Mérida, con clima caluroso a muy caluroso para este lunes 4 de mayo

El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos UADY informa que para este lunes 4 de mayo se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo de mayormente despejado a medio nublado.

Se prevén posibles lluvias aisladas en el este del Estado y soplarán vientos del este y noreste en la costa y del este y sureste en el interior del estado. La temperatura mínina esperada de 23 C a 25 C con temperaturas máximas esperadas de 31 a 33 C en la costa y de 37 C a 40 C en el interior del Estado.

Te puede interesar: Militares reciben equipo hospitalario en Mérida

Cabe recordar que este domingo dominó un ambiente de caluroso a muy caluroso durante el día, con cielo de medio nublado a mayormente despejado.

También se presentaron algunas lluvias aisladas en el centro, este y noreste del Estado por la tarde, la brisa del mar logro llegar a la ciudad de Mérida refrescandola.