Mérida, con alta tasa tecnológica

Factores clave para reducir la brecha digital

Para reducir la brecha de uso de internet entre los mexicanos hay que valorar si la no utilización es por falta de equipos o desinterés. Hay que recordar que no a todos les gusta, quienes no tienen interés en usarlo —como los adultos mayores— no es tanto que no lo puedan hacer, sino voluntad de querer, señaló Rubén López Arceo, presidente nacional de Uniendo Empresas de Tecnología.

¿Estamos en el rango de los países que más usan internet?, se le preguntó.

—Muy abajo, nos falta la infraestructura para decir como país. Hay ciudades muy relevantes, como Guadalajara, Querétaro, Puebla; Yucatán está haciendo lo propio, está creciendo, pero el país no solo son estas ciudades, hay 32 estados con características muy diferentes, zonas montañosas, desiertos, es difícil, es grande el país. Hay países muy pequeños que incluso cabrían en la Península. Estamos dando los pasos e insisto, me gustaría que esto se acelere.

¿Existe un “boom” de tecnología en Yucatán?

—Desde el gobierno y el sector empresarial hasta las universidades, esa triple hélice como se le conoce, todos se han puesto las pilas en el tema de tecnología, porque eso hace más eficientes sus procesos. Mérida sí está dentro de las primeras cinco ciudades con más tecnología.

¿En qué se utiliza el internet?

—En la Encuesta Nacional del Uso de Tecnología en los Hogares se menciona que hay tres actividades primordiales en las que la gente usa el internet: 90% es entretenimiento, otro 90% para comunicación, como WhatsApp, correos o mensajes, y 86% para bajar información. Hay unos 15 rubros más, pero estos tres son los más preponderantes.— Luis Iván Alpuche Escalante

¿Cuál es el temor principal del mundo de la tecnología? ¿Un apagón?

—Hay datos que no tenemos que aprender, como los números telefónicos, pues ahora los tenemos en la memoria de un celular, pero bien se pueden tener en una libreta. “Es como en las computadoras el disco duro y la memoria RAM; si lo puedes tener en el disco duro, ¿para qué lo tienes en la memoria RAM?”.

—De todos los avances que podemos tener, no hay temor, por el contrario, los que saben calculan que en 2040 se dará el año de la singularidad; es decir, el momento en que la inteligencia de las máquinas será igual y empezará a superar la inteligencia humana, a eso vamos a llegar.

—Hoy parece un tema imposible de este evento, pero desde que estuve en las aulas en 1985 una de las maestras, en las clases, ya nos hablaba de cómo debíamos entender la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial

