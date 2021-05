Mérida, con temperaturas de más de 40° este miércoles 5 de mayo

Para este miércoles 5 de mayo, continuara el ambiente de muy caluroso a caluroso en extremo; con vientos del este en la costa y del sureste en el interior de estado.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer son de 21° C a 26° C y las temperaturas máximas esperadas son de 34° C a 36° C para la costa. En el Interior del estado se esperan temperaturas de 36° C a 39° C; y de 38° C a 41° C para Mérida y su zona metropolitana en las primeras horas de la tarde.

Temperaturas en Mérida del martes 4 de mayo

Este martes 4 de mayo, el ambiente fue de muy caluroso a caluroso en extremo con cielo de medio nublado a despejado. También se presentaron vientos del sur y sureste cálidos.

La temperatura máxima reportada en Mérida en la estación CIAFEME Nororiente fue de 41 ° C la más alta de la presente temporada de calor y sequía para la zona Nororiente de Mérida; de acuerdo con información de Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY.