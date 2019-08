Entregan trabajos

Mejoramiento de calles cercanas al Anillo Periférico

El trabajo conjunto de los gobiernos estatal y municipal en el marco de la Declaración Mérida 2050 rebasó los kilómetros de calles nuevas pavimentadas en este año: programaron 20 kilómetros y se construyeron 23.8 km en 76 colonias que colindan hacia el interior del Anillo Periférico.

Este programa de colaboración gubernamental empezó el 27 de mayo pasado en la calle 134-B de la colonia El Porvenir y en tres meses el gobierno del estado pavimentó 7.482 kilómetros y el Ayuntamiento de Mérida construyó 16.287 kilómetros de calles que están dispersas en colonias que desembocan en el Anillo Periférico.

Una vecina beneficiada con la pavimentación de la calle 69 entre 30 y 32 de la colonia El Roble Agrícola, María Jesús Suaste Canul, manifestó ante el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha la importancia de esta obra de infraestructura urbana.

“A nombre de todos los beneficiados agradezco este compromiso cumplido del Ayuntamiento y del gobierno del estado”, dijo la señora María Jesús a nombre de los habitantes de las 76 colonias donde el pavimento nuevo enterró la terracería pedregosa, fangosa y los focos de infección que surgía en cada aguacero.

“Hace unos meses esta calle (la 69 de El Roble Agrícola, donde fue la ceremonia de entrega de los trabajos) era polvo, piedra, charcos y foco de infección”, relató. “Ahora nos ofrece seguridad, ya no habrá charcos de agua de lluvia”.

Como era de esperarse, numerosos vecinos recibieron con aplausos al gobernador y al alcalde, pero obviamente Renán Barrera recibió sonoros aplausos porque su administración pavimentó mayor número de calles y allí estaban habitantes de la colonia La Mielera, donde Barrera Concha ha transformado ese pequeño núcleo poblacional marginado. Sin embargo, ambos políticos panistas dieron muestra de su popularidad entre los colonos porque fueron requeridos por muchos para las tradicionales selfis y fotos del recuerdo.

El secretario de Obras Públicas, Virgilio Méndez Crespo, informó detalles del programa conjunto: las calles tienen guarniciones, relleno de banquetas, aceras, pozos pluviales y pintura divisoria de carriles.

Además pidió a los vecinos que no tiren basura en estas calles nuevas para que no tapen el drenaje pluvial y se encharquen las vías durante las lluvias.

“Hemos construido en conjunto 23.8 kilómetros de calles nuevas en colonias dentro del Anillo Periférico, rebasamos la meta de longitud en un 13%, beneficiamos a 76 colonias y a más de 77 mil habitantes”, informó el secretario a los asistentes.

“Con estas calles petrolizadas mejoramos la conectividad de la ciudad y demostramos que el trabajo entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento fue exitoso. Este esquema lo vamos a replicar en otros municipios yucatecos”.

Barrera Concha enfatizó que estas obras se realizan a pesar del recorte de dinero del gobierno federal y la desvalorización que hizo de la construcción de calles, pero para el gobierno estatal y municipal una calle es primordial porque si no hubiese no podrían entrar las patrullas de vigilancia, alguna ambulancia en caso de emergencia, la gente no podría caminar segura por la iluminación y el pavimento. Además, el trabajo conjunto quedó demostrado en la colonia El Roble donde fue la ceremonia de entrega de los trabajos porque una hizo el gobierno y otra el municipio.

Dijo que el Ayuntamiento construyó 13 tramos de calles en la colonia El Roble Agrícola con un total de 1,637.80 metros lineales y una inversión de $3.965,923.63 del Fondo de Infraestructura 2019 y tiene programada más obras por más de $17 millones para ampliación eléctrica, ampliación de red de agua potable, acciones de vivienda (cuartos para dormitorio, cocina, baño, techos firmes y piso firme, guarniciones y banquetas, sistemas de drenaje pluvial y más calles pavimentadas.

Gobernador

Vila Dosal informó a los vecinos que él y el alcalde Renán Barrera están trabajando fuerte para abatir el rezago de las colonias periféricas y recalcó que ambos cumplen lo que prometen en campaña, además, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer en la ciudad.

Como vio un cartel que exhibió la señora Loyda Hernández Méndez donde pide la regularización de los terrenos que ocupan en forma irregular, el gobernador dijo que ya están trabajando en este problema y espera que pronto les dé una buena noticia.— Joaquín Chan C.