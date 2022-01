MÉRIDA.- Cuando sonaba en la madrugada el teléfono del domicilio del exatleta Jorge Carlos Concha Gamboa y su esposa Teresa de Jesús Garma Sosa, no dudaban en ir a contestar porque pensaban que se trataba de una emergencia familiar, jamás imaginaron que la financiera Fortaleza los comenzaría a hostigar sin que ellos no tengan nada que ver algún asunto con ésta.

Ahora ya no contestan ni esas, ni otras llamadas porque esa financiera hostiga a el matrimonio, incluso ya los amenazó con embargar su casa.

El matrimonio jamás solicitó un préstamo a esa prestadora de dinero, simplemente su número de teléfono aparecía en el documento que tramitó su hija para recibir un préstamo de 18 mil pesos que liquidó en el 2020 luego de 5 años.

Ante los hechos y sin fundamento alguno, dicen los integrantes de la familia, harán llegar sus denuncias a las autoridades correspondientes porque no se debe nada a esa financiera y reciben amenazas.

''Nos amenazaban y nos decían que nos van a embargar que no sé qué y un montón de cosas y por último optamos por no contestar'', relató

''Hace un mes y medio comenzó este hostigamiento. En la madrugada sonaba el teléfono, 3 o 4 veces. Al principio me levantaba pero luego dije no, ya no me levanto, ya no dormimos, sentimos una desesperación. Nosotros no tenemos ninguna deuda con esa financiera ni hemos hecho nada, ni han solicitado préstamo'', reiteró Teresa de Jesús Garma.

Relató que su hija hizo un préstamo a esa financiera y puso el número de teléfono como requisito. Yo le pregunté a ella y me dijo que hace años liquidó ese préstamo que hizo vía nómina.

''Esta financiera tenía su despacho por el Polifuncional y se quitaron de acá y se fueron a Guadalajara. En el trabajo de mi hija insultaban a su jefe, a la secretaria y les decía que por qué la encubrían'', comentó.

''Luego nos comenzaron a hablar a nosotros exigiéndonos que paguemos y sin hacer nada, ya está liquidada esa deuda por mi hija''.

Comentó que hasta ahora no han hecho nada para evitar ese hostigamiento pero ya empezarán a tomar cartas en el asunto.

'' Mi esposo me decía que hable al 911 y yo le decía que vamos a ocupar una llamada de una persona que podía tener urgente y a mí no me van a atender. Ya somos mayores de edad y este es un hostigamiento para nosotros'', reiteró.

Comentó que su hija no vive con ellos, ella tiene su casa y no tiene teléfono de casa, tiene su celular y en éste le envían un montón de cosas.

''Cuando a ella le comenzaron a hablar les dijo que tiene todos los recibos donde pago. Les dijo dígame dónde le veo y le llevo los recibos y se empezaron a reír de ella, le dijeron que no creían que tengan el tiempo, dinero, ni disposición se nada para viajar en avión y llevarlo. Le dijeron que es una estúpida y otros insultos'', lamentó Teresa de Jesús Garma.

Afirma que liquidó su deuda en 2020

María Cecilia Concha Garma, hija el matrimonio expuso que por los han estado hostigando por correo electrónico, mensaje de texto, llamadas a cada rato a ella.

''También llaman a mi trabajo en donde ofendieron a mi jefe y a una compañera porque yo no estaba en ese momento en la escuela fui a entregar documentos. Yo creo que ese despacho no es de acá es de México porque los números de donde amenazan son de México''.

Relató que con descuento vía nómina, en el 2015 hizo un préstamo de 18 mil pesos, en la financiera y el cual liquidó en el 2020, luego de 5 años. Aclaró que sus papás no fueron referencia, lo único que hizo fue dar el número de la casa al hacer la solicitud.

''Dicen ellos que los últimos pagos de mi deuda no se completaron, hubo una diferencia como de 6 mil pesos y tanto pero te dicen ellos liquidamos con mil y tanto y te enviamos tu carta de liquidación. Y dicen que si no líquido los 6 mil pesos me van a hacer pagar otra vez los 50 mil y tantos pesos porque te cobran el doble de los que te prestan más interés y todo. Aquí hay un problema porque no están reconociendo que liquidé en el 2020 y dos años después comenzó este hostigamiento''.

Relató que no le dieron algún documento de conclusión de deuda porque era descuento vía nómina y lo que hará es solicitar todo lo alusivo a sus pagos. Además afirmó que tiene todas las evidencias de sus mensajes.

Aclaró que está considerando ir a denunciar a la Fiscalía estos hechos porque sus padres están sufriendo.

¿Cómo presentar una denuncia?