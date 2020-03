Mejores espacios para la docencia

Entregarán nuevo mobiliario a 337 escuelas públicas

Más de 39,000 estudiantes de 337 escuelas públicas de nivel básico contarán en breve con 26,620 piezas de nuevo, moderno mobiliario que ayer empezó a entregar el gobernador Mauricio Vila Dosal.

La inversión total asciende a $17 millones, cifra que es tres veces mayor a la que destinaba la administración estatal anterior, que era de $5 millones, se informa en un comunicado.

Vila Dosal visitó la primaria “Benito Juárez García” de la colonia Santa Rosa, en el sur de esta ciudad, para entregar los primeros 226 artículos, entre pizarrones, sillas de paleta y sillas y mesas, que renuevan el mobiliario de ese plantel.

En la ceremonia, el gobernador llamó a estudiantes, padres de familia, maestros y directivos a reforzar las medidas de prevención e higiene para proteger la salud de los niños ante enfermedades como el coronavirus Covid-19 y, de manera particular, no enviar a los menores a la escuela si presentan síntomas de enfermedades de vías respiratorias.

“Es tarea de todos tomar las debidas medidas de higiene, no es para alarmarse, es algo que va a llegar, pero que pasará. Es importante no difundir noticias falsas y mantenernos informados a través de fuentes del gobierno estatal y Federal para que la información que difundamos sea para cuidarnos y no generar rumores”, aseveró Vila Dosal en presencia de la secretaria de Educación del Estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo.

El jefe del Ejecutivo señaló que su administración seguirá gestionando apoyos a favor de la educación del estado.

Muestra de ello es el establecimiento de programas como Impulso Escolar, dijo, que en el actual ciclo escolar repartió 247,219 paquetes de útiles escolares que, en el caso de primaria, incluyeron dos camisas de uniforme, un par de zapatos y una mochila, apoyo que representa un ahorro de 1,700 de pesos para los padres de familia por cada pequeño.

De igual forma, el gobernador indicó el esquema “Ver bien para aprender mejor”, en el que se realizarán exámenes de vista a los alumnos de educación básica, el cual entrega anteojos a todos los estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria que lo necesiten, a fin de que nada impida el desarrollo escolar de cualquier niño yucateco.

Vila Dosal recordó que el año pasado se realizó el mantenimiento general de la mitad de las escuelas del estado e informó que este año se atenderán otros planteles que tengan necesidades.

En representación de los padres de familia, Jasiel Chacón Salazar agradeció al gobernador por los apoyos dirigidos a esta primaria, la cual cuenta con una Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), educación artística, educación física y, además, este año se logró la incorporación de la enseñanza del idioma inglés.

“Agradecemos este incentivo que aportará a la constancia de la educación, los padres de familia nos sentimos apoyados, escuchados y respaldados cuando nuestros hijos reciben apoyos como esta entrega de mobiliario y le podemos asegurar que la mejor manera de aprovechar el recurso que nos provee, será dando resultados”, indicó la madre de familia.

Inicio

El gobernador Mauricio Vila Dosal inició la entrega de mobiliario en las escuelas.

Primaria

En la primaria “Benito Juárez García” de la colonia Santa Rosa, en el sur de esta ciudad, entregó 226 artículos, entre pizarrones, sillas de paleta y sillas y mesas, que renuevan el mobiliario de ese plantel.

Incentivo

“Agradecemos este incentivo que aportará a la constancia de la educación, los padres de familia nos sentimos apoyados, escuchados y respaldados cuando nuestros hijos reciben apoyos como esta entrega de mobiliario y le podemos asegurar que la mejor manera de aprovechar el recurso que nos provee, será dando resultados”, indicó una madre de familia en la ceremonia oficial.

Piezas totales

En total se entregarán 26,620 piezas de nuevo mobiliario en 337 escuelas públicas de nivel básico de Yucatán, en las que el gobierno del estado erogó 17 millones de pesos.

Síguenos en Google Noticias