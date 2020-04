Mérida en fotos tras el anuncio del cierre de negocios no esenciales

MÉRIDA.- Este miércoles, un día después de que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que deberán permanecer cerradas las empresas cuyas actividades no se consideren esenciales, en el Centro Histórico solo algunos de estos negocios abrieron sus puertas.

Fotos de Valerio Caamal. Fotos de Adriana Carillo. Fotos de Adriana Carrillo. ❮ ❯

El pasaje Emilio Seijo, uno de los andadores comerciales más concurridos del centro y donde hay almacenes, mercerías, zapaterías y tiendas de disfraces, entre otros negocios, la mayoría bajó sus cortinas.

La gente también fue poca comparada con otros días en que hombres y mujeres se aglomeran para hacer sus compras.

Así se veía la Plaza Grande

En la Plaza Grande y sus alrededores la situación es similar: aunque el Coppel y una que otra tienda de artesanías sí abrió. Una de estas tiendas, situada bajo los portales en la llamada Casa del Agualcil, fue de las que mantuvo abiertas sus puertas.

“Lo único que necesito es que nos den una hoja simple que diga que necesitamos cerrar por cuestiones de la emergencia sanitaria. Con esa hojita que me manden, yo cierro inmediatamente, les pago a mis muchachos y nos vemos”, expresó Perla Brisa Pérez, representante legal del negocio.

“Hasta que no haya una declaratoria ni salga en el Diario Oficial de la Federación, esto no está vigente; además, es una emergencia sanitaria no una contingencia, lo que quiere decir que tenemos que pagar un mes de salarios a parte del mes que ya pagamos, y cuando se decrete la contingencia sanitaria va a ser un mes más de pago de salario. Allí nos vamos a llevar tres meses, y nosotros no contamos con el capital. Ya pedimos prestado, ya fuimos al banco, incluso estoy a punto de hipotecar mi casa. Hasta qué punto podemos nosotros apegarnos a la ley y que la ley pues también nos tenga en consideración.

Otros operativos en Mérida

Añadió que su negocio, el cual depende completamente del turismo, desde hace un mes está pagando a sus empleados sin que haya venta.

Operativos similares se llevaron al cabo en los parques de Santa Lucía, De la Madre, Hidalgo y Eulogio Rosado, aunque en este último la gran mayoría no hizo caso.

La mayoría de los negocios del Portal de Granos también amanecieron cerrados, al igual que muchos comercios de la calle 65 entre 56 y 60, de la calle 58 entre 63 y 67, y de la 60 entre 67 y 63.

