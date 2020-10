Mejoras a la reserva de Cuxtal

Adquirirán más de mil hectáreas por el Tren Maya

El Tren Maya no solo será un beneficio para la población del Sureste, también remediará errores cometidos en el pasado, cuando se hicieron obras sin visión responsable con el medio ambiente; prueba de ello es Cuxtal, en Mérida, donde se adquirirán 1,112 hectáreas periféricas a la zona de conservación y se restauraran otras 100 de bancos de materiales o sascaberas abandonadas, informó ayer Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“El Tren Maya podrá consolidarse como un proyecto de desarrollo integral, con sustentabilidad ambiental y ecológica, porque se convertirá en una oportunidad para que las poblaciones planeen sus territorios con una perspectiva ecológica y comunitaria”, agregó María luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Kopomá, donde participó en la reunión de avances del proyecto ferroviario junto con Jiménez Pons.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la ceremonia en compañía del gobernador Mauricio Vila Dosal en San Bernardo, Kopomá, alrededor de las 13:30 horas, cuando llegó procedente de Campechem donde encabezó otro acto similar, pernoctó en Yucatán para continuar hoy la supervisión de los trabajos del Tren Maya, y en su mensaje político como jefe de la nación expresó:

“No se puede actuar con irresponsabilidad, con politiquería, se requiere alteza de mira, de grandeza, no sólo ser hombre de Estado, aspirar a ser hombre de nación, porque los intereses personales, de grupo o partidistas, por legítimos que sean, nunca pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación”.

A propósito del tema López obrador agradeció al gobernador “porque estamos trabajando de manera coordinada, independientemente de las diferencias político-partidistas, hemos sabido hacer a un lado lo partidista, no se trata de banderías partidistas. Cuando uno tiene una responsabilidad en el gobierno, tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, no se puede ser sectario”.

En la supervisión de obra del Tren Maya, tramo 3 Calkiní-Izamal, Manuel Muñozcano Cardoso, representante de Grupo AZVI, recordó que en esta etapa se invierten $10,192 millones, y se emplea directamente a unas 700 personas.

Para iniciar el evento se presentó un vídeo con un resumen de los trabajos realizados. Participaron como oradores, además del representante de la empresa y los funcionarios federales antes citados, el gobernador y el Presidente con el discurso que más duró de todos, al hablar durante 40 minutos, recordando sobre todo los apoyos que su gobierno ha enviado a Yucatán.

En su turno, Jiménez Pons destacó que el trazo del Tren Maya es resultado de una visión responsable con el medio ambiente, prueba de ello es lo logrado con la reserva ecológica de Cuxtal, con un convenio del que están orgullosos y significa un trabajo que servirá para que la reserva que estaba amenazada por problemas, como depósitos ilegales de desechos, basureros al aire libre, tala ilegal, contaminación del manto acuífero que dota a Mérida, se salve.

“En los últimos años se había descuidado ese pulmón verde, pero en este convenio nos coordinamos los tres niveles de gobierno para restaurar la reserva, ampliar su territorio y proteger su biodiversidad”, añadió.

El funcionario señaló que este proyecto busca, en consecuencia, contrarrestar el deterioro de años de descuido, contempla la adquisición de 1,112 hectáreas periféricas a la zona de conservación y se restauraran 100 hectáreas de bancos de materiales o sascaberas abandonadas.

Luego destacó que este acuerdo es prueba y testimonio de que por donde pasa el Tren Maya hay vocación y trabajo orientado específicamente al cuidado ambiental, que están dispuestos a ponerse de acuerdo todos y para que todos ganen en el proyecto.

Otra acción que estamos considerando para que tengan derrama económica en las comunidades de Yucatán es el Programa de Desarrollo Turístico de la ruta Puc, añadió; queremos aprovechar de manera responsable el patrimonio histórico y natural de la región.

“Queremos desarrollar un turismo cultural en beneficio de las comunidades de la zona, garantizar el acceso a la cultural a nuestro acervo histórico enriquecido por las campañas de salvamento arqueológico que hemos estado haciendo con el INAH, y que han encontrado aquí, solo en el ramo tres, 669 monumentos arqueológicos en las zonas aledañas a este tramo”, precisó.

María luisa Albores calculó que el Tren Maya recibiría más de 24 millones de pasajeros en 2023 y que abre un sinfín de oportunidades también en lo ecológico y lo comunitario, no sólo para el desarrollo del Sureste.

