Empresa advierte medidas contra el Iepac por adeudo

A un mes de las elecciones y que se le prestó el servicio de recolección y transporte de los paquetes electorales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se niega a pagar a unos empresarios. Si esta semana no les cubren esos pagos, advirtieron, recurrirán al gobernador Mauricio Vila Dosal para pedir que interceda por ellos, antes de llegar a las demandas y recursos legales que intentan evitar.

Jorge Arcila Argüelles, director de la empresa Jet Car-rental, que prestó los servicios solicitados de última hora para el traslado de los paquetes electorales, declaró ayer que en esa institución se han vuelto muy herméticos, ya no quieren ni hablar con ellos, como una forma de evadirlos o como si no quisieran pagar por el servicio contratado.

Por cierto, lo anterior es parte de lo expuesto en un recurso de remoción presentado contra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Iepac.

No los atienden

El empresario señaló que lo poco que les han dicho es la insistencia en que quien pidió estos servicios fue Raymundo López Espósitos, coordinador de recursos financieros del Iepac, pero éste se encuentra en terapia intensiva por el Covid-19 y hasta que no se recupere y regrese al trabajo no pueden atenderlos.

“Con todo respeto, yo creo que el servicio me lo solicitaron y lo presté al Instituto Electoral, no a Raymundo López en lo particular, por tanto esa institución debería responder y de manera responsable pagar los servicios contratados, por los que hoy 273 familias siguen sin cobrar”, afirmó.

Arcila Argüelles apuntó en que ayer se cumplió un mes de cuando prestaron sus servicios al instituto electoral y no dan muestras de que quieran pagarles, lo cual señalan de injusto y una forma irresponsable e ilegal de conducirse por parte de las autoridades electorales.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El afectado añadió que han considerado esperar esta semana, si al terminar no tienen una respuesta positiva acudirán al gobernador. Entienden que el Iepac es un órgano autónomo, pero alguien debe imponer orden en el estado, la máxima autoridad consideran es el mandatario estatal y por eso han pensado en acudir a él.

De un vistazo

Último recurso

Como última instancia, en caso de que tampoco el gobernador pueda ayudarlos, el empresario Jorge Arcila dijo que promoverán las denuncias correspondientes y, de ser necesario, exhibirán los documentos oficiales que les entregaron los funcionarios de casillas para comprobar que prestaron el servicio por el cual reclaman su pago.