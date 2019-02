Menos carga vial en el Centro en el rediseño de Situr 

Puntos de enlace

Para el rediseño de las rutas del Sistema de Transporte Urbano (Situr) se planteó de manera acertada un sistema de Circuito Colonias, Circuito Metropolitano, Circuito Periférico y radiales que conecten dichos circuitos hasta llegar al Centro, informó Aref Miguel Karam Espositos, director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Dependiendo de la demanda, dijo, estas vialidades podrían conectarse y hacerse transversales a lo largo de la ciudad, con centros de transferencia en el Periférico para que la mayoría de las unidades que vienen de distintos sectores no tengan que llegar al Centro, sino a estos puntos, se realice el transbordo y puedan tomar sus rutas.

“Es un poco la idea de este rediseño que se desarrolla en Situr, me parece que es el adecuado. Puede haber mejoras en esto como: ¿qué tipo de unidades?, ¿cómo hacerlo?, es algo que puede ser mejorado”, aseguró.

Tecnología

Otro componente importante y ya previsto es adecuar una forma de medidas jurídicas y legales. La Ley de Transporte considera todavía rutas urbanas y suburbanas cuando realmente Mérida ya es una metrópoli.

Es necesario también tomar en consideración lo que se requiere de infraestructura para que esto funcione de manera adecuada, dijo Karam Espósitos; en primera instancia son monitores, saber dónde están las unidades y las inspecciones. Eso se debe hacer con tecnología y no sacar miles de inspectores a las calles para que revisen muchas cosas que son complicadas de vigilar.

“Esos recursos tecnológicos facilitan la vigilancia al mismo tiempo que nos permiten transparentarlo al ciudadano y (que) sepa dónde va a pasar una unidad, a qué hora… es algo que puede ayudar tanto a la flota como al usuario”, indicó.

El funcionario precisó que actualmente el Situr cuenta con 1,509 unidades o concesiones en 224 rutas entre autobuses y Vans. Es lo autorizado en el transporte público.

Se calcula que por cada unidad que está en operación se necesitan 2.5 ó 2 operadores; entonces se tienen entre 3,000 y 3,500 de estos.

Registros

Karam Espósitos recordó que se contaba con un número de carteras registrado en la unidad de inversión federal que se perdió desde 2017 porque no se llevó al cabo el proyecto.

Al no haberse realizado, dijo, se pierde el registro en la cartera. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, hay que gestionar de nuevo para que se obtenga este registro y luego ir a los recursos federales para poder bajar más fondos.

También señaló que el Estado debe generar la infraestructura adecuada en la ciudad, como carriles preferentes, semaforización inteligente, paralelos adecuados para hacer que este sistema sea más eficiente, pues hoy pasa que el camión va en la misma vía que los coches, motos y bicicletas, de manera que te atrasas.

“Esperamos que con este nuevo proyecto de rediseñar la ruta se disminuya el número de unidades que se requieren para prestar un servicio eficiente. Así estaba originalmente planeado y el fin es mejorar el sistema”.

Hay que empezar o tratar de ver el transporte público, la movilidad de la ciudad muy vinculada al desarrollo urbano porque a final de cuentas están íntimamente ligados, señaló.— Luis Iván Alpuche escalante

Sistema Unidades de transporte

El director de la Comey dijo que el Situr cuenta con 1,509 unidades en 224 rutas.

Operadores

Se calcula que por cada unidad en operación se necesitan 2.5 ó 2 operadores; entonces se tienen entre 3,000 y 3,500 choferes.

Mezcla de recursos

En cuanto a la modernización del servicio dijo: haciendo la mezcla de recursos federales, estatales y privados podremos integrar el recurso que se requiere para rediseñar las rutas, armar una estructura completa de transporte, poner vehículos adecuados y, la gran aportación del sector privado, el cambio de las unidades y establecer medidas tecnológicas para mejorar el sistema.

Infraestructura

El Estado debe generar la infraestructura adecuada en la ciudad, como carriles preferentes.