Por ejemplo, mencionó que la Conafort ya desarrolló 14 planes de manejo forestal en más de 61,000 hectáreas, en áreas de influencia del Tren Maya, lo que asegura que las zonas forestales se mantengan como tales. “Seguiremos viendo la hermosura del cedro, la coba, las ceibas, el zapote, la palma sabal y hojas de ramón por citar ejemplos”.

También anunció que los integrantes de Sembrando Vida ya están presentes en 76 ejidos, con más de 5,000 sembradores por donde pase el tren, “decirles que en el sureste tenemos 450,000 hectáreas que significa 180,000 empleos permanentes de campesinas y campesinos, del total de este proyecto que es Sembrando Vida de un millón 75 mil hectáreas”. “Con todo lo anterior, el Tren Maya podrá consolidarse como un proyecto de desarrollo integral, con sustentabilidad ambiental y ecológica, porque se convertirá en una oportunidad para que las poblaciones planeen sus territorios con una perspectiva ecológica y comunitaria”, afirmó.

El gobernador manifestó que ante los momentos complicados que viven los yucatecos, es un proyecto que detonará el desarrollo económico y social del estado y viene a encabezar la reactivación económica de Yucatán, con la generación de nuevos empleos que ayudarán a combatir la pobreza y a eliminar las brechas de desigualdad.— David Domínguez Massa

Vila Dosal estatal indicó: “Quiero agradecerle nuevamente, señor Presidente, por confiar una vez más en Yucatán, y es que además de los empleos que generará esta obra en su etapa de construcción y operación, Yucatán contará con una fuente adicional de empleos, ya que seremos sede de las oficinas centrales del Tren Maya. Es una obra que por mucho tiempo habíamos estado gestionando y hoy, gracias a su apoyo, será una realidad. Junto con este Tren Maya vendrá a detonar el turismo y los servicios logísticos del estado, y estaremos fortaleciendo las capacidades del estado por mar y tierra”, agregó.

A manera de ejemplo, el gobernador indicó que con la nueva ampliación podrán entrar barcos de hasta 100,000 toneladas de carga, cuando hoy solamente se permiten barcos de 45,000 toneladas, mientras que con la ampliación del canal de navegación, se podrá recibir barcos de nueva generación de hasta 10,000 pasajeros, cuando hoy se pueden recibir cruceros de 3,500 pasajeros.

López Obrador reiteró su respaldo a Yucatán y su gente, especialmente ahora ante la situación actual, por la cual dijo que apoya al estado con por ejemplo, el programa de Mejoramiento Urbano de Progreso, que incluye la mejora a servicios públicos, obras en calles y de vivienda, esquema que se extenderá el próximo año a seis municipios más: Chemax, Izamal, Maxcanú, Mérida, Tinum y Valladolid, que están relacionados con el paso del Tren Maya.

Entre la larga lista de apoyos que recordó haber mandado a Yucatán, el Presidente comentó que de lo no informado aún era que ahora con la pandemia se decidió apoyar a Yucatán con créditos, “no créditos comerciales, convencionales, sino de apoyo a las pequeñas empresas, aquí se entregaron 16,000 créditos a pequeñas empresas familiares en los últimos seis meses, de a 25,000 pesos cada uno”.

El mandatario añadió que para el sector formal e informal de la economía, se destinaron con este propósito, alrededor de $400 millones, los cuales son créditos a la palabra; “por eso puedo decir que los 16,000 beneficiarios ya recibieron sus apoyos, los 25,000 pesos sin trámites, sin papeleo, solo a la palabra, porque lo que cuenta más, la riqueza de México, de Yucatán, es la honestidad de su pueblo”.

López Obrador agregó que además se dieron tres meses de gracia, empiezan a pagar alrededor de 800 pesos mensuales y terminarán de pagar en tres años, “no hay ningún crédito así, nunca en la historia se han otorgado a este número de empresas y en esas condiciones, hay que decirlo y ofrezco respeto, los banco comerciales no dan crédito a las pequeñas empresas, ya no tienen esa función que antes tenían los bancos, ahora viven más de otras operaciones para no meterme en honduras”.

Progreso

El Presidente habló el programa de Mejoramiento Urbano de Progreso.

Otros municipios

El programa incluye la mejora a servicios públicos, obras en calles y de vivienda del puerto, y este esquema se extenderá el próximo año a seis municipios más: Chemax, Izamal, Maxcanú, Mérida, Tinum y Valladolid, que están relacionados con el Tren Maya, dijo.

Créditos

Por la pandemia se entregaron 16 mil créditos a pequeñas empresas familiares en Yucatán, agregó.