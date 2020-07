Mercados ajustarán horarios

Algunos locales estarán cerrados el fin de semana

En cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias emitidas por el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida informa que a partir de hoy jueves se aplicará un nuevo horario en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito a fin de contribuir a reducir la movilidad y minimizar los riesgos de contagio y propagación del coronavirus.

Según un comunicado, el nuevo horario será de seis de la mañana a tres de la tarde. Anteriormente esos centros de abasto abrían a las 3 a. m., pero ante la restricción de circulación hasta las cinco de la mañana que dio a conocer el gobierno, se corrió la hora de apertura a las 6 a. m.

El Ayuntamiento, con la aprobación de los locatarios, determinó que los locales catalogados como giros no esenciales estarán cerrados los sábados y domingos. Solo laborarán de lunes a viernes en el horario citado.

Los establecimientos de productos básicos como carnes, frutas y verduras seguirán laborando de lunes a domingo, también de 6 a. m. a 3 p. m.

Como se recordará, al inicio de la Ola 1 de reactivación económica se estableció que los locatarios de estos mercados reabrieran sus negocios de 3 de la mañana a 3 de la tarde.

Se recuerda a la ciudadanía que no se permitirá la entrada a nadie que no porte cubrebocas y se seguirá manteniendo estricto control de acceso, a fin de no saturar los pasillos de los mercados.

De igual manera se pide a la población acudir solos, sin el acompañamiento de menores de edad, personas mayores y embarazadas, ya que son consideradas como población de riesgo para el contagio del Covid-19.