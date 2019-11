Consulta por un proyecto, viciada

Megaplanta solar en municipios entre la polémica

De acuerdo con observaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se cumplió debidamente con el proceso de consulta a los pueblos indígenas en el caso de los terrenos de Muna donde se pretenden instalar más de un millón de paneles solares para un megaparque solar, según informaron ayer vecinos de ese municipio.

También admitieron que la mayoría de los 102 ejidatarios ya accedió a ceder sus terrenos para ese proyecto.

“La ONU emitió una serie de observaciones y recomendaciones sobre el proceso de consulta a las comunidades indígenas del municipio de Muna, donde se pretende construir un megaparque solar denominado Ticul A y B, que evidencia que no se cumplió plenamente con el carácter previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado de la consulta realizada por las autoridades”, según consta en un documento entregado en una conferencia de prensa en esta ciudad.

A la reunión con los medios acudieron José Aurelio Mugarte Xool, integrante de la comunidad de San José Tipceh; Wílbert Abraham Chi Domínguez, de Muna; Yadira Borges Villanueva, de Plan Chac, Sacalum, y Gabriela Torres-Mazuera, antropóloga e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

La antropóloga planteó que desde hace 10 años hay preocupación porque la Península es rica en recursos naturales, hay 786 ejidos en Yucatán y la mayoría se conservan como de uso común, pero los proyectos que están llegando de turismo, inmobiliarios, agroindustriales y ahora de recursos renovables están acabando con esas tierras y además provocando divisiones y enfrentamientos entre los ejidatarios.

“Hay empresarios interesados en las tierras y por ellas provocan hasta destituciones de autoridades ejidales con tal de que les favorezcan sus operaciones comerciales, organizando incluso asambleas ilegales”, indicó Gabriela Torres.

En el caso del megaproyecto solar, se informó que se presenta fragmentado. Pretenden construirlo en los municipios de Ticul, Muna y Sacalum y consiste en la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares, en una superficie total de 675 hectáreas, pero se terminaría con 603 hectáreas de selva mediana caducifolia.

“Entre los impactos ambientales más significativos que tendría el proyecto se encuentran la pérdida de suelo y alteración de su calidad; fragmentación del hábitat, aislamiento y desplazamiento de plantas y animales nativos con estatus de protección, afectando sus ciclos de reproducción y alimentación”, aseveró.

El proyecto debió arrancar desde agosto del año pasado, pero por las inconformidades y recursos que han presentado en su contra se encuentra frenado. Entre esos señalamientos se encuentra la solicitud de intervención de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que inició en marzo de 2017 el diálogo con la comunidad de San José Tipceh.

En el documento entregado a los reporteros se aclara que su intención no es asumir una postura o pronunciarse sobre la materia o viabilidad técnica del proyecto.

La ONU-DH emitió las siguientes observaciones respecto del proceso de consulta: Del carácter previo de la consulta, la ONU-DH recibió información de la Sener, del gobierno de Yucatán y la comunidad de San José Tipceh sobre la firma de contratos de arrendamiento entre la empresa y personas ejidatarias de la comunidad antes de que se celebrara la consulta y se obtuviera el consentimiento, así como de pagos relacionados con estos contratos durante la consulta. El documento señala que “ambas acciones podrían haber violentado el carácter previo de la consulta y el consentimiento”.

Afirma también haber recibido información respecto de que la comunidad no tuvo una participación significativa en la elaboración de los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental, ni en el otorgamiento de los permisos correspondientes. En lo que toca al carácter libre de la consulta, la ONU-DH recibió información de que los contratos y pagos antes señalados generaron intereses y conflictos al interior de la comunidad, al punto de que en muchas sesiones hubo presencia de policía municipal y estatal. También se denunció una fuerte presión para la finalización de la consulta y otorgamiento del consentimiento, siendo que los estándares internacionales establecen que el entorno del proceso debe estar libre de intimidación, coacción, manipulación y hostigamiento.

Sobre el carácter informado, varias personas de la comunidad expresaron no contar con información completa y clara sobre sus derechos y no sentirse libres de manifestar sus dudas en las sesiones. Señalaron que mucha información era sumamente técnica y no hubo espacio y tiempo suficiente para discutirla de forma amplia. Personas de la comunidad afirmaron que la consulta no fue culturalmente adecuada, pues no contaron con una traducción e interpretación completa y adecuada al maya. La autoridad les indicó que mandaran sus preguntas por correo, pero para muchos no es posible por falta de internet.— D.D.

Proyecto solar Sur del estado

Tampoco se garantizó que la consulta por el megaproyecto fuera de buena fe, se indica

Sin atenderlas

Esto porque varias solicitudes, oficios e inconformidades de distintas personas de la comunidad no fueron atendidas antes de dar paso a las siguientes etapas de la consulta. La ONU-DH expresó a las autoridades, en múltiples ocasiones, su preocupación en torno a la conflictividad y a las consecuencias negativas que se podrían generar de continuar avanzando con el proceso.

Empresas

La antropóloga Gabriela Torres indicó que se hicieron también recomendaciones a las autoridades y a las empresas Sun Power y Vega Solar sobre lo que debe proceder en estos ejidos, donde muchos no están de acuerdo con ceder sus tierras.