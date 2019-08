Mejoramiento de las comunidades

Importante labor de grupo cívicos en el municipio

Como integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana les han dicho que no tienen qué hacer o que solo pierden tiempo; sin embargo, gracias a ellas y sus gestiones, en sus colonias o comisarías han pavimentado calles, y arreglado baches o alumbrado público.

Constituidos hace más de 25 años con el fin de que los habitantes se involucren en el mejoramiento de sus comunidades, los Consejos de Participación Ciudadana tuvieron su mayor auge en la primera administración de Renán Barrera Concha cuando llegaron a ser más de 200 (actualmente hay 180).

“Yo llevo 25 años participando en el Consejo de la México Poniente y me animé a ser parte para las gestiones en la colonia porque había mucha necesidad”, dice María Jesús Canté Cab, integrante del consejo junto con otras veinte personas.

Cuenta que en aquel entonces en la colonia México Poniente no había calles pavimentadas y tampoco pasaba el transporte público. “Nosotros gestionamos todo eso”, señala, tras resaltar que parte de su labor es reportar baches, luminaria en mal estado, alcantarillas rotas.

Sin embargo, lamenta que hay vecinos que la critican. “Me dicen que no tengo nada qué hacer y que por eso estoy metida en esto; pero cuando algo se arregla bien que utilizan, como una calle que se inundaba y cuando lo repararon ya pasan y no se mojan sus pies y allí ya no dicen nada”.

Gloria Pérez Alonso, coordinadora del Consejo de Participación Ciudadana Sambulá Norte, igual ha tenido que soportar críticas por su labor y hasta le dicen que eso que hace es trabajo del alcalde. “Yo les digo que el alcalde no tiene una bola de cristal para ver el problema y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de reportar”.

Justo por el bienestar de su colonia decidió formar parte del consejo desde el cual ha enviado reportes al ayuntamiento para bachear calles, reparar luminarias o informar de un animal muerto en la calle.

“Como ciudadano uno debe reportar las necesidades que ve. Si veo una rejilla que se rompió lo reporto, aunque no sea en mi puerta”, dice Gloria Pérez, tras señalar que las autoridades, en este caso la dirección de Desarrollo Social municipal les da asesorías para que sepan a quién dirigirse o cómo llenar oficios al momento de hacer una solicitud.

Lourdes Silva Flores, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Chablekal desde hace 12 años, dice que, aunque muchos le señalan que no tiene porque hacer cosas pues ni siquiera es de Yucatán (nació en Guanajuato), su único interés es apoyar a su comunidad. — Jorge Iván Canul Ek

Lourdes informa que el consejo lo integran 25 personas, que tienen el orgullo de decir que gracias a sus gestiones se logró que, a través del programa “Hábitat por la humanidad” se construyeran catorce casas a personas que realmente lo necesitan. “Eso es un gran orgullo, pero también hemos logrado que pongan agua y luz en calles donde no había”.

“Lo que hacemos es gestionar, checar si hace falta agua o luz o carretera en algunas partes de la comisaría. Todo se gestiona y seguimos un procedimiento hasta que logramos que se ponga”, dice Lourdes, quien no duda en invitar a las personas a formar parte de los consejos en sus colonias.

