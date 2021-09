“Mérida es una sola”

Asume funciones el nuevo cabildo del municipio

“A los grandes retos y desafíos de Mérida propongo una convocatoria abierta para que todas y todos busquemos las soluciones; para que más allá del enojo, del discurso agitador o del grito instintivo, diseñemos mejores políticas públicas, más eficientes e impactantes que vayan poco a poco resolviendo nuestros problemas”, ese fue el llamado del alcalde Renán Barrera Concha durante la sesión solemne de cabildo en la cual rindió compromiso constitucional para el período 2021-2024.

La ceremonia, en la cual también rindieron compromiso los regidores del cabildo, se llevó al cabo anoche en el auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”, a la cual asistieron en calidad de invitados de honor los titulares del ejecutivo, legislativo y judicial en el estado, Mauricio Vila Dosal, Victor Hugo Lozano Poveda y Ricardo Avila Heredia.

También estuvieron presentes los representantes de las fuerzas armadas, marina y guardia nacional en la entidad, así como presidentes de cámaras empresariales y los ex alcaldes de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, Luis Correa Mena, Manuel Fuentes Alcocer, Xavier Abreu Sierra, César Bojórquez Zapata y María Fritz Sierra.

Los honores de ordenanza a la bandera estuvieron a cargo de escolta y banda de guerra de la Policía Municipal de Mérida, la interpretación del himno nacional corrió a cargo del tenor yucateco Miguel Mena.

Tras haber rendido compromiso constitucional como alcalde de Mérida para un segundo período consecutivo, de 2021 a 2024, Barrera tomo compromiso constitucional al nuevo cabildo integrado por los ciudadanos Diana Mercedes Canto Moreno (síndica municipal); Alejandro Iván Ruz Castro (secretario municipal); Hilda Paulina Peniche Rodríguez, Álvaro Cetina Puerto, María Gabriela Baqueiro Valencia, Rafael Rodríguez Méndez, Celia María Rivas Rodríguez, Raúl Fernando Escalante Aguilar, Mariana Gáber Fernández Montilla, Ricardo Eligio de Jesús Ascencio Maldonado, María Fernanda Vivas Sierra, Gabriel Barragán Casares, Ana Gabriela Aguilar Ruiz , Óscar Eduardo Medina Cruz, José Orlando Pérez Moguel, Eliza Johanna Zúñiga Arellano, Fernando José Alcocer Ávila y Gloria Kareny Valle Ricalde.

Tras someter a votación del nuevo cabildo el nombramiento y aprobación del cargo de secretario a Alejandro Ruz Castro, éste sometió a votación la propuesta de llevar al cabo la primera sesión ordinaria de cabildo hoy a las 9 horas en el patio central del Centro Cultural de Mérida “Olimpo”.

“Quisiera comenzar por decir, que no hay en Mérida persona más agradecida y obligada que yo. Nací y crecí en esta ciudad y he recibido tres veces la confianza de mis conciudadanos para encabezar el cuidado de los bienes comunes. Me siento tres veces honrado, tres veces agradecido, tres veces obligado a dar siempre más”, dijo Barrera Concha.

“Mérida es una sola porque quiere unir a las diferencias. Unirlas en torno al respeto, al diálogo, a la convivencia de nuestras virtudes, y al ejercicio de nuestros derechos. Mérida es una sola, pero es verdad que está compuesta por una multiplicidad de personas, grupos, orígenes, géneros, idiomas, razas y niveles de desarrollo”, apuntó.

El alcalde se comprometió a usar los recursos públicos de manera correcta, eficiente, transparente y sobre todo destinarlos a los aspectos estratégicos que la sociedad demande; a velar por el buen funcionamiento urbano, al adecuado desempeño de los servicios públicos, a aumentar su cobertura con los mayores estándares de calidad; a usar todos los recursos para mantener los índices de seguridad ciudadana y disipar todas las dudas que existan en la acción de la policía de Mérida.

“Estaremos trabajando en un programa de modernización, equipamiento y sobre todo capacitación para todos sus elementos policíacos, de modo que esta corporación siga siendo un referente de indicadores positivos para nuestra ciudad. No es menos lo que han pedido nuestros conciudadanos. No es menos lo que les vamos a entregar”, dijo el primer edil.—Emanuel Rincón Becerra

“Con el gobernador Mauricio Vila Dosal me unen la responsabilidad del origen y el compromiso con el pueblo. Los meridanos y los yucatecos merecen que se tomen decisiones importantes en su favor y que las políticas de gobierno generen bienestar” aseguró.

Ediles

