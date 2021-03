Mejoran el servicio

Entregan trabajos en la red eléctrica en el sur yucateco

El gobierno del Estado sigue apoyando a los pobladores del municipio de Oxkutzcab para crear las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo de esta zona de Yucatán, a través del impulso de proyectos como la construcción de la línea eléctrica de media tensión de la infraestructura hidroagrícola, así como el reparto de maíz para autoconsumo del programa Seguridad Alimentaria y la entrega de certificados del esquema Vivienda Social 2021.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, realizó una gira por ese municipio del cono sur del estado para supervisar dicho proyecto y distribución de apoyos, además de supervisar las entregas de mobiliario para escuelas, el equipamiento de escuela de Tiempo Completo, así como los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en esta demarcación.

En la cabecera de Oxkutzcab, el titular de la Sedesol supervisó las obras de tendido eléctrico de media tensión de la infraestructura hidroagrícola, las cuales una vez listas beneficiarán de manera directa a 418 usuarios de las unidades agrícolas de producción Plan Chac Pozo 3, 4 y 7.

Antes de atender la necesidad de mejoramiento de la línea eléctrica, la misma se soportaba en postes en mal estado y únicamente contaba con un conductor de bajo calibre, lo que ocasionaba que los equipos electrónicos, como bombas de agua, se quemaran o trabajaran de manera ineficiente.

Ante esto y como parte de esta obra, se cambiaron 132 postes y se pusieron líneas de media tensión, en una extensión de 6.2 kilómetros con una inversión cercana a los $10 millones para beneficiar a 33,199 personas.

Acompañado del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) zona de Ticul, José Manuel Castañeda Uscanga, el secretario de Obras Públicas (SOP), Virgilio Crespo Méndez, explicó que es de suma importancia crear las condiciones para que continúe el desarrollo de esta zona del estado, por lo que a través del trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) se generó este proyecto eléctrico.

Las obras efectuadas consistieron en la construcción de línea eléctrica aérea, suministro e instalación de postes de concreto, estructuras de media tensión y retenidas, además del tendido y tensionado de conductores, suministro de transformador y tierras físicas hasta una profundidad de 20 metros.

Al respecto, los representantes de las Unidades Agrícolas de Producción agradecieron al gobierno ya que, a pesar de las condiciones de la pandemia, se les pudo apoyar con esta inversión, con la cual se verán ampliamente beneficiados, puesto que los equipos electrónicos necesarios para sus labores trabajarán de mejor manera y con ello, se volverán más eficientes sus actividades en el campo.

Como parte de su gira de trabajo, Torres Peniche, acudió a los bajos del palacio municipal de Oxkutzcab para encabezar el “banderazo” de salida de los camiones cargados con sacos de 20 kilogramos de maíz para autoconsumo, con los que se apoya a 224,000 familias yucatecas de 75 municipios con la distribución de 8,900 toneladas del cereal, como parte del programa Seguridad Alimentaria, lo que significa una inversión de 61 millones de pesos.

Sobre ello, el titular de la Seder, Jorge Díaz Loeza, comentó que las entregas del programa Seguridad Alimentaria fueron dispuestas por el gobernador para mejorar sus condiciones nutricionales y en apoyo a su economía, ya que el año 2020 fue un año catastrófico debido a la pandemia y las graves afectaciones causadas por tres tormentas tropicales y dos huracanes, que provocaron fuertes daños a los cultivos de maíz.

En los 75 municipios incluidos en el programa, agregó Díaz Loeza, se entregarán casi 500,000 mil paquetes de maíz, repartidos en dos entregas casa por casa, siguiendo todas las medidas sanitarias sugeridas, por lo que en esta demarcación se beneficia a 3,000 familias con el reparto de 60 toneladas de este cereal, con una inversión de 408 mil pesos.

Para el inicio del reparto de sacos de maíz se cubrirán la cabecera municipal de Oxkutzcab, así como las comisarías de Xpotoit, Yaxhachén, Yaaxhom, Xul, Emiliano Zapata, Cinitún, Xohuayán, Huntochac, Xcobenhaltún, San José Kunché y Bombahaltún.

Posteriormente, el secretario de Desarrollo Social encabezó la entrega de certificados del programa Vivienda Social 2021 de esta demarcación, el cual tiene como objetivo abatir los márgenes de pobreza además de contribuir a que las familias beneficiadas tengan espacios más dignos en sus hogares, tema que ha sido una prioridad para el Gobierno estatal actual.

