Mejorar las clases

La escuela en la “nueva normalidad” (y II)

Por Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Es el momento de analizar nuestras clases presenciales tan criticadas. Pero, ¿eran tan buenas como las recordamos? Definitivamente no. Pero hoy al verla desde afuera, podemos mejorarlas para que en el futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, resurjan mejoradas, evolucionadas, más competitivas en este tiempo de frialdad tecnológica.

Trabajemos en una estrategia para que las clases no sean tan aburridas, monótonas, tan sin significado, sin entusiasmo, terriblemente rutinarias, odiosas. Enfrentémoslo y mejorémoslo. Busquemos el asombro, el descubrimiento de la belleza del mundo y de la vida.

Hoy estamos como en esas sociedades primitivas. Las computadoras que son máquinas que fueron diseñadas para ayudar al hombre, empiezan a suplirlo. Cada vez es más común encontrarse con jóvenes que no saben las tablas de multiplicación; y es que en la escuela se ha satanizado el uso de la memoria.

¿Para qué quiero aprender a multiplicar si ahora mi computadora resuelve cualquier operación aritmética que se me presente? ¿Para qué quiero aprender a escribir respetando las reglas de la ortografía si mi computadora tiene corrector ortográfico? La ortografía y las operaciones aritméticas manuales son cosa del pasado.

El celular o como se le llama ahora “teléfono inteligente” sirve para muchas cosas e, irónicamente, el menor de sus usos es para hablar por teléfono. La tecnología G.P.S. te da en un instante y de manera continua la posición exacta en donde te encuentras en el planeta. Es de gran utilidad, por ejemplo en la navegación marítima. Pero es necesario saber usar el sextante por si lo electrónico falla.

En otras palabras, hay que saber los procesos y método por medio de los cuales las cosas se obtienen, a pesar de que las computadoras ahora realizan todo tipo de cálculos y a una velocidad vertiginosa que sobrepasa la velocidad del cerebro humano. Sin embargo, nunca hay que olvidar que fueron precisamente cerebros humanos los que lograron la creación de la inteligencia artificial, tan valorada y admirada ahora. Las redes sociales en estos tiempos aplauden y admiran el éxito instantáneo. Ya no se considera una virtud tener éxito como resultado de arduo trabajo y disciplina.

Hoy día se dice: “La educación memorística no sirve, hay que enseñar a razonar”. Por supuesto, esto siempre se ha recomendado; pero se parte del uso de la memoria, al menos para los detalles más elementales del conocimiento. Una de las herramientas más utilizadas por los educadores es la taxonomía de Bloom que, en su versión modificada, jerarquiza los niveles de complejidad de la siguiente manera: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y, en el nivel más alto, crear. Es decir, el nivel de complejidad menor está en recordar, o sea usar la memoria.

Y es que, aunque lo ideal es que los alumnos razonen y apliquen, hay cosas que son irremediablemente resueltas por la memorización. Por ejemplo: ¿de qué manera se pueden aprender los verbos irregulares en inglés, si no es memorizándolos?

La escuela, como muchos otros aspectos de la sociedad, se ha tenido que reinventar.

En días pasados, la Secretaría de Educación Pública publicó las estrategias que seguirán las escuelas para poder seguir funcionando. Se mencionó que se usarán la radio y la televisión como herramientas de apoyo a la enseñanza. La intención es no exponer ni a los alumnos ni a los maestros a más contagios de Covid-19. Pero se pueden buscar alternativas, que proporcionen acceso a la tecnología, sin perder de vista que lo que no podemos eliminar es el trabajo directo de los docentes. Lo presencial no debe eliminarse. Podemos, en cambio, pensar en alternativas que combinen los dos aspectos: el presencial y el virtual.

Por ejemplo:

1) Que los maestros vayan a la escuela, a recibir y entregar trabajos que previamente fueron explicados en clases virtuales, pero cuyas evidencias deben ser revisadas y retroalimentadas de manera directa. Podría hacerse que los padres de familia, acudan a entregar las tareas de sus hijos y que recojan las tareas ya revisadas y retroalimentadas por los maestros.

2) En las comunidades que no tengan TV o radio, el maestro puede recoger las tareas que los padres entregan y dejar las nuevas, determinando un día y un lugar especial para esto. Los alumnos no irían a la escuela, sólo el maestro.

3) Es importante enseñar biología, historia y geografía, matemáticas, etc. Pero más importante es aprender y no perder la capacidad de asombrarnos por el mundo. Ser justos, ser decentes, no hacer daño y sobre todo, encontrar nuestra razón de vivir. Aquello que demandará lo mejor de nosotros y nos permitirá vivir cómodamente y satisfechos con nosotros mismos.

No es culpa de nadie lo que pasa hoy. Busquemos soluciones, caminos, no protestas ni reclamos. Todas las acciones que se lleven al cabo requieren de la buena voluntad de todas las partes para llegar al éxito en esta situación tan especial que nos ha tocado vivir. Hoy más que nunca, debemos entender que la escuela y los padres de familia estamos trabajando para el bien común: la educación significativa de los jóvenes que son el futuro de la nación.

Sólo trabajando juntos y haciendo de lado las actitudes mezquinas llegaremos a buen término y saldremos avantes, como siempre: pensando en el bien de los jóvenes.— Mérida, Yucatán.

leconser@yahoo.com

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado.