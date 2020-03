Medidas en escuelas

La prevención, el gran aliado contra el coronavirus

En el transcurso de la mañana de ayer lunes directores de escuelas públicas de todos los niveles del Estado sostuvieron reuniones informativas con personal de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), en torno a las medidas a adoptar para garantizar la salud de alumnos, maestros y personal operativo de los planteles, ante la detección de los primeros casos de Covid-19 en el país.

La Segey estará entregando carteles informativos sobre el tema, así como kits de gel antibacterial y cubrebocas, según refieren algunos directores, que aprovecharon el homenaje a la Bandera de los lunes para anticiparse e instruir a alumnos y docentes sobre las medidas prioritarias.

Renán Aguayo Arceo, director de la escuela Secundaria Federal No. 1 “Santiago Burgos Brito”, de Itzimná, durante el acostumbrado homenaje puso al tanto de algunas medidas a implementar, las cuales se irán reforzando paulatinamente.

Destacó que se trata de medidas preventivas, por lo que no hay que generar el pánico y mucho menos pensar que se trata de una situación para alarmarse.

Evitar saludar de mano, toser o estornudar en pañuelo o con el ángulo interno del codo, lavarse las manos constantemente y el uso de cubrebocas por personal que maneja alimentos en la cooperativa figuran entre las primeras acciones.

Adicionalmente, se continuará con la colocación de dispensadores de gel antibacterial y se procurará existencia constante de jabón en los baños.

Personal de las asignaturas de Ciencias Naturales y Biológicas hablarán con los alumnos sobre el coronavirus y de cómo reforzar el sistema inmune para minimizar su impacto en el organismo.

“Evitar saludar de mano y beso ante esta situación no debe interpretarse en modo alguno como una descortesía o una falta de respeto, por el contrario, dadas las circunstancia no saludarse de esta forma es una manera sutil de decir ‘te cuido, me cuidas, nos protegemos’”, indicó.

“Estamos al pendiente de las disposiciones de la Secretaría de Educación y, mientras tanto, ya tomamos algunas previsiones, como informar a nuestros estudiantes de lo que está pasando y cómo ellos y sus familias pueden prevenir el contagio”, destacó.

Aguayo Arceo añadió que otras medidas al respecto son enviar a casa a estudiantes que presenten síntomas de gripe, temperatura alta, tos y estornudos frecuentes, dolor de cabeza y escurrimiento nasal. Quienes se encuentren indispuestos no deberán presentarse al plantel, eso incluye alumnos y personal, y los docentes que por motivos de salud no puedan asistir a clases ante grupo, serán relevados por sus compañeros.— Emanuel Rincón B.

