproducente, no se aprovecharía la feria para la inversión en Yucatán”.

“Es una decisión acertada mejor posponer el Tianguis para marzo del próximo año para que se realice como debe ser y tenga el éxito del 100% que todos esperamos”, recalca Torre Loría.

El exfuncionario estatal, en la primera parte de la entrevista, también se refiere a los efectos inmediatos y a futuro que ocasiona la crisis de la pandemia del coronavirus en el sector turístico, y afirma que uno de los retos más importantes para los hoteleros es mantener la planta laboral.

“Tenemos que cuidar a los empleados, tenemos que hacer el esfuerzo de no rebajarles el sueldo y hasta donde alcance la 'buchaca', como se dice coloquialmente. Aunque el gobierno estatal entrega apoyos durante abril y mayo a algunos empresarios del ramo de $3,000 por cada trabajador de hoteles y restaurantes que ganen hasta tres salarios mínimos, como una medida para evitar que se merme su economía familiar, es muy complicada la situación”, subraya.

“Se trata de un préstamo sin intereses que se ofreció a los propietarios de hoteles y restaurantes con el propósito de que se conserve la planta laboral de los negocios, y al mismo tiempo evitar la propagación del virus en los empleados, que forman parte importante del esquema de servicios que ofrece Yucatán a los visitantes, y por ser u activo valioso hay que cuidarlos”, afirma.

Sin embargo, las expectativas para los hoteleros, de acuerdo con Torre Loría, no son nada esperanzadoras, ya que si disminuyen los riesgos de la emergencia sanitaria para junio próximo, solo se prevé una ocupación muy baja, de apenas el 10%, debido a que no hay vuelos para que lleguen los turistas que decidan viajar a Yucatán, salvo los provenientes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Hay que ser realistas, no tienen las personas cómo venir a Yucatán, a Mérida, y además no creo que apenas se anuncie oficialmente que se supera la contingencia quieran viajar pronto. Sin embargo tengo la esperanza que para la temporada de julio y agosto, aunque no sea como la del año pasado, sí sea al menos al 50% del anterior período”, considera.

“En lo que todos los empresarios del sector hotelero debemos coincidir es que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que nos afecta, no hay que bajar los precios, las tarifas, ya que si se hace tardaríamos unos tres años en alcanzar de nuevo el nivel que se tenía antes de la recesión por el Covid-19”, destaca Jorge Torre.

El empresario turístico dice que “Mérida es una ciudad muy barata” y habría que mantener las tarifas hoteleras y esperar la reacción del turismo, ya que juzga que si se cae en la precipitación de disminuir los precios de alojamiento la recuperación económica demoraría más y sería más profunda.

“Dos de las preocupaciones más grandes de los empresarios hoteleros son, primero mantener la planta laboral, y después no bajar las tarifas y tratar de sobreponerse a la crisis actual y a la que vendrá en los siguientes meses. Creo que hasta noviembre o diciembre comenzará a palparse la fluidez del turismo en Yucatán. De verdad que el panorama no es nada halagüeño y sí muy preocupante”, apunta Torre Loría.— (Continuará).— Carlos F. Cámara Gutiérrez