Para el caso de Oxkutzcab, con una inversión cercana a los 3.5 millones de pesos, se entregaron 43 certificados de acciones de vivienda, que se suman a las más de 21 mil acciones que han desarrollado en Yucatán, a fin de reducir las carencias relacionadas en este rubro para las personas en situación de pobreza mediante la construcción de acciones que incluyen cuartos dormitorios, sanitario y cocinas ecológicas, así como pisos firmes.

Es así, con acciones claras, reales y directas como el Gobernador Vila Dosal cumple con los yucatecos. A nombre de Vila Dosal, seguimos trabajando y construyendo para beneficio de los yucatecos, enfatizó Torres Peniche.

Al interior del palacio municipal, el titular de Sedesol, junto al presidente municipal interino de la demarcación, Raúl Pacheco Parra, constató la entrega de mobiliario a planteles educativos y equipamiento para escuela de Tiempo Completo, con el objetivo de que, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, los maestros y alumnos puedan regresar a tomar clases presenciales en instalaciones adecuadas y mejorar la calidad de la educación en este municipio.

En este municipio, explicó la titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, son 11 las escuelas beneficiadas con la entrega de 1,149 piezas de mobiliario, entre los que se encuentran pintarrones, mesas, sillas, mesas trapezoidales y otros artículos. Lo anterior significó la aplicación de casi 1 millón de pesos, recursos que se destinaron a planteles que se ubican en comisarías como Yaxhachén, Emiliano Zapata, Xul y en la cabecera municipal.

También, el titular de la Sedesol corroboró la entrega de equipamiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo a planteles de este municipio, en donde se equipó a 2 colegios del municipio dentro de este esquema, con una inversión de casi 25 mil pesos. Estos planteles se equiparon con material de protección civil, equipo de supervisión para los alimentos, artículos de limpieza, baterías de enseres de cocina, mobiliario, mesas, sillas, entre otros.

Cabe recordar que, a través del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se beneficia a 16,508 alumnos de 49 municipios y se sigue entregando mobiliario escolar para apoyar a 367 escuelas de 79 demarcaciones.

Por otra parte, el director del Instituto para el Desarrollo y Certificación Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), Luis Jorge Montalvo Duarte, detalló que en este municipio se invirtieron casi 13.5 millones de pesos para realizar obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en favor de 5,813 alumnos de 23 planteles. Respecto a la ampliación de espacios educativos, detalló, se han construido 6 aulas nuevas, 3 de ellas corresponden a las comisarías de Xul y Emiliano Zapata y el resto en la cabecera municipal.

Para finalizar esta gira, Torres Peniche visitó el hogar de Guadalupe del Carmen Góngora Canul, quien es beneficiaria de una habitación inclusiva como parte del programa Vivienda Social, el cual contribuye a mejorar las condiciones de vida de ella y de su hijo de 31 años de edad, quien es una persona con discapacidad y necesita silla de ruedas para desplazarse.

Guadalupe del Carmen agradeció la entrega de este cuarto habitación y explicó que, debido a la situación en la que se encuentra, no habría podido construir algo así, ya que es viuda y tiene que mantener a sus cuatro hijos, para lo que no recibe ningún otro apoyo.

“Este cuarto cuenta con una rampa porque cuando le dije al personal del Gobierno del Estado que tengo un hijo con discapacidad, me sugirieron incluirla para que mi hijo pueda acceder con mayor facilidad. Ahora es más fácil, un gran apoyo y alivio porque lo puedo meter y sacar en su silla de ruedas, de manera más rápida”, aseguró la originaria de Oxkutzcab.

Góngora Canul indicó que por mucho tiempo había solicitado ayuda de este tipo y este año por fin llegó. “Cuando me avisaron que fue autorizado, me sentí contenta porque la casita donde estoy ya se está cayendo y no tengo para repararla porque es de paja y el guano está caro. Yo no cuento con esos recursos para hacer mejoras en mi casa”.

Por último, la mujer de 51 años de edad, externó su agradecimiento al Gobierno del Estado por el apoyo recibido, ya que, expresó, con este nuevo cuarto, su condición de vivienda mejorará. “Le doy muchas gracias al Gobernador por apoyarme con este cuarto. Agradezco lo que hace porque veo que responde a los problemas de la gente”, finalizó.

