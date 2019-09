Recibe pena máxima

Medina Sonda purgará 50 años por feminicidio

La pena máxima de 50 años de prisión que se impuso a Martín Alberto Medina Sonda fue porque los jueces que recibieron las pruebas de la parte acusadora consideraron que el inculpado tiene una “peligrosidad ubicada en el máximo punto” en su participación en la muerte de su exesposa Emma Gabriela Molina Canto.

En cambio, contra Juan Ramón Moreno Hernández “Cachorro” los funcionarios judiciales determinaron que su peligrosidad su ubica “entre la media y la máxima” y, por tanto, la pena corporal que se le impuso fue de 35 años de cárcel.

Por unanimidad se determinó la condena contra los acusados, pero los jueces difieren de algunos puntos, como el grado de culpabilidad y la sanción a imponer.

Níger Pool Cab, Ileana Domínguez Zapata y Fabiola Rodríguez Zurita, presidenta del Primer Tribunal de Enjuiciamiento, encabezaron ayer la audiencia en la que se dieron a conocer las penas, luego de una serie de diligencias y reuniones que sostuvieron en privado.

Como en la audiencia del jueves, ayer continuaron las fallas para comunicarse las oficinas orales de esta ciudad con la de Villahermosa, Tabasco, desde donde Medina Sonda vio y escuchó la condena que se impuso.

Al exesposo de Emma Gabriela Molina se le consideró peligro en grado máximo porque “a pesar de estar en prisión” planeó el ataque a la hoy occisa, además que esa mortal agresión fue “en casa de la víctima y en presencia de sus hijos, sin tomar en cuenta los daños a la ultimada y a los menores”.

Igual que Medina Sonda proporcionó la dirección de la víctima, la hora en que llegaba a su casa, etcétera.

Esa agresión fue el resultado de varios años de ataques verbales y físicos, incluso legales, contra la señora Molina Canto.

También se mencionó que el inculpado no respeta las normas, pues desde el reclusorio de Villahermosa, donde purga una condena, utilizaba celulares, era “un ejercicio de poder”.

De 47 años, contador público, Medina Sonda “tenía un nivel económico elevado” y demostraba “aparente buena conducta”.

“Por tanto, se le impone una pena justa, prudente y equitativa de 50 años de prisión”, sanción que comenzará a purgar cuando concluya la sentencia que actualmente paga en la capital tabasqueña. También se le impuso multa por $75,000.

La jueza Rodríguez Zurita discrepó con esas penas y propuso que la condena sea de 45 años, pero prevaleció el criterio de sus colegas. Ella afirmó que no se demostró que el sentenciado intentara restablecer una relación con su exesposa, como determina la ley para considerar el “feminicidio agravado”.

En el caso de “Cachorro”, se determinó que incurrió en varias agravantes e incluso que el ataque a la señora Molina Canto habría afectado físicamente a los hijos de ésta.

“Tuvo un interés económico a cambio de la vida de una persona…” y “un desprecio a la vida a cambio de dinero” fueron dos de los razonamientos expuestos en la audiencia de ayer que comenzó a las 10 a. m., con una hora de retraso.

Él tiene 39 años, con estudios de preparatoria no terminados, lo que “le beneficia”. Se consideró que su peligrosidad “se ubica entre la media y la máxima” y, por tanto, se le impusieron 35 años de prisión, sanción que comenzó a contar desde el 14 de octubre de 2017, fecha en que lo detuvieron.

De nuevo, la jueza Rodríguez Zurita no estuvo de acuerdo con esa sanción porque, en su opinión, el acusado no incurrió en agravantes al no considerársele el “autor material”, sino que formó parte de quienes planearon y organizaron el ataque.

Éste lo concretaron los tabasqueños Miguel López Tobilla y Jonathan Amézquita Avalos, quienes el año pasado recibieron condenas de más de 40 años de prisión.

Se citó para el viernes 20 la audiencia en que se explicarán en detalle los motivos de la condena.— Megamedia

Caso Emma Feminicidio

Se impuso a “Cachorro” una pena de 35 años de cárcel por participar en el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto.

Reparación del daño

Los jueces determinaron, por unanimidad, que el pago de la reparación del daño sea de 8.611,758 pesos, cifra que cubrirían todos los sentenciados. Las reacciones de la parte acusadora y la defensa fueron distintas.

Defensa

Los defensores indicaron que esperarán los tiempos legales para apelar. La parte acusadora podría hacerlo respecto a los puntos en que la jueza Rodríguez Zurita difiere de los otros dos juzgadores